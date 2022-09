Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Begeisterung im Burggraben

Technofestival: Deborah De Luca und Kollegen heizen ein - Nach fünf Jahren exit:ruine geht es auch 2023 weiter

Wertheim 11.09.2022 - 12:05 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Auch bei der Herbstauflage von exit:ruine am Samstag feierten 1500 Fans im Wertheimer Burggraben. Fotos: Birger-Daniel Grein Hauptact am Samstag war DJane Deborah de Luca aus Italien.

Sebastian Kunz, Geschäftsführer des Veranstalters AC2B Würzburg, schwärmte, die Stimmung sei der Hammer gewesen. »Deborah war extrem stark, das sah man an den Reaktionen der Gäste.« So waren Begeisterungsschreie und Jubel zu hören, viele Fans zückten ihre Smartphones, um Videos und Fotos ihres DJ-Stars aufzunehmen.

Tolle Location

Es sei nicht einfach gewesen, weltweit bekannte DJs im Technobereich nach Wertheim zu holen. »Unsere vielen Veranstaltungen sind ein gutes Argument und unsere guten Kontakte sind hilfreich«, sagte Kunz. Für De Luca war Wertheim eine von vielen Stationen ihrer Tour. Nach ihrem Auftritt ging es für sie sofort weiter zum Flieger nach Hamburg. In der Hansestadt trat sie am Samstagabend im Musikclub »Uebel und Gefährlich« auf.

Man brauche auf der Wertheimer Burg für einen Erfolg nicht zwingend Welt-DJs, denn die Location sei so toll, so Kunz. »Wir wollen den Leuten aber noch mehr bieten und setzen dem tollen Ort Top-DJ obendrauf.« Die Kombination aus Ort und Künstler mache ein tolles Event aus. Auch die lokalen DJs heizten der Stimmung bei exit:ruine richtig ein. So störten auch der Wind und die zeitweisen Schauer die Feiernden nicht.

Keinerlei Probleme gab es auch bei der Getränkemenge. Zusätzlich zu den immer ausreichenden Mengen, die man aus den fünf Jahren Erfahrung kenne, habe man noch eine »extra, extra, extra Reserve« eingeplant. Wie bereits im Vorfeld vermutet, sei mehr Bier als Wasser gekauft worden.

Friedliches Fest

Kunz freute sich weiterhin, dass das Festival in Wertheim immer sehr friedlich sei. Es habe keine negativen Vorkommnisse gegeben, DRK und Feuerwehr hätten einen ruhigen Dienst auf der Burg gehabt, resümierte er am frühen Abend. »Unser Team entfernt auf dem Gelände und dem Weg zur Burg auch regelmäßig Flaschen und Scherben«, sagt der Geschäftsführer, auch so trage man zur Sicherheit der Gäste bei.

Zufrieden war er auch, dass das Wetter besser war, als es die Prognosen angekündigt hätten. Am Vormittag seien 1400 Tickets verkauft gewesen. Als deutlich wurde, das Wetter halte weitgehend, seien am Mittag nochmals 100 Karten online gebucht worden. Damit war das Event auch dieses Jahr ausgebucht.

Kunz blickte im Gespräch mit unserem Medienhaus auch auf die letzten fünf Jahre exit:ruine zurück. Vor fünf Jahren habe man angefangen, tolle Orte für die Veranstaltungen in der Umgebung zu suchen, und sei dabei auf die Burgruine Wertheim gestoßen. Man sei mit dieser sehr glücklich. »Für mich persönlich ist es die Lieblingslocation.« Man habe 15 Locations und Wertheim sei für ihn das »I-Tüpfelchen.«

Nächster Act am 20. Mai 2023

Lob hatte der Geschäftsführer auch für die Zusammenarbeit mit der Stadt Wertheim und der Burggastronomie. Stadt, Gastronomie und Veranstalter seien wie ein altes Ehepaar. »Es läuft alles sehr gut.« Dank sprach er der Stadt auch dafür aus, dass sie hinter dem Event stehe.

Auch 2023 wird es wieder exit:ruine auf der Burg geben. Das erste Mal am 20. Mai 2023, das zweite Mal im September. Auch dann sollen wieder bekannte Top-DJ vertreten sein, versprach Kunz.

eWeitere Fotos vom Wertheimer Technofestival unter main-echo.de.

BIRGER-DANIEL GREIN