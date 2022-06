Dass Wirt­schafts- und Kli­ma­schutz­mi­nis­ter Robert Ha­beck (Grü­ne) am glei­chen Tag die Alarm­stu­fe im Not­fall­plan Gas aus­ge­ru­fen hat, war rei­ner Zu­fall. Am Don­ners­ta­g­a­bend tra­fen sich zahl­rei­che Ver­t­re­ter Wert­hei­mer Fir­ma in der Kon­zern­zen­tra­le der Wert­hei­mer Stadt­wer­ke.