Bei Wind und Wetter mit dem Fahrrad unterwegs

Berufspendler: Andreas Stumpf aus Tiefenthal radelt regelmäßig rund 20 Kilometer zur Arbeit auf den Wertheimer Reinhardshof

Wertheim 09.01.2023 - 18:14 Uhr 4 Min.

Andreas Stumpf legt die Fahrt zur Arbeit von seinem Heimatort Tiefenthal zur Firma Pink Vakuumtechnik auf dem Wertheimer Reinhardshof üblicherweise mit dem Fahrrad zurück. Foto: Christian Weyer

Die Strecke hat es in sich, denn »es geht zweimal runter und zweimal hoch«, berichtet der 45-Jährige, der bei der Firma Pink Vakuumtechnik auf dem Wertheimer Reinhardshof beschäftigt ist.

Mit seinem Rennrad, das nur mit Muskelkraft angetrieben wird und mit dem man auch auf Feldwegen fahren kann, wählt er auf dem Hinweg die kürzere Strecke. Sie führt ihn über Erlenbach, Lengfurt und Trennfeld, dann über das Himmelreich nach Kreuzwertheim. Dort geht es über den Main und die Alte Vockenroter Steige hinauf auf die Hochebene. Nach rund 20 Kilometern ist der sportliche Mitarbeiter am Ziel und gönnt sich eine Dusche in der Firma, ehe gegen 7 Uhr sein Arbeitstag beginnt.

40-Stunden-Woche

Der 45-jährige Maschinenbautechniker ist in der Konstruktionsabteilung von Pink tätig und arbeitet 40 Stunden pro Woche. »Wir haben gleitende Arbeitszeit, meist fahre ich um 6 Uhr zu Hause los«, berichtet Stumpf, um nach rund 50 Minuten in der Firma anzukommen. Gegen 16 Uhr macht er Feierabend, am Freitag schon um die Mittagszeit. Auf dem Rückweg lässt er sich ein wenig mehr Zeit und wählt die flache und folglich weitere Strecke im Maintal über Urphar und Bettingen über rund 28 Kilometer, manchmal auch noch bis Marktheidenfeld, um dann nach 32 Kilometern Fahrt wieder zu Hause anzukommen.

Die schöne Landschaft lässt sich an warmen und freundlichen Tagen genießen. Doch in den Wintermonaten fährt Stumpf im Dunkeln zur Arbeit und kommt auch erst wieder zu Hause an, wenn es bereits finster ist. Auch von kühlen Temperaturen lässt sich der sportliche Mitarbeiter nicht abhalten, nur bei Eis und Schnee verzichtet er auf das Wagnis und fährt lieber mit dem Auto. Man müsse seine Gesundheit nicht leichtfertig aufs Spiel setzen, findet Stumpf, der bei winterlichen Straßenverhältnissen auch mal zu Hause bleibt und von der Möglichkeit des mobilen Arbeitens Gebrauch macht, das ihm sein Arbeitgeber an einem Tag in der Woche einräumt.

Viel verlorene Zeit

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln ans Ziel zu kommen, das wäre schon möglich, aber kaum sinnvoll. »Da bräuchte ich vielleicht drei Stunden«, mutmaßt Stumpf. Ausprobiert hat er es noch nicht, doch die Fahrstrecke mit dem Bus von Tiefenthal nach Marktheidenfeld und von dort weiter nach Wertheim und dann mit dem Stadtbus auf den Reinhardshof klingt nach viel verlorener Zeit.

Die täglichen Fahrten zur Arbeit und was er sonst noch in seiner Freizeit auf dem Rad zurücklegt summieren sich im Jahr auf etwa 13.000 Kilometer, berichtet Stumpf. Ob es ihm denn nichts ausmacht, bei Regen zu radeln, diese Frage beantwortet der 45-Jährige schlagfertig und mit einem verschmitzten Lächeln: »Bei uns regnet's doch gar nicht mehr in Mainfranken!« Das könne man an einer Hand abzählen, dass er mal unterwegs richtig nass geworden sei, verweist Stumpf auf die zunehmende Trockenheit hierzulande in den vergangenen Jahren. Auch die Schnee- und Frosttage hätten über die Jahre deutlich abgenommen, wenngleich auf dem Reinhardshof mitunter noch ein anderes Klima herrsche als im Tal, wo es meist zwei Grad wärmer sei.

Tier-Begegnung auf Feldwegen

An Konflikte mit dem Autoverkehr kann sich der »Dauerradler aus Deftl« - wie der Ort von den Einheimischen liebevoll genannt wird - nicht erinnern. Soweit wie möglich, versucht er, dem Straßenverkehr aus dem Weg zu fahren. Von Erlenbach nach Lengfurt, da sei er mal für zehn Minuten auf der Straße unterwegs, ohne dass es bisher Schwierigkeiten gegeben habe. Auf Feldwegen begegne er höchstens mal einem Tier.

Von Pannen sei er bisher größtenteils verschont geblieben. Einen Platten habe er schon mal gehabt, aber stets einen Ersatzschlauch dabei und diesen dann aufgezogen. Klar, es könne auch mal die Kette reißen, aber das ist dem Tiefenthaler in all den Jahren zum Glück noch nicht passiert.

21 Jahre arbeitet Stumpf schon bei der Firma Pink Vakuumtechnik und nennt sich daher einen »alten Haudegen«. In der Firma sieht man es offenbar gern, wenn Mitarbeiter mit dem Fahrrad kommen, wie die Erfolge beim »Stadtradeln« im Main-Tauber-Kreis zeigen, wo das Unternehmen mit seinen sportlichen Beschäftigten im Jahr 2022 den ersten Platz belegt hat.

Was man für Radfahrer verbessern könnte? Da fällt Stumpf spontan nichts ein. Mit seinem geländegängigen Rennrad ist er natürlich auch nicht auf einen asphaltierten Untergrund angewiesen. Was ihn etwas stört, ist, dass er auf der Heimfahrt abends in der Wertheimer Altstadt absteigen und schieben muss, um durch die Fußgängerzone zu kommen. »In manchen Städten ist das erlaubt, durchzufahren«, sagt Stumpf. Auf der Straße zu fahren, sei um diese Zeit keine vernünftige Alternative, wegen des Berufsverkehrs.

Im Sommer habe er sein Rad zweimal durch den Bettingbergtunnel bei Kreuzwertheim geschoben. Den würde er häufiger benutzen, wenn der immer offen wäre.

Ist er aber nicht, weil dort Fledermäuse überwintern, und so bleibt der stillgelegte Eisenbahntunnel von Oktober bis Mai geschlossen.

Dort einen Fahrradweg einzurichten, würde Stumpf gefallen. Das wurde allerdings schon häufiger diskutiert und musste aus Gründen des Tierschutzes wieder verworfen werden.

Behinderungen in Sicht

Wie es wird, wenn die Alte Mainbrücke in Kreuzwertheim in absehbarer Zeit erneuert wird, mag sich Stumpf gar nicht genau ausmalen. Dann werde es wohl zwei Jahre lang zu vielen Behinderungen im Verkehr an der Grenze der beiden Bundesländer kommen. Den sportlichen Radler wird es nicht davon abhalten, täglich zwischen Bayern und Baden-Württemberg hin und her zu radeln. Er spart so Benzin und trägt zu einer besseren Umwelt bei, erklärt Stumpf seine Motivation. Deshalb appelliert er auch an andere, sich statt mit dem Auto lieber mit dem Fahrrad fortzubewegen. In den vergangenen zehn Jahren habe die Zahl der Radfahrer schon sichtbar zugenommen, berichtet der 45-Jährige. Der Beitrag zur eigenen Fitness ist dabei ein schöner Nebeneffekt der umweltfreundlichen Fortbewegung - oder wie es Andreas Stumpf auf den Punkt bringt: »Ich muss abends keinen Sport mehr machen.«

CHRISTIAN WEYER

Hintergrund: Gravel-Bikes Ein Gravel-Bike, zu deutsch etwa »Schotter-Rad«, ist ein geländegängiges Fahrrad, das von den weniger alltagstauglichen Cyclocross-Rädern abstammt und auch Querfeldeinrad beziehungsweise Crossrad genannt wird. Heute werden etwas breitere Reifen (28 Zoll, Breite etwa 35 bis 47 Millimeter) benutzt, früher waren die größeren Schlauchreifen mit 27 Zoll und Breiten bis 35 Millimeter üblich. Normalerweise werden die Räder ohne Straßenvehrkehrszulassung, insbesondere ohne Licht sowie Schutzbleche und auch ohne Gepäckträger verkauft, sind aber in der Regel nachrüstbar. Seit etwa 2015 brachten verschiedene Hersteller Räder in ihren Programmen unter der Bezeichnung Gravel-Bike heraus. Zunächst im US-Markt eingeführt, findet dieser Name auch in Europa zunehmend Verbreitung. Unter dem Namen Querfeldeinrad sind solche Fahrräder seit den frühen 1960er Jahren auch in Europa verbreitet, heißt es im Online-Lexikon Wikipedia. ()