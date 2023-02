Beseitigung des Abwassers geklärt

Vertrag: Hasloch und Wertheim kooperieren

Hasloch 28.02.2023 - 11:58 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Jetzt ist es amtlich: Übernahme der Betriebsführung für Haslocher Kläranlage unterzeichnet. Foto: Stadt Wertheim

Die Gemeinderäte der beiden Kommunen hatten den Schritt jeweils einstimmig beschlossen. An dem Termin zur Vertragsunterzeichnung im Haslocher Rathaus nahmen auch der Geschäftsleiter der Verwaltungsgemeinschaft Kreuzwertheim, Andreas Drescher, und die stellvertretende Betriebsleiterin des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung, Tina Hesse, teil, so die Mitteilung.

»Mir fällt ein Stein vom Herzen, heute ist ein glücklicher Tag«, ließ Bürgermeister Haarmann die Bedeutung des Ereignisses für seine Gemeinde erkennen. Der bislang zuständige Klärwärter gehe bald in Ruhestand, außerdem sei die Kläranlage in die Jahre gekommen, nannte der Bürgermeister die Gründe dafür, weshalb Verhandlungen mit dem Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg und dem Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Wertheim geführt worden seien.

»Auf Zeit«

Die jetzt besiegelte Übernahme der Betriebsführung durch den ABW »stärkt die interkommunale Zusammenarbeit über die Landesgrenzen hinweg«, heißt es. Man habe sich über die Anfrage aus Hasloch und die nach mehreren Gesprächen zustande gekommene Kooperation sehr gefreut, erklärte ABW-Betriebsleiter Helmut Wießner. Es handele sich in diesem Fall um »eine Betriebsführung auf absehbare Zeit«, denn bekanntlich plane Hasloch, in den nächsten Jahren seine Abwässer über einen Düker durch den Main in die Zentralkläranlage der Stadt Wertheim in Bestenheid einzuleiten (wir berichteten mehrfach). Die eigene Anlage soll dann aufgegeben werden.

Wießner hofft, dass »bis dahin nicht zu viele Investitionen notwendig sind und möglichst wenig Kosten für die Gemeinde Hasloch anfallen, die auf die Bürgerinnen und Bürger umgelegt werden müssen«.

Unabhängig vom technischen Zustand der Anlage sei auch die zunehmend schwieriger werdende Suche nach geeignetem Personal ein Grund gewesen, auf den ABW zuzugehen, erklärte der Geschäftsleiter der Verwaltungsgemeinschaft, Andreas Drescher. Mit der jetzt gefundenen Lösung könne man positiv in die Zukunft blicken, heißt es abschließend.

el