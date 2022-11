Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Benjamin Denzer heißt der alte und neue FDP-Kreisvorsitzende

Versammlung: Neu als einer der stellvertretenden Kreisvorsitzenden ist der Bad Mergentheimer Mirwais Wafa - Runden Tisch zur Zukunft der Tauberbahn gefordert

MAIN-TAUBER-KREIS 14.11.2022 - 17:01 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Die FDP-Familie im Main-Tauber-Kreis hat einen neuen verjüngten liberalen Kreisvorstand gewählt. Foto: Ingo Brudereck

Kreisvorsitzender Benjamin Denzer äußerte sich zur politischen Lage im Kreis, Land und Bund und lieferte einen Rückblick auf die vergangene Amtsperiode. »Wir haben nicht nur an Prozenten dazu gewonnen, sondern erfreulicherweise auch einen enormen Zuwachs an neuen und insbesondere jungen Mitgliedern zu verzeichnen«, freute er sich. Deutlich sichtbar werde dies durch die erfolgte Aktivierung von Stadt- und Ortsverbänden sowie beispielhaft in der erfolgreichen Neugründung eines eigenen Kreisverbands der Jungen Liberalen (JuLis).

Diese Entwicklung gelte es auch für den neuen Kreisvorstand im Main-Tauber-Kreis weiter voranzutreiben. Die personelle und inhaltliche Verbreiterung der Partei auf der Fläche des gesamten Landkreises bilde zudem die beste Basis für die 2024 anstehenden Kommunal- und Europawahlen, skizzierte der FDP-Kreisvorsitzende die Marschroute für die kommenden Monate. Bildungspolitik sei klassische Länderkompetenz, und ausgerechnet hier habe Grün-Schwarz nicht zuletzt mit Blick auf die Realschulen und das Berufsschulwesen einen Scherbenhaufen angerichtet, machte Denzer mit Verweis auf die Bildungsmisere deutlich.

Kein Musterländle

Aber auch mit Blick auf die Verkehrsinfrastruktur und den Ausbau der Digitalisierung sei Baden-Württemberg alles andere als ein Musterländle. Besonders im ländlichen Raum werde dies deutlich.

Auf Landesstraßen stelle sich im Kreis allzu oft die Frage, ob man als nächstes Hindernis zunächst mit einem Schlag- oder aber einem Funkloch zu rechnen habe, veranschaulichte der FDP-Politiker die Situation vor Ort. Auch beim Schienenverkehr, der doch das Herzstück einer grünen Energiewende sein sollte, hapere es an allen Ecken und Enden, heißt es weiter. Die derzeitige Situation auf der Tauberbahn spotte jeder Beschreibung, übte Denzer harsche Kritik. Für die zahlreichen Pendler sei die derzeitige Situation ein unhaltbarer Zustand. Er fordere den federführend zuständigen grünen Ressortminister Winfried Hermann und sämtliche Wahlkreisabgeordnete des Main-Tauber-Kreises, egal welcher politischen Couleur, mit allem Nachdruck dazu auf, hier endlich aktiv zu werden und den Vorschlag des Crailsheimer FDP-Landtagsabgeordneten Stephen Brauer aufzugreifen, so zeitnah wie nur irgend möglich mit allen Beteiligten einen »Runden Tisch zur Zukunft der Tauberbahn« einzurichten, stellte Denzer unmissverständlich klar.

Massive Herausforderungen

Der Vorsitzende der Kreistagsfraktion und Werbacher Gemeinderat Albrecht Rudolf ging auf die Arbeit in den kommunalen Gremien ein. Die kommunale Familie stehe in den kommenden Jahren vor massiven Herausforderungen. Umso wichtiger sei im Hinblick auf die zu erwartenden deutlich eingeschränkten finanziellen Spielräume eine rechtzeitige Priorisierung innerhalb der Verwaltungsebenen auf zentrale Projekte. Der FDP-Fraktionschef im Kreistag des Main-Tauber-Kreises nannte hierbei beispielhaft die Themenfelder Gesundheitswesen, Verkehrs- und Digitalinfrastruktur, sowie den gesamten Bildungsbereich im ganzen Landkreis.

Bei den Neuwahlen wurden Benjamin Denzer auf Vorschlag des FDP-Kreisrats und stellvertretenden Weikersheimer Bürgermeisters Jürgen Vossler erneut mit großer Mehrheit zum FDP-Kreisvorsitzenden im Main-Tauber-Kreis wiedergewählt. FDP-Kreisschatzmeister bleibt Wolfang Schumacher.

Zu Denzers weiteren Stellvertretern wählte die Versammlung ebenfalls einmütig wie bisher Susanne Löffler aus Wertheim, Ingo Brudereck aus Tauberbischofsheim, der zugleich auch im Amt des Kreisgeschäftsführers bestätigt wurde, sowie Kurt Breitenstein aus Lauda-Königshofen und Jürgen Vossler aus Weikersheim.

Neu in die Regie der stellvertretenden Kreisvorsitzenden aufgerückt ist der aus Bad Mergentheim stammende Student Mirwais Wafa. Er wurde auf Vorschlag des FDP-Stadtverbands Bad Mergentheim einstimmig gewählt. Wafa, der auch den Kreisvorsitz der JuLis innehat, freute sich zudem, dass drei weitere Jungliberale künftig im FDP-Kreisvorstand im Main-Tauber-Kreis mit Sitz und Stimme vertreten sein werden.

el