Bedeutung des Klosters Bronnbach gewürdigt

Gedankenaustausch: Unterfrankens Regierungspräsident Eugen Ehmann bei Landrat Christoph Schauder

MAIN-TAUBER-KREIS 13.02.2023 - 14:07 Uhr < 1 Min.

Ursula Mühleck, Dezernentin für Kreisentwicklung und Bildung beim Landratsamt, Regierungspräsident Dr. Eugen Ehmann, Landrat Christoph Schauder und Frank Mittnacht, Leiter des Amtes für Kultur und Tourismus beim Landratsamt, im Kloster Bronnbach: Der Landrat und der Regierungspräsident tauschten sich über die Zusammenarbeit zwischen dem Main-Tauber-Kreis und dem Regierungsbezirk Unterfranken aus. Foto: Landratsamt Main-Tauber-Kreis, Aylin Wahl

Landrat Christoph Schauder tauschte sich mit ihm über die Zusammenarbeit zwischen Unterfranken und dem Main-Tauber-Kreis aus und hob dabei die enge Verbundenheit zwischen dem baden-württembergischen Landkreis und dem benachbarten bayerischen Regierungsbezirk hervor, so die Mitteilung. Die beiden Verwaltungschefs sprachen zudem über die unterschiedlichen Behördentätigkeiten und -strukturen in Baden-Württemberg und Bayern.

»Sie sind hier im einzigen Landkreis in Baden-Württemberg, der an fünf bayerische Landkreise angrenzt, nämlich Würzburg, Ansbach, Miltenberg, Main-Spessart und Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim«, erklärte Christoph Schauder.

Nicht nur Kulturerbe

Im Rahmen des Termins hob der Landrat zudem hervor, dass das Kloster nicht nur ein Kulturerbe von nationalem Rang ist, sondern auch einen hohen Stellenwert für den Tourismus habe und ein anerkannter Wissenschaftsstandort sei.

»Solche Orte wie das Kloster Bronnbach waren früher von enormer Wichtigkeit, auch wenn sie teilweise sehr abgelegen sind«, bestätigte Regierungspräsident Eugen Ehmann die Aussage des Landrats. »Auch heute, wo Regionalität in aller Munde ist, gewinnen diese Monumente immer mehr an Bedeutung. Nicht nur Touristen zeigen Interesse an solchen Sehenswürdigkeiten, auch Einheimische wissen den Wert wieder vermehrt zu schätzen«, ergänzte Ehmann.

Eugen Ehmann ist seit 2019 Regierungspräsident von Unterfranken. Zuvor war er mehr als zehn Jahre Regierungsvizeprädient von Mittelfranken. Er ist in Tauberbischofsheim geboren und zur Schule gegangen und hat durch seine familiären Bindungen auch heute noch einen starken Bezug in den Main-Tauber-Kreis, heißt es abschließend.

