Bei steigenden Holzpreisen: Attraktives Hofschlagrecht

Schenkenwald: 32 Mondfelder dürfen Holz machen

Wertheim 30.08.2022 - 18:14 Uhr 2 Min.

Mit Markierungen an den Bäumen im Schenkenwald finden die Berechtigten Zugänge zu den Höfen. Foto: Günter Herberich

Das Ritual des Hofschlagrechtes hat einen historischen Ursprung, der auf das Jahr 1464 zurückgeht.

»Seit Menschen Gedenken läuft das nach dem selben Schema ab: Ruten absägen, Breite abmessen, durch 16 teilen, markieren und schließlich verlosen«, erfährt man vom stellvertretenden Ortsvorsteher Hans-Peter Hieser. Er hat über den »Houfschloach« in den Archiven geforscht. Zur 800 Jahr Feier der Ortschaft Mondfeld im Jahr 2014 loste der damalige Hofschlagmeister Kuno Furth die Lose an die Berechtigten aus. Zwischenzeitlich gibt es infolge von Erbteilungen 32 Nutzungsberechtigte, die sehr unterschiedliche Erbanteile haben. Der flächenmäßige Anteil der einzelnen Berechtigten an der Jahreshiebfläche beträgt daher bei einigen nur wenige Quadratmeter. In Zeiten von steigenden Energiepreisen ist daher ein »Hofschlagrecht« durchaus attraktiv.

Nachweislich geht das Hofschlagrecht zur ins Jahr 1464. Damals wurde eine »Pachtvertrag« geschlossen. Margaretha Kunz pachtete den »Spitalhof«, der dem Hospital des Deutschen Ordens in Stadtprozelten gehörte. Als Gegenleistung erhielt die Pächterin das Recht neben der Nutzung von Äcker und Wiesen auch jährlich Holz im Schenkenwald zu schlagen.

Dieser Pachtvertrag hatte auch weiter Bestand, nachdem »Prozelten« und »Mondfeld« durch Tausch zum Bistum Mainz kamen (1483). Interessant ist die Tatsache, dass durch den Reichsdeputationshauptschluss von 1803 und die Säkularisation der Schenkenwald mit den darauf lastenden Nutzungsberechtigungen in den Besitz der Grafen Löwenstein-Wertheim-Freudenberg kam. Die Abgaben für das Spital in Stadtprozelten wurden weiter bezahlt.

Das spätere Fürstenhaus hatte mit den Grundstücken auch die Verpflichtung erhalten, die »drei Morgen« zu stellen, das Spital erhielt weiterhin die Pacht. Darüber machen sich die Hofschlagberechtigten zum Jahresanfang im Wald keine Gedanken.

Fakt ist, dass im Jahr 1809 ein Vertrag zwischen der Gräflichen Domänenkanzlei und den nutzungsberechtigten Hofbauern geschlossen wurde, der das Ziel hatte, die Holznutzung in eine planmäßigere Bewirtschaftung zu überführen.

Damals wurde den Hofbauern ein 60 Morgen umfassender Bereich zugeteilt, der Hofschlag oder auch Hofholz genannt wurde. Die Abteilung sollte in »20 Schläge a drei Morgen unterteilt werden«. Vereinbart wurde ferner noch, dass die Berechtigten das Buschholz des jeweils ältesten Schlages jährlich nutzen durften. Der gräflichen Verwaltung bleibt nach wie vor die Nutzung des Oberholzes (Eichen) vorbehalten. Die Abgaben an das Spital in Stadtprozelten wurden weiter entrichtet.

Keine Zahlungen mehr

Das änderte sich erst 1848 als die Mondfelder sich weigerten, die Zahlungen zu leisten. Es kam sogar zu einem Prozess. Eine Prozessakte des Großherzoglichen Amtsgerichtes Wertheim vom 24. Dezember 1859 belegt, dass die Abgabe der Mondfelder Hofbestände an das Hospital Prozelten bis zum Jahr 1848 widerspruchslos entrichtet wurde. Im Jahr 1859 wurde die Abgabenregelung endgültig beseitigt, da sich die einzelnen Grundstücke des ehemaligen Spitalhofs Mondfeld nicht mehr nachweisen ließen. Seitdem wird diese Waldfläche, die in der Nähe des »Oberen Kreuzes liegt«, durch die Mondfelder Berechtigten genutzt, ohne eine Gegenleistung zu erbringen.

gher