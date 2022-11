Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Bei Ernte und Ertrag sind Geschwindigkeit und größte Flexibilität gefragt

Waldleute sollen laut Forstamtsleiterin Risiken und Nebenwirkungen abwägen - Große Hoffnung auf Esskastanien und Vogelkirschen gesetzt

Külsheim 09.11.2022 - 12:33 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Nichts bleibt wie es ist. Die neue Forstamtsleiterin Marieke Plate (links) erklärt dem Külsheimer Stadtrat, wohin die Reise im Stadtwald geht. Foto: Michael Geringhoff

Dazu wurden verschiedene sogenannte Waldbilder im Steinbacher Forst angesteuert, um die Probleme für die Räte, abseits von Tabellen und Zahlenkolonnen, greifbar zu machen. Da möge es schon sein, dass die Stämme über 100 oder 200 Jahre heranreiften, aber wenn es um Ernte und Ertrag gehe, dann seien heutzutage Geschwindigkeit und größte Flexibilität gefragt, erklärte Plate.

Passenden Kunden finden

Aktuell müsse man, noch vor jedem einzelnen Hieb, den passenden Kunden fürs Holz finden und die Stämme und Holzarten gezielt auswählen. Jedes einzelne Mal seien Absprachen notwendig, das Gesprochene gelte oft nur für Tage. Kommunikation sei da alles, »Sonst produzieren wir am Markt vorbei«, sagte die Forstamtsleiterin.

Sprunghafter Preismarkt

Sie betonte, dass einzig der sprunghafte Markt die Preise mache und dass es Sache der Waldleute sei, Risiken und Nebenwirkungen abzuwägen. Plate machte das am Beispiel zu alter Fichten fest. Die Industrie bevorzugt Stämme mit rund einem halben Meter Durchmesser. Was stärker ist und neue Maschineneinrichtungen beim Verarbeiter erfordert, werde mit deutlichen Abschlägen von rund 20 Prozent bewertet. Plate sprach vom Spagat, der es sei, den richtigen Zeitpunkt für die Fällung zu finden - dann, wenn der Preis oben ist, die Stämme noch schlank genug sind, kein Pilz im Holz ist, »und sowieso der Käfer die Fichte noch nicht gefressen hat«.

Und all das sei individuell für zahllose kleine und kleinste Teilflächen zu betrachten. Im Main-Tauber-Kreis gibt es knapp 40.000 Hektar Wald - zur Hälfte ist es Staatswald und der sehe sich, anders als der Privatwald, obendrein gedrängt, planmäßigen Holzeinschlag umzusetzen. Im Külsheimer Wald sind das laut dem nun auslaufenden Forstbetriebsplan jährlich rund 8000 Festmeter. »Die sogenannte zufällige Nutzung, Windbruch und Käferholz kommen da noch on top«, erklärte Plate. Und damit man ernten kann, muss das Holz erst einmal wachsen. Auch da gibt es zunehmend Hindernisse.

Forstmann Mathias Mattmüller kam auf den Wildverbiss und mögliche Konflikte mit den Jägern zu sprechen, auf Zäunungen, auf die Vorteile der Naturverjüngung, die zuerst einmal jene Sorten begünstigt, die ins sich wandelnde Klima passen und auf Kulturen. Diese sind wichtig, um ganz gezielt Holzarten anzusiedeln und zu erproben, die den Wald zukunftsfähig machen könnten. Mattmüller präsentierte eine Fläche mit Esskastanien und Vogelkirschen. In beide Sorten setze man große Hoffnung. Leider allerdings stehen diese Setzlinge in Kunststoffwuchshülsen. »Das ist problematisch, nicht nur, weil es hässlich ist, sondern auch weil Plastik wegen der bekannten Probleme sowieso nicht in die Landschaft gehört«, sagte Mattmüller.

Auch seine Kollegin Selina Utz sieht das Problem, weist darauf hin, dass man Kosten und Nutzen abzuwägen versuche. Die im Alltag praktisch anzuwendenden Kunststoffhülsen schützten nicht nur, sondern in ihnen kondensiere auch der Tau und leiste einen Beitrag zur Wasserversorgung der Setzlinge. Es gebe Alternativen aus Jute, die aber weder in der Handhabung noch der Wasserführung mithalten könnten. Zudem koste die Kunststoffhülle gut einen Euro - die Biovariante fast sieben Mal so viel.

Verschiedene Baumarten

Forstamtleiterin Plate beleuchtete in Sachen Setzlingen auch die Risikostreuung. Fünf bis sieben Baumarten auszubringen, das helfe nicht nur Ausfälle einer Sorte biologisch zu kompensieren, sondern bringe den Wald auch wirtschaftlich auf die sichere Seite. Platz hat man ja, denn unter anderem die Fichten wird man in hiesigen Wäldern schon in 20 Jahren nicht mehr antreffen.

Ge