Bedeutende Werke aus Wertheim

Kunst: Der Maler Ludwig Zorn zählt zu den wichtigsten Künstlern Deutschlands - Liebe zum Schwarzwald

Die Zastlerhütte am Feldberg im Schwarzwald, 1904. Dieses Gemälde von Ludwig Zorn befindet sich in Wertheimer Privatbesitz. Foto: Jörg Paczkowski Porträt von Ludwig Zorn ein Fotodruck des Historischen Vereins. Repro: Kurt Bauer

Ludwig Zorn war ein Landschaftsmaler, der am 14. Juni 1865 in Wertheim geboren wurde und am 24. Februar 1921 in Freiburg/Breisgau gestorben ist.

»Im Jahr eintausend acht hundert fünf und sechzig den vierzehnten Juni früh zwei Uhr wurde dahier geboren, und den sechzehnten Nachmittags ein Uhr durch Unterzeichneten getauft: Andreas Ludwig Zorn, ein ehelicher Sohn des Andreas Zorn (geb. 1837) Gerichtsvollzieher dahier und Bürger aus Grünsfeld und der Agathe geborene Ködel (geb. 1838). Taufpathe war Andreas Ludwig Ködel Bürger und Bauer in Grünsfeld?«. So lautet der Eintrag im Kirchenbuch der Venantiuskirche in Wertheim.

Mit 16 Jahren begann Zorn ein Studium an der Kunstgewerbeschule in Karlsruhe. 1882 wechselte er an die Kunstakademie Düsseldorf und war dann von 1882 bis 1888 an der Akademie in Karlsruhe und Schüler von Gustav Schönleber, seit 1880 Professor für Landschaftsmalerei. 1890/95 war Zorn schon Zeichenlehrer am Benderschen Institut in Weinheim und wurde schließlich Universitätszeichenlehrer in Freiburg/ Breisgau.

In der Traueranzeige in der Freiburger Zeitung 1921 wird er als Kunstmaler und akademischer Zeichenlehrer bezeichnet. In Freiburg war er Mitglied der Künstlervereinigung »Breisgauer Fünfer«, die 1904 gegründet wurde und deren Mitglieder Hermann Dischler, Julius Heffner, Fritz Reiss, Carl Schuster und eben Ludwig Zorn waren. Er war schon immer eng befreundet mit Hermann Dischler (1866 bis 1935), der auch ein Schüler von Gustav Schönleber war, und mit Fritz Reiss (1857 bis 1916), den er bereits von der Düsseldorfer Akademie her kannte.

Diese fünf Maler verband besonders die Liebe zum Schwarzwald. In seinen Schwarzwaldgemälden hat Zorn vor allem die atmosphärische Erscheinung erfasst, die durch die Besonderheit des dort herrschenden Klimas zu den jeweiligen Jahreszeiten mit Dunst, Nebel oder klarer Luft geprägt ist, gelegentlich auch von einer gewissen Melancholie bestimmt.

Oberrhein und Donau

Neben den Schwarzwaldbildern gibt es auch Gemälde Zorns von der Oberrheinlandschaft, von der Donaulandschaft, aus Hessen, von Alpendörfern oder südländische Stadtansichten. Diese Gemälde belegen eine Reisetätigkeit Zorns, die aber wegen fehlender Dokumente noch nicht zu rekonstruieren ist. Viele Bilder waren Vorlagen für Postkarten, so dass seine Gemälde weit verbreitet waren, vornehmlich um 1900. Sie zeigen aber auch, dass Zorn nicht nur Landschaftsmaler war, sondern auch realistische, farbenfrohe Stadtansichten (zum Beispiel von Freiburg) und auch Genrebilder schuf. Seine Gemälde befinden sich unter anderem im Wertheimer Grafschaftsmuseum (»Rheinlandschaft« sowie aus dem Besitz des Historischen Vereins Wertheim ein lithographischer Fotodruck seines Porträts mit Unterschrift), im Städtischen Museum Freiburg (29 Gemälde), im Landesmuseum Mainz sowie in Schweinfurter und Wertheimer Privatbesitz. Immer wieder werden in Auktionshäusern seine Gemälde außerdem versteigert.

