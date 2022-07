Besonderer Zeitvertreib in der Natur

Tag der Abenteuer: Neues Organisationsteam koordiniert an diesem Sonntag 16 Mitmachaktionen in Kreuzwertheim

Kreuzwertheim 01.07.2022 - 11:21 Uhr 2 Min.

Dank der drei Organisatoren des Tags der Abenteuer am Sonntag in Kreuzwertheim wird es unter anderem am Main Vieles rund um die Natur zu erleben und zum Ausprobieren geben. Organisiert wird der Tag von Carsten Gans (links), Nick de Rijke und Christian Schindler. Foto: Birger-Daniel Grein

Der Tag richtet sich an alle ab fünf Jahren bis hin zu Senioren. Der Eintritt ist kostenfrei, es fallen bei einzelnen Angeboten nur Materialkosten an.

Den ersten Tag der Abenteuer hatte Christian Schindler 2016 organisiert. Dieses Jahr startet man mit drei Organisatoren. Diese sind sich einig, Ziel des Tages ist es, Kinder, Jugendliche und Erwachsene für Tätigkeiten in und um die Natur zu begeistern und selbst aktiv werden zu lassen.

Schindler leitet das Projekt »Hinzuna« der BUND-Ortsgruppe Kreuzwertheim. Sein Spezialgebiet sind Naturtechniken. Abenteuer bedeuten für ihn, Neues zu entdecken. Sie seien etwas Positives. Er möchte am Aktionsnachmittag den Teilnehmenden Naturtechniken näher bringen, die heute nicht mehr Teil des Alltags seien.

Neu mit dabei ist Nick de Rijke von »Stay Wild - Natur verbindet«. Er bietet unter anderem Waldtage und Wildnispädagogik an, mit dem Ziel, die Menschen mit der Natur zu verbinden, indem sie in ihr aktiv werden. Abenteuer seien für ihn Mensch- und Naturbegegnungen. »Mit der Natur Stück für Stück in Kontakt zu kommen, ist immer ein Abenteuer«, betont er.

Gut für mentale Gesundheit

Im Gespräch mit unserem Medienhaus ist er überzeugt, die Verbindung zur Natur tue den Menschen gut. Durch den Tag der Abenteuer erreiche man auch Menschen, die nicht aktiv nach der Thematik suchten.

Diese könne man positiv mit dem Naturerlebnis überraschen. Der dritte Organisator im Bunde ist Carsten Gans. Er ist Vorsitzender des bundesweiten Vereins Erlebnisraum Mensch-Natur mit Sitz in Stadtprozelten. »Für mich ist raus in die Natur ein Abenteuer«, sagt er. In ihr könne der Mensch auch mit sich selbst in Kontakt kommen. Beim Abenteuertag wolle er Menschen in die Natur bringen und zeigen, dass dies gut für ihre mentale Gesundheit ist.

Insgesamt wird es am Aktionstag 16 Mitmachaktionen geben. Diese werden von den Organisatoren und zehn weiteren Partnern angeboten. Die Stationen sind an verschiedenen Orten in Kreuzwertheim angesiedelt. Die Mehrheit der Beteiligten engagiere sich ehrenamtlich, betonen die drei Organisatoren. Für die Fläche am Main als Hauptort habe man sich wegen des Zugangs zum Fluss, der Infrastruktur und Parkmöglichkeiten entscheiden.

Auf die Teilnehmer warten am Sonntag unter anderem Wasseraktivitäten, Naturerlebnisse, Theater, Naturtechniken und vieles mehr (siehe: Im Überblick). An allen Stationen sind Anfassen und Ausprobieren absolut erwünscht.

BIRGER-DANIEL GREIN

Hintergrund Im Überblick: Angebote zum Tag der Abenteuer Beim vierten Tag der Abenteuer in Kreuzwertheim an diesem Sonntag, 3. Juli, von 13 bis 18 Uhr erwarten die Gäste vielfältige Angebote, um Natur ganz unterschiedlich zu erleben. Im Kreuzwertheimer "Mainländle" nahe dem Biergarten am Main gibt es folgenden Angebote: Kanu fahren und Stand Up Paddling auf dem Main, Feuerbohren, Schnüre aus Brennnessel fertigen, Bogenschießen, Speerschleuder werfen, Kunst mit Naturmaterialien, Mosaikkunst, Angebote rund um Kräuter, Märchenkoffertheater und das "Lebensrad", eine Form des Naturcoachings. Im evangelischen Pfarrheim gibt es Brandmalerei und Erste Hilfe in der Natur. Die Prassek-Scheune öffnet ihre Tore und biete Einblicke in altes Handwerk und Leben in früheren Zeiten. Im Wald oberhalb der Grundschule Kreuzwertheim gibt es verschiedene Aufmerksamkeitsübungen in Ruhe oder Bewegung. Treffpunkt ist der obere Parkplatz an der Schule. Ein Shuttle-Bus des Bürgerbusvereins bringt die Teilnehmer laut Veranstalter kostenlos zu den Standorten des Aktiontags. (bdg)