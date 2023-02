Bereit für die kommenden Notfälle

Sanitätsausbildung: 15 Prüflinge müssen sich zum Abschluss in Theorie und Praxis beweisen - 60 Unterrichtseinheiten absolviert

Tauberbischofsheim 28.02.2023

Abschlussprüfung: Robin Kaufmann und Romina Eisenhauer versorgen einen Mann mit Asthmaanfall. Die Prüfer schauen genau hin, ob alles richtig gemacht wird. Nach 60 Unterrichtseinheiten den Lehrgang erfolgreich beendet: Die 15 Prüflinge der Grundlagenausbildung Sanintät beim DRK Tauberbischofsheim.

Der Prüfung vorausgegangen ist noch ein freiwilliger praktischer Übungsabend, an dem die angehenden Helfer verschiedene Szenarien noch einmal durchgehen konnten. Ein Szenario: Ausbilderin Nina Imhof spielt eine Frau, die sich beim Frittieren schwere Verbrennungen zugezogen hat. Für die angehenden Sanitätshelfer ging es vor allem darum, die Person zu beruhigen, die Verbrennungen keimfrei abzudecken und auf einen Schock eingestellt zu sein. Sauerstoff kann dem Patienten die Atmung erleichtern.

Neuner-Regel

Zur Einschätzung, wie viel Körperoberfläche verbrannt ist, gibt es die sogenannte Neuner-Regel: Die Haut der Arme bildet jeweils neun Prozent Körperoberfläche, außerdem jeder Unter- und Oberschenkel, auch das Gesicht wird mit neun Prozent kalkuliert, der Rumpf jeweils zweimal neun Prozent vorn und hinten. Bei Erwachsenen besteht ab etwa 15 Prozent verbrannter Körperoberfläche Lebensgefahr.

30 Minuten, knifflige Fragen

Am Freitag wartet die theoretische Prüfung. Oder, wie DRK-Ausbilderin Alexa Müssig sagt: Lernerfolgskontrolle. 30 Minuten Zeit, ein Haufen Fragen. Manche als Multiple Choice zum Ankreuzen, andere zum Aufzählen. Zum Beispiel: Was zählt zu den stumpfen Gelenkverletzungen? Oder: Ein Fahrradfahrer ist gestürzt, Polizei und Rettungsdienst sind noch nicht vor Ort. Aus seinen Ohren rinnt hellrote Flüssigkeit. Was ist die Verdachtsdiagnose, was machst Du in welcher Reihenfolge? Es wird eine Menge Wissen verlangt, doch am Ende bestehen alle 15 Prüflinge den Theorie-Part.

Den Abschluss bildet die praktische Prüfung am Samstag, sie gliedert sich in zwei Teile: Erst müssen die Prüflinge als Zweierteams eine Reanimation fachgerecht durchführen. Danach kommen praktische Fallbeispiele dran, wie beispielsweise die Behandlung eines Asthmaanfalls, die Versorgung von Schlaganfall- und Herzinfarkt-Patienten oder eines Schädel-Hirn-Traumas. Als Prüfer schauen Unfallchirurgin Tina Wiedermann, Ausbilder Hartmut Seiß und Uwe Rennhofer vom DRK-Kreisverband Tauberbischofsheim ganz genau hin. Tobias Pflegler mimt jeweils den Patienten.

Nach 60 Unterrichtseinheiten ist es geschafft: Alle 15 Prüflinge haben die »Fachdienstausbildung Sanität« bestanden und können nun Erfahrungen im Einsatz sammeln. Sanitätshelfer sind nun Alicia Balbach, Mandy Buchholz, Vitus Dietz, Romina Eisenhauer, Katharina Ellwanger, Katharina Frank, Linus Gehrig, Marina Hennel, Robin Kaufmann, David Kospach, Adrian Martini, Marvin May, Rene Meder, Lea Oberdorf und Matthias Schätte. Einige haben schon die nächsten DRK-Lehrgänge vor Augen, beispielsweise als Erste-Hilfe-Ausbilder oder als Helfer vor Ort.

