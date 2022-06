Beratung über Wertheimer Michaelismesse am Mittwoch: Sie bleibt nichtöffentlich

Vorstoß der CDU vorerst gescheitert

Wertheim 02.06.2022 - 14:28 Uhr 2 Min.

Karussell und Spitzer Turm leuchteten am Freitagabend um die Wette. Foto: Thilo Winkelmann

Wie diese Redaktion erfahren hat, hatte es im Ältestenrat keine Mehrheit dafür gegeben, die kurzfristig am Mittwoch anberaumte Sitzung des Messeausschusses öffentlich zu machen.

Wie CDU-Fraktionschef Axel Wältz im Gespräch mit unserem Medienhaus sagte, sei auch sein Versuch gescheitert, die Position der CDU zur Öffentlichkeit von Sitzungen noch einmal zu erläutern. Sitzungsleiter Bürgermeister Wolfgang Stein habe ihm »nicht das Wort erteilt«, weshalb er nach etwa fünf Minuten aus Protest die Sitzung verlassen habe, schildert Wältz die Ereignisse aus seiner Sicht.

Sitzungsleiter Wolfgang Stein wollte sich mit Verweis auf die Nichtöffentlichkeit der Messeausschusssitzung nicht zum Vorwurf von Wältz äußern, er habe ihm nicht das Wort erteilt. Auch die Frage, ob die Entscheidungen, die in der nichtöffentlichen Sitzung getroffen worden seien, noch einmal im Gemeinderat debattiert und entschieden werden, ließ Stein unbeantwortet. Wältz merkte im Gespräch an, dass er sich in seiner Zeit als Gemeinderat nicht erinnern könne, dass Entscheidungen aus dem Messeausschuss anschließend noch einmal im Gemeinderat beraten worden seien.

Zum Hintergrund: Die pandemiebedingte Absage der Michaelismesse 2022 durch den Messeausschuss war Ende März in nichtöffentlicher Sitzung gefallen und hatte nicht nur bei den Schaustellern und den Marktbeschickern für Verärgerung gesorgt.

Teils wütende Kommentare

Auch in den Sozialen Netzen hatte es teilweise wütende Kommentare zu dieser Entscheidung gegeben, die Messe schon Monate vorher unter Verweis auf die Corona-Pandemie abzusagen.

Die nichtöffentliche Entscheidung des Messeausschusses war dann im Nachgang durch den Gemeinderat während einer Klausurtagung bestätigt worden. Auch diesmal wurde die Öffentlichkeit erst anschließend zu den Hintergründen der Absage informiert.

Aus Sicht von Grünen-Fraktionschef Richard Diehm sind damals die Abläufe »nicht ganz optimal« gewesen. Grundsätzlich spreche nichts dagegen, die Sitzungen des Messeausschusses öffentlich zu machen, zumal es sich dabei um ein beschießendes Gremium handele. Ausnahmen davon sieht Diehm dann, wenn etwa Vergaben anstünden. Diehm war es, der bereits im Vorfeld der Märzsitzung des Messeausschusses öffentlich »die sehr dünne Sitzungsvorlage« kritisiert hatte.

Seine Parteikollegin Marlise Teicke, die am Mittwoch im Messeausschuss dabei war, will grundsätzlich an der Nichtöffentlichkeit der Sitzungen festhalten. Zu den Inhalten der Sitzung vom Mittwoch könne und dürfe sie sich nicht äußern. Nur so viel verrät sie: Die Sitzung sei kurzfristig auf Drängen des Messeausschusses anberaumt worden, um auch die für Ende Juni geplante Sitzung des Gremiums vorzubereiten.

Grundsätzlich offen

Messeausschussmitglied Bernd Maack (Freie Bürger) zeigte sich dagegen grundsätzlich offen für öffentliche Ausschusssitzungen: »Die Freien Bürger sperren sich nicht gegen öffentliche Sitzungen.« Er verwies darauf, dass Entscheidungen aus dem Messeausschuss, anschließend auch im Gemeinderat thematisiert worden seien.

Axel Wältz ist auch am Donnerstag noch verärgert, dass man ihm in der jüngsten Messeausschusssitzung nicht die Möglichkeit gegeben habe, die Vorstellungen der CDU zu einem »Herbstvergnügen XXL« rund um die Main-Tauber-Halle noch einmal zu erläutern. Im Unterschied zur Entscheidung des Messeausschusses vom März, die Alternativveranstaltung wie schon im vergangenen Jahr auf dem Mainvorplatz auszurichten, eventuell »ergänzt und in Richtung Altstadt erweitert«, hatte die CDU eine Verlegung des Herbstvernügens an die Main-Tauber-Halle vorgeschlagen. Der Gedanke dabei: Möglichst viele Marktkaufleute und Fahrgeschäfte dort zu platzieren.

Nach Informationen der Redaktion ging es am Mittwoch im Messeausschuss allerdings nicht um die Planungen für diesen Herbst, sondern bereits um die Vorbereitungen für die Jubiläumsmesse 2023.

GUNTER FRITSCH

Hintergrund: Nichtöffentliche Vorberatung Bei den Inhalten der Messeausschusssitzung von diesem Mittwoch habe es sich, so teilt die Stadt dem Regierungspräsidium Stuttgart mit, "nur um Vorberatungen" gehandelt und "nicht um endgültige Beschlussfassungen". Deshalb, so das Regierungspräsidium als Rechtsaufsichtsbehörde in einer Antwort auf die Frage nach den"nichtöffentlichen Beratungen" im Messeausschuss, sei "eine nichtöffentliche Behandlung vorliegend möglich" gewesen. Laut Gemeindeordnung für Baden-Württemberg sollen Angelegenheiten, deren Entscheidung dem Gemeinderat vorbehalten sind, den beschließenden Ausschüssen "zur Vorberatung zugewiesen werden", heißt es vom Regierungspräsidium zur Begündung weiter. Solche Vorberatungen in beschließenden Ausschüssen können dann "in öffentlicher oder nichtöffentlicher Sitzung erfolgen". Allerdings, das impliziert die Stellungnahme des Regierungspräsidiums, obliege die Entscheidung über die Inhalte des Messeausschuss anschließend dem öffentlich tagenden Gemeinderat. gufi