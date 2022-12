Besondere Klosterkrippe: Große Vielfalt und ein gestohlenes Jesuskind

Themenführung: Torsten Englert zeigt, welche Geschichte die Weihnachtskrippe im Kloster Bronnbach hat

Wertheim-Bronnbach 27.12.2022 - 10:31 Uhr 2 Min.

Zwischen den Jahren 1880 und 1920 sind die Figuren der Krippe in der Bronnbacher Salvator-Kapelle entstanden. Foto: Geringhoff Vorm Altar der Klosterkirche: Jesus im Herzen der "Kernfamilie". Foto: Geringhoff Torsten Englert. Foto: Geringhoff

Der ehemalige Vorsitzende des Hardheimer Museumsvereins Torsten Englert hat sich der Sache angenommen. Die Bronnbacher Krippe steht in der San Salvator-Kapelle unterhalb des Konventbaus. Als Krippen-Prospekt dient eine gemalte Ansicht des Klosters mitsamt Kirche und Orangerie. Was alt wirkt, ist es in Wahrheit nicht - zumindest nicht so, wie man es erwarten würde.

Bruch im Jahr 1803

Das liegt am Bruch in der Geschichte des Klosters: Englert erinnerte an das Jahr 1803 und die Säkularisation durch Napoleon. In ziemlich direkter Folge war das Kloster in ein Wohnhaus mitsamt ausgedehnter Brauerei umgewandelt worden. "Viele Schätze sind verloren gegangen", einige wohl auch an die Familie Löwenstein-Wertheim-Rochefort, so vermutet Englert. Auf der Verlustliste stehen unter anderem gerühmte Figuren, die einer der ehemaligen Messner geschnitzt haben soll.

Was man heute sieht, sind Figuren aus der Folgezeit. Englert gibt die Jahre 1880 bis 1920 an, auch Gipsfiguren sind dabei. Was nicht mehr dabei ist, das ist das ursprüngliche Jesuskind aus der Stallszene. Vor zwei Jahren war es gestohlen worden. Dem derzeitigen Ersatz fehlt das rechte Format, aber auch das kann ja vorübergehend sein.

Ursprung im 6. Jahrhundert

Generell gibt es Krippendarstellungen seit dem 6. Jahrhundert. Franz von Assisi soll im Jahr 1123 in Reggio das erste Weihnachtsspiel aufführen haben lassen - und damit das in Gang gebracht haben, was heute als die Krippe mit Maria, Josef und dem Kind gilt. Ursprünglich habe all das in Kirchen und Klöstern stattgefunden, mit Figuren aus Holz und Wachs, teilweise sogar beweglich, wie Englert sagt.

In die Haushalte hat die Krippe ihren Weg nach dem 30-jährigen Krieg gefunden - und ist dort geblieben. Selbst das Krippenverbot durch den österreichischen Kaiser Josef II. im Jahr 1784 habe die Krippe nicht bremsen können - im Jahr 1804 hatte das Verbot wieder aufgehoben werden müssen. Den Hausaltar des kleinen Mannes haben die Krippen genannt, sagte Engler.

Große Vielfalt

Stilistisch habe es seither große Vielfalt gegeben, dabei preiswerte Varianten aus Ton und Karton. Die Bronnbacher Krippe spiegelt von allem etwas - den sogenannten "Nickneger" allerdings gibt es nicht. Die Darstellung Farbiger, auch bei den Weisen aus dem Morgenland, war vor einiger Zeit in Verruf geraten. Böse Absicht habe es keine gegeben, wie Englert betonte. Der "Nickneger" war eine Figur, die sich beim Einwurf von Spendengeld mechanisch verneigt habe. Das Geld sei für die Mission in Afrika gewesen, das Nicken der Figur habe als Zeichen harmlosen Dankes gegolten.

Farben sind auch im Weiteren wichtig: So stünden Weiß, Rot und Blau bei Maria für Reinheit, Liebe und Treue, der meist gelbe Mantel Josefs symbolisiere Weisheit, sein violetter Umhang die Demut. Ochs und Esel seien zumeist Beiwerk, sagt Englert. Ihre Symbolik könne womöglich auf heidnische Stierkulte zurückweisen, das Volk Israel und auf Heidentum.

Die gern gezeigten Hirten symbolisierten das niedere Volk und auch Unreine. Die Krippe zeige, dass auch sie eingeladen seien, sich zum Glauben zu bekennen - und das weltweit. Die drei Weisen stünden auch für die drei damals bekannten Kontinente, sagt Englert. Also: Viel zu sehen und zu interpretieren.

Noch mehr zu sehen gibt es in Neunkirchen und Schneeberg, dort sind traditionell ganze Krippenlandschaften aufgebaut, sagt Englert und empfiehlt den Besuch.

Michael Geringhoff