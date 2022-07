Besondere Aktion auf dem Reinhardshof: Eis essen bis zum Abwinken

Senioren-Residenz: Bewegungs- und Geschicklichkeitsspiele des Stadtjugendrings unterhalten Gäste und Bewohner - Weitere Angebote 2023 geplant

Wertheim 25.07.2022

Eisflatrate auf dem Reinhardshof: Eis so viel man wollte, gab es am vergangenen Sonntag in der Senioren-Residenz Alloheim. Foto: Matthias Ernst

»Eis essen bis zum Abwinken« lautete das Motto an diesem warmen Sommertag.

Möglich macht es das bundesweit agierende Unternehmen bereits seit 2015. In Wertheim fand die Aktion erstmals statt. Einrichtungsleiterin Christine Staudt hatte die Senioren-Residenz im Januar übernommen und wollte natürlich an der Aktion teilnehmen.

Großer Spielbereich

»Wir sind stolz und glücklich, dass so viele den Weg zu uns gefunden haben«, freute sie sich über den großen Zuspruch. Im Außenbereich des Hauses war ein großer Spielbereich für Kinder und alle, die mitmachen wollten, aufgebaut. Im Foyer der Einrichtung gab es für einen einmaligen Obolus Eisbecher in vielen Varianten, das Isabelle Michel-Krott und ihr Team liebevoll zubereiteten.

Immer schön versetzt

Die Menschen strömten in Scharen, freute sich Christine Staudt am Ende des Nachmittags. Doch sie kamen nicht gleichzeitig, sondern immer schön versetzt, so dass es nie zu einem Gedränge kam. Endlich sei mal wieder was los bei ihnen, freuten sich die Bewohner der Senioren-Residenz.

Einige hatten im Eingangsbereich Platz genommen und studierten das Geschehen, andere beteiligten sich aktiv an den Spielen, und immer mit dabei einige Pflegekräfte, die sich um die Bewohner und die Spiele kümmerten und anleiteten, wo es nötig war. Dank dem Stadtjugendring Wertheim war die Auswahl an Bewegungs- und Geschicklichkeitsspielen groß.

Überhaupt war die Unterstützung für die Aktion von Alloheim in Wertheim »riesig«, freute sich die Einrichtungsleiterin. Neben dem Stadtjugendring unterstützte auch ein örtlicher Eisproduzent und spendete das immer wieder nachgefragte Eis. Den Erlös des Tages wird das Alloheim Wertheim komplett an das Tierheim in der Stadt spenden, mit dem es schon eine Kooperation gibt, denn Tiere sind immer ein Erlebnis für Menschen in der Senioren-Residenz, weiß die Einrichtungsleitung. Ihr war es wichtig, dass die Spende in der Region bleibt und einen guten Zweck erfüllt. Das sei beim Wertheimer Tierheim mit seinen vielfältigen Aufgaben auf jeden Fall gegeben.

Einmal Lokführer spielen

Zusätzlich zu den Spielen im Hof bestand auch die Möglichkeit, mit einer großen Lego-Eisenbahn zu spielen. Lothar Ewald hatte von dem Projekt im Alloheim gehört und sich sofort bereiterklärt, die Spielzeugeisenbahn aufzubauen.

Das sorgte nicht nur bei den Kindern für viel Freude, auch einige Bewohner wollten unbedingt noch einmal Lokführer und Rangierer sein und die Spielzeugeisenbahn bedienen, was ihnen natürlich auch gelang.

Da leuchteten die Augen der älteren und teils betagten Menschen, fühlten sie sich doch an ihre Kindheit erinnert.

Ungezwungene Atmosphäre

Wichtig an dem besonderen Tag war die ungezwungene Atmosphäre. Da sich fast alles im Außenbereich abspielte, konnte auf den sonst notwendigen Corona-Schnelltest und das Tragen einer Schutzmaske verzichtet werden.

»Wir haben extra so viel wie möglich in den Außenbereich gelegt, um auf Reihentests zu verzichten«, erläutert Einrichtungsleitung Christine Staudt das Konzept. Natürlich war es jedem freigestellt, Maske zu tragen, aber die meisten verzichteten darauf. Nur beim Betreten des Foyers setze man freiwillig eine auf und desinfizierte seine Hände. Das sollte in dieser besonderen Situation reichen, davon ging man von Seiten der Heimleitung aus. Schließlich sollte nach der »schweren Zeit« endlich mal wieder »Leben in die Bude kommen«.

Den Bewohnern gefiel jedenfalls das rege Treiben, und wer genug von all den Aktionen vor dem Haus hatte, zog sich wieder in seinen Wohnbereich zurück.

»Wir haben alles dafür getan, dass es für die Bewohner schön wird«, dankte Christine Staudt dem Organisationsteam um Isabelle Michel-Krott, die viel in ihrer Freizeit dazu beigetragen hatten, dass der Tag ein Erfolg wurde.

Man will den Eisflatrate-Tag im kommenden Jahr wiederholen und wer weiß, vielleicht gibt es dann noch andere Angebote, die jetzt noch von der Corona-Verordnung gedeckelt sind.

Einrichtungsleiterin Christine Staudt ist jedenfalls ein gutes Miteinander wichtig, nicht nur mit den Mitarbeitern, sondern auch mit den Menschen außerhalb der Senioren-Residenz.

