Bereits 49 Ukraine-Flüchtlinge im Landkreis Main-Tauber untergebracht

Weitere Unterkünfte geplant

MAIN-TAUBER-KREIS 31.03.2022 - 13:26 Uhr 1 Min.

Flüchtlinge aus der Ukraine kommen in Deutschland an.

Diese Zahlen nannte Landrat Christoph Schauder bei der Kreistagssitzung am Mittwoch. Dabei geht Schauder davon aus, dass in den kommenden Tagen weitere Flüchtlinge aus der Erstaufnahmeeinrichtung des Regierungsbezirks Stuttgart in Ellwangen dem Main-Tauber-Kreis zur vorläufigen Unterbringung zugewiesen werden.

Ein Arbeitsstab unter Leitung des Ersten Landesbeamten Florian Busch arbeite deshalb »mit Hochdruck« an einer Unterbringungskonzeption, konnte der Landrat den Kreisräten bereits erste Erfolge verkünden. Die ersten 20 Menschen aus der Ukraine seien im vorderen Postgebäude in Tauberbischofsheim untergebracht worden. In Bad Mergentheim seit die Sporthalle des Beruflichen Schulzentrums zu einer Notunterkunft mit 100 Plätzen umgerüstet worden. Man sei derzeit dabei, für den Schul- und Sportunterricht Ausweichquartiere zu finden, so Schauder auf eine Anfrage aus dem Kreistag. Er schloss zugleich aus, dass die Hallen an weiteren Landkreisschulen zu Notunterkünften umgerüstet werden, dafür seien die Gebäude zu klein und verfügten - im Unterschied zur BSZ-Halle in Bad Mergentheim - nicht über die notwendige Ausstattung vor Ort.

Im Gebäude der ehemaligen Bundeswehr-Standortverwaltung in Tauberbischofsheim sollen bis zu 50 Plätze für Ukraine-Flüchtlinge entstehen. Im Gebäude der Caritas in Gerlachsheim seien bis zu 40 weitere Plätze in Vorbereitung, erläuterte Landrat Schauder das bisherige Unterbringungskonzept. Weitere Unterkünfte seien in Planung, lobte Schauder die enge Zusammenarbeit der kommunalen Familie im Landkreis. Wie bei der Bekämpfung der Pandemie arbeite man auch bei der Unterbringung von Ukraine-Flüchtlingen Seite an Seite. Dabei sei die Erfassung und erkennungsdienstliche Behandlung der Flüchtlinge »eine große Herausforderung«, für die pro Person immer mit einem Zeitaufwand von bis zu 45 Minuten zu kalkulieren sei.

Auf Nachfrage von Ute Schindler-Neidlein (SPD) bestätigte Schauder, dass die Ukraine-Flüchtlinge auch arbeiten dürften. Auf der Homepage des Landratsamts seien umfangreiche Informationen zur Versorgung der Geflüchteten hinterlegt. Unter anderem hat der Landkreis auch ein Bürgertelefon geschaltet, über das Auskünfte zu Unterbringung und Betreuung von Ukraine-Flüchtlinge gegeben werden. Auf die Kommunen im Landkreis komme nach einem halben Jahr - solange sind geflüchtete Kinder und Jugendliche von der Schulpflicht befreit - noch die Frage der Betreuung in den Kindertagesstätten und der Beschulung zu, so Schauder weiter.

Schauder hatte den Krieg in der Ukraine als »unnötig und völkerrechtswidrig« bezeichnet, der viel Leid bei den Menschen in der Ukraine ausgelöst habe. In »dieser schlimmen Situation« sei es deshalb wichtig, sich »solidarisch mit den Menschen in und aus der Ukraine« zu zeigen, appellierte der Landrat. Die Mitglieder legten eine Gedenkminute für die Opfer des Krieges ein.

gufi