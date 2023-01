Mobilitätszentrale Wertheim: Bereits hoher Beratungsbedarf

E-Bikes, E-Auto und E-Scooter werden bislang kaum ausgeliehen

Wertheim 10.01.2023 - 15:27 Uhr 3 Min.

Zur Eröffnung der Mobilitätszentrale im Wertheimer Bahnhof gab es sie noch nicht: Jetzt können auch E-Roller bei Kevin Winzenhöler von der Firma Taxi Stemmer ausgeliehen werden. Foto: Gunter Fritsch

Kevin Winzenhöler, der hier als Berater für die Firma Taxi Stemmer im Einsatz ist, zeigte sich überrascht, dass bereits im ersten Monat, seitdem es im Bahnhof wieder einen Fahrkartenverkauf mit dem Angebot zusätzlicher Mobilitätsdienstleistungen gibt, sich durchschnittlich etwa zehn Kundinnen und Kunden pro Tag nach Bahnverbindungen erkundigt und eine Fahrkarte gekauft haben.

Schwankende Kundenzahlen

Dabei schwanken die Kundenzahlen je nach Wochentag. »Am Samstag sind es durchschnittlich die Wenigsten«, berichtet Winzenhöler von seinen Erfahrungen in den ersten rund sechs Wochen nach Eröffnung der Mobilitätszentrale, die für viele Kunden bislang vor allem eins ist: Ersatz für die schmerzhaft vermisste Beratung und den Fahrkartenverkauf. Beides hatte die Westfrankenbahn, die in der Bahnhofshalle lange mit einem eigenen Büro vertreten war, aus Kostengründen bereits vor Jahren eingestellt. Der Verkauf von Fahrkarten war seitdem nur noch über einen Ticketautomaten direkt am Bahnsteig möglich. Alternativ hätten sich Bahnreisende ihr Ticket in einem Reisebüro in der Brückengasse kaufen können - etwa 500 Meter vom Bahnhof entfernt. Für viele Kunden war das offenbar keine Alternative.

Winzenhölers erste Erfahrungen zeigen auch: Vor allem bei Fernreisen und bei Personen über 50 Jahren sei der Beratungsbedarf für eine Reise mit der Bahn besonders hoch. Die Rückmeldungen gerade dieser Personengruppe seien »sehr positiv«: »Es ist schön, dass jetzt wieder jemand im Bahnhof da ist«, ist eine Aussage, die er in den vergangenen Wochen gehört hat. Gerade ältere Menschen scheuten oft den Umgang mit dem Ticketautomaten oder seien auch noch nicht so firm, um sich ihr Ticket mit dem Handy zu bestellen. Dann sei ihnen die Hilfe willkommen.

Wieder an den Standort zurück

Was beim Fahrkartenverkauf bereits gut funktioniert, läuft bei den anderen Mobilitätsangeboten derzeit noch zögerlich an. Der elektrische Volkswagen, der unweit des Bahnhofs auf dem Parkplatz gegenüber der ehemaligen Post seine Ladesäule hat, werde derzeit etwa einmal pro Woche ausgeliehen, nennt Florian Stemmler, Chef des gleichnamigen Taxi-Unternehmens, eine Zahl. Was auch daran liegen könnte, dass der Wagen nach der Nutzung stets zu seinem Standort am Wertheimer Bahnhof zurückgefahren werden muss. Eine Regelung, ihn etwa in der zweiten Mobilitätszentrale des Landkreises am Bad Mergentheimer Bahnhof abzugeben, gibt es noch nicht.

E-Scooter erst ab 18 Jahren

Für die E-Scooter, die es bislang nur in der Wertheimer Mobilitätszentrale gibt, gebe es zwar eine hohe Nachfrage, weiß Stemmler. Allerdings dürften die elektrisch betriebenen Roller lediglich an Personen über 18 Jahre gewerblich ausgeliehen werden. »Wir hatten aber bereits viele Anfragen von Jugendlichen im Alter zwischen 12 und 16 Jahren und mussten diesen dann absagen«, berichtet er. Sein Kollege Kevin Winzenhöler geht allerdings davon aus, dass es in den kommenden Monaten - auch mit Beginn der wärmeren Jahreszeit - auch eine vermehrte Nachfrage von Erwachsenen für die E-Scooter geben werde. Erste Anfragen von Hoteliers, die die Scooter an ihre Gäste verleihen wollen, gebe es schon.

Auch die beiden E-Bikes stehen in der Bahnhofshalle noch komplett unbenutzt. Auch sie, so schätzt Winzerhöler, dürften erst gefragt sein, wenn die Fahrradsaison wieder starte und mehr Touristen in die Stadt kommen.

GUNTER FRITSCH

Hintergrund: Mobilitätszentrale Wertheim Die Wertheimer Mobilitätszentrale ist seit Anfang Dezember im Bahnhof Wertheim untergebracht und hat von Montag bis Freitag von 8.30 bis 12.30 Uhr und von 13 bis 18 Uhr geöffnet. An Samstagen von 8 bis 12 Uhr. An allen Tagen können neben Fahrkarten für die Bahn auch E-Bikes und E-Scooter ausgeliehen werden. Ein Mitarbeiter des Wertheimer Taxiunternehmens Stemmler gibt Fahrplanauskünfte, macht Taxi- und Ruftaxibuchungen. Zusätzlich kann über die Mobilitätszentrale ein E-Auto ausgeliehen werden. Die Wertheimer Mobilitätszentrale ist nach Bad Mergentheim, die es bereits seit 2019 gibt, die zweite ihrer Art im Main-Tauber-Kreis. Beide werden von der Verkehrsgesellschaft Main-Tauber (VGMT) des Landkreises betrieben. Beide werden auch über ein Landesförderprogramm bezuschusst. Nach Wertheim fließen rund 33.500 Euro aus Stuttgart als Anschubfinanzierung für die ersten beiden Jahre. Der Landkreis finanziert das Projekt mit jährlich bis zu 60.000 Euro. Die Stadt Wertheim lässt sich das Projekt maximal 15.000 Euro kosten. Den Umbau und die Einrichtung der Mobilitätszentrale hat der Verkehrsverbund Rhein-Neckar einmalig mit 50.000 Euro gefördert. In Lauda soll mittelfristig die dritte Mobilitätszentrale im Landkreis entstehen. Auch sie wird über Landesgelder gefördert. gufi