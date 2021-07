Bedenken wegen Wildbach-Baustelle: Ist Wessental für Jahrhunderthochwasser gewappnet?

Sanierungsarbeiten: Bürger sorgen sich wegen Querschnitts-Verengung

Derzeit arbeiten die Männer daran, das Fischgerinne fürs Betonieren vorzubereiten. Im Hintergrund sieht man deutlich die jetzt kritisierte Verengung des Durchlassprofils.

»Auch ich habe ernste Bedenken, die Leute haben recht, wenn sie sich Sorgen machen«, sagt der Wessentaler Ortsvorsteher Robert Hildenbrand. Die Tallage Wessentals werde von gleich drei Bächen durchzogen. »Die haben in letzter Zeit schon öfter viel Wasser geführt«, sagt der Ortsvorsteher. Die letzte schwere Überflutung des Dorfes liege zugegeben schon eine Weile zurück, das sei im Jahr 1931 gewesen. Damals sei es zu gewaltigen Sach- und auch Personenschäden gekommen. »Wenn das eines der hundertjährlichen Hochwässer war, dann wäre rein rechnerisch sehr bald wieder eines fällig«, sagt Hildenbrand und dass der laufende Klimawandel, seiner Einschätzung nach, die latente Gefahr noch deutlich erhöhe.

»In diesem Stadium so etwas zu bauen, das kann nicht gut gehen«, sagt der Ortsvorsteher. Hildenbrand rechnet, dass der Durchlauf der neuen Verdolung - gegenüber der alten - um 40 Prozent eingeschränkt sei. »Das neue Fischgerinne macht es für uns noch einmal gefährlicher. Zumindest hier könnte man noch einschreiten, noch ist nur vorbereitet, noch ist nichts betoniert«, sagt Hildenbrand.

Dole bereits fertig betoniert

Die Dole selbst, sie stützt auch die Brücke, ist bereits fertig betoniert. Die von den Wessentalern beanstandete Querschnitts-Verengung ist deutlich zu sehen. Ein rund 30 Zentimeter starker Betonsaum schaut unter dem Brückenbogen hervor. Das Landratsamt gibt den neuen Rohrdurchmesser mit DN 1700 an. Bei der Maßnahme handle es sich um eine unumgängliche Bauwerkssanierung. An den Bestandsrohren seien bei einer Überprüfung erhebliche Schäden festgestellt worden. Das Landratsamt spricht von Abplatzungen im Beton und freiliegender Bewehrung.

Beides zusammen habe die Standsicherheit des Brückenbauwerks gefährdet. Die nun eingezogenen, schlanken Stahlbetonrohre seien in die alten Rohre eingeschoben und nach außen hin verdämmt worden, um den entstandenen Zwischenraum zu schließen. Der Querschnitt werde tatsächlich verengt, schreibt das Landratsamt weiter, verweist dabei aber auf eine hydraulische Berechnung, die nachweise, dass das künftige Durchflussprofil einem Jahrhunderthochwasser leicht standhalte »und dabei noch ein Freibord von 75 Zentimetern erhalten bleibt«. Selbst ein Extremhochwasser könne ohne Aufstau abgeleitet werden, man liege deutlich über dem erforderlichen Standard, teilt das Landratsamt mit.

Durchgängigkeit für Fische verbessern

Ein von der Redaktion befragter Bauamtsleiter aus der Region kennt die Situation in Wessental. Er habe keinerlei Zweifel daran, dass da konform nach aktueller Rechtslage gebaut werde. »Ich könnte mir aber dennoch vorstellen, dass Bauämter, besonders im Lichte der jüngsten Ereignisse, künftig noch einmal anders an solche Dinge herangehen«, sagt er.

In Sachen des derzeit noch in Bau befindlichen Fischgerinnes verweist das Landratsamt auf das Wasserhaushaltsgesetz und die EU-Wasserentnahmerichtlinie, wonach Gewässer so zu bewirtschaften sind, dass ein guter ökologischer Zustand erreicht wird. Im vorliegenden Fall wird der Bachlauf auf einer Strecke von rund zehn Metern kniehoch eingeengt und durch Buhnen (teilausgeschnittene Querwände) wechselseitig rechts und links gestaut. Angestrebt ist es, die Durchgängigkeit für Fische und Uferbewohner zu verbessern.

Hintergrund: Baumaßnahme in Wessental Die Baumaßnahme in Wessental läuft bereits seit 5. Juni. Im ersten Bauabschnitt war eine bestehende Verdolung auf 75 Metern Länge erneuert worden. Die Arbeiten am Gerinne, das der EU-Umweltgesetzgebung Rechenschaft trägt, laufen noch. Die Planenden rechnen mit Fertigstellung bis Ende August. Die veranschlagten Baukosten liegen bei 673 000 Euro. Die Genehmigungsplanung liegt schon eine ganze Weile vor, das Umweltschutzamt hat die notwendige wasserrechtliche Erlaubnis bereits am 17. Mai 2018 erteilt. (Ge)