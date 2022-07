Statt mit ei­nem tro­cke­nem Kom­mers­a­bend hat der TV Wert­heim am Sonn­ta­gnach­mit­tag mit ei­nem sport­li­chen Pro­gramm und ei­nem Fa­mi­li­en­nach­mit­tag sein 175-jäh­ri­ges Be­ste­hen ge­fei­ert. Vor al­lem durf­te sich die be­mer­kens­wer­te Nach­wuchs­ar­beit in der Sport­hal­le SH1 in Bes­ten­heid vor gro­ßem Pu­b­li­kum prä­sen­tie­ren.