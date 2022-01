Beate Diehm hat ihr Frisierlädle in Dertingen übergeben

Wechsel: Selbstständigkeit nach 36 Jahren beendet - Laura Michel Nachfolgerin - Erste Januarwoche geschlossen

Beate Diehm (links) hat ihr Frisierlädle an Laura Michel übergeben.

Er war für die Herrenschnitte zuständig. Die Damen hat seine Frau bedient, die lange vor ihm starb. Er führte das Geschäft alleine weiter - allerdings nur für Männer. Für Damen gab es in Dertingen frisurentechnisch nichts zu holen - bis Beate Diehm kam.

Die Lehrzeit verbrachte sie im Salon Kress in der Wertheimer Maingasse. Nach einem Abstecher nach Würzburg zog es sie familiär bedingt für vier Jahre nach Heilbronn. In dieser Zeit besuchte sie die Meisterschule, die sie erfolgreich beendete. Der Grundstein für das eigene Geschäft war gelegt.

Mit Großonkel arrangiert

Zurück in Dertingen, arrangierte sie sich mit ihrem Großonkel, der sehr glücklich war, dass sein Geschäft weitergeführt wurde. Er hat noch bis ins hohe Alter im frisierlädle weitergearbeitet. Auch wenn er mit der ein oder anderen Umbaumaßnahme zu Beginn nicht so einverstanden war, haben sie sich doch als gutes Team erwiesen. Das war 1985. Seitdem ist einiges passiert, vieles hat sich geändert: »Die wöchentliche oder vierzehntägige Kundschaft gibt es praktisch überhaupt nicht mehr.

Viele Veränderungen

Das regelmäßige Waschen/Legen ist aus der Mode gekommen«, erzählt Beate Diehm. Auch die Dauerwellen-Welle sei längst verebbt - obwohl gerade in der letzten Zeit junge Männer auf diesen Geschmack kämen. Ständig gebe es neue Färbetechniken, die sie und ihre Angestellten sich auch auf Seminaren aneignen.

Diese führten die Belegschaft in den vergangenen Jahrzehnten auch schon mal nach London oder New York, wo man so einen geschäftlichen Ausflug natürlich auch mit ein bisschen Vergnügen verbunden habe. »In Italien auf der Autobahn haben wir mal einen Koffer vom Autodach verloren. Das war vielleicht eine Aufregung«, lacht Beate Diehm heute darüber.

Besondere Kunden gab es natürlich auch in den zurück liegenden 36 Jahren. »Meine treueste Stammkundschaft stammt noch aus meiner Zeit in Heilbronn. Über Generationen kommt diese Familie regelmäßig zu mir nach Dertingen, um sich die Haare schneiden zu lassen. Das ist schon toll«, erzählt Beate Diehm auch ein bisschen stolz.

Loch im Schleier

Dann gab es da die Braut, die sich mit dem Bügeleisen ein riesengroßes Loch in den Schleier gesenkt hatte und tränenüberströmt bei Beate Diehm im Geschäft stand. Sie hat kurzerhand den Schleier abgeschnitten, neu zusammengesteckt, eine ihrer berühmten Brautfrisuren gezaubert und damit dieses Mädchen sehr glücklich gemacht.

Oder der fünfjährige Junge, der sich furchtbar in das Haareschneiden hineingesteigert hat. Es endete damit, dass sich sein Magen einmal umdrehte.

Die Melisse

»Worüber wir heute manchmal noch lachen, ist die Geschichte mit der Melisse«, schmunzelt Beate Diehm. Da stand im Terminbuch »Die Melisse«. Niemand wusste, wer das sein sollte, bis sich herausstellte, dass man die Kundin bei der Anmeldung am Telefon nicht richtig verstanden hatte. Es war die »Diehm, Elise«. Elise wird in Dertingen Elisse gesprochen. Und so wurde aus der »Diehm, Elise« »Die Melisse«.

Weiterhin ein Tag in der Woche

Nun geht eine Ära zu Ende. Beate Diehm hängt die Schere an den Nagel. Allerdings nicht so ganz. Auch wenn sie im Januar jetzt erstmal gar nicht arbeitet, geht's im Februar schon wieder los. Einen Tag in der Woche will sie weiter Haare schneiden und frisieren.

In den Startlöchern steht die 36-jährige Laura Michel aus Homburg. Seit 17 Jahren ist sie Teil des Teams im frisierlädle und wird nun zur Inhaberin. »Ich freue mich sehr auf die Übernahme des Geschäfts und die Selbstständigkeit. Ich liebe meine Arbeit, wende gerne verschiedene Färbetechniken an und mag gerne Hochsteckfrisuren. Unsere Kunden sollen sich weiterhin wohl und willkommen bei uns fühlen.«

In der ersten Januarwoche bleibt das Geschäft geschlossen, denn es stehen Renovierungsarbeiten an. Beate Diehm übergibt mit einem lachenden und einem weinenden Auge, wie sie selbst sagt.

Nun will sie sich Zeit nehmen für andere Dinge. »Zuerst putze ich mal mein Haus, ich werde mich um meinen Enkel kümmern und reisen.«

