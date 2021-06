Baustein für Baustein zu zeitgemäßerem Lernen

Generalsanierung: Neues Werkstattgebäude am Beruflichen Schulzentrum in Bestenheid vor der Fertigstellung - Gesamtprojekt kostet 46,5 Millionen Euro

Das neue Werkstattgebäude am BSZ steht kurz vor der Fertigstellung. Unser Foto zeigt den Fortgang der Arbeiten bis zum 11. Juni. Innenausbau läuft: Vorgesehen sind mehrere Spezialräume für Metall- und Glasbearbeitung sowie Wasserstrahltechnik. Sonnenergie soll einen Teil des benötigten Stroms liefern. Überschuss wird ins Netz eingespeist.

In den vergangenen Wochen sind die Arbeiten weit vorangeschritten: Der Rohbau des neuen Werkstattgebäudes steht längst, derzeit läuft der Innenausbau, in der Schlussphase werden die Außenanlagen gestaltet. Das Gesamtprojekt steht nach immer weiter gestiegenen Kosten unter besonderer Beobachtung, derzeit sind um die 47 Millionen Euro veranschlagt. In der Sitzung des Kreistages gab es heftige Kritik an der Planung, ein Kreisrat verglich das Vorhaben sogar mit der Chaosbaustelle Berliner Flughafen.

»Das halten wir aus«, sagt Gertraud Stumpf-Virsik als Leiterin des Amtes für Immobilienmanagement des Landkreises bei einem Ortstermin dazu. Als Zuständige für die Immobilien des Landkreises - darunter neben den verschiedenen Amtsgebäuden auch die drei Berufsschulzentren - hat sie das Bauvorhaben quasi als »Erbstück« übernommen: Sie ist seit 2020 beim Landkreis beschäftigt - und lobt die Firma Goldbeck als Hauptauftragnehmer des Werkstattgebäudes für die Flexibilität trotz nötiger Umplanungen während der laufenden Bauphase. »Wir haben eine Gesamtsumme für Teilprojekt eins - das sind Werkstattneubau mit Parkplätzen, Außenanlagen und Zufahrten von 5,6 Millionen Euro. Das ist weiter unser Ziel«, sagt sie.

Mit Wasserstrahlraum

Das »Teilprojekt eins«, nämlich die Werkstatthalle für die Lehrlingsausbildung der Metallbauer und Glasbearbeiter, ist weitgehend fertiggestellt: 60 Meter lang, 30 Meter breit, sechs Meter hoch, mit 1900 Quadratmetern Grundfläche. Darin gibt es Unterrichtsräume, unter anderem für die praktische Ausbildung an CNC-Maschinen, in verschiedenen Schweißverfahren oder im speziellen Wasserstrahlraum.

»Wir bauen zwar viele Schulgebäude«, sagt Projektleiter Sebastian Schenk von der Firma Goldbeck. »Aber das hier sind andere Anforderungen, das macht man nicht jeden Tag.« Manch eine Anforderung sei zu Beginn noch gar nicht erkennbar gewesen, sagt Amtsleiterin Stumpf-Virsik. »Das ist ja auch der Grund für die Kostensteigerung. Ausgeschrieben war eine Industriehalle. Während der Bearbeitung hat sich herausgestellt, dass an eine Schule deutlich größere Anforderungen gestellt werden. Deshalb ist diese große Nachtragsbeauftragung erforderlich gewesen.«

Insbesondere die hohen Temperaturen, die bei der Glas- und Metallbearbeitung entstehen, erfordern Sonderlösungen. »Hier vor allem die Zu- und Abluftanlagen für die Prozesslüftung«, erklärt Schenk. Die Luft muss gefiltert werden, darf nicht über die normale Lüftungsanlage geführt werden, viel mehr Luft muss umgesetzt werden.

Ursprungsplan: Massivbau

Ganz ursprünglich sollte das Werkstattgebäude massiv und unterkellert errichtet werden. Auf der Suche nach Einsparpotenzial entschied man sich für die Systembauweise, die keineswegs eine Billigbauweise ist, wie Schenk und Stumpf-Virsik deutlich machen. »Wir produzieren den Großteil dieser standardisierten Teile in einem Sechs-Meter-Raster vor«, erklärt der Projektleiter. Aufgrund der großen Mengen könne man diese Bauteile relativ günstig herstellen - und vor allem auch schnell aufbauen.

Sandwichelemente aus Stahl bilden die Fassade und das Dach, das gedämmt ist. Innen wird im Trockenbau ausgebaut, mit besonderem Augenmerk auf den Schallschutz. Stumpf-Virsik: »Das ist dem Schulbetrieb geschuldet, das hätte es bei einer normalen Industriehalle nicht gebraucht.« Durch die Systembauweise lässt sich auch der schnelle Baufortschritt erklären: Ende Oktober 2020 gab es die ersten Erdarbeiten, jetzt ist das Gebäude weitgehend fertig. Etwa 25 Handwerker sind dort täglich im Einsatz, vom Fliesenleger bis zum Trockenbauer, Elektriker und Maler.

Spezielle Lüftungsanlage

Bezogen wird die Halle allerdings erst im November, weil die aufwendige Lüftungsanlage noch eingebaut werden muss. Gebäude und Dachtragwerk seien für Lüftungsanlagen in solchen Dimensionen nicht ausgelegt, deshalb muss eine zusätzliche Bühne errichtet werden. »Die Notwendigkeit war zu Beginn noch nicht erkannt, daher hat man auch die Statik nicht danach auslegen können«, erklärt Stumpf-Virsik. Jetzt sei man auf der sicheren Seite.

Das Gebäude selbst ist auf Nachhaltigkeit ausgelegt: Eine Fotovoltaikanlage mit 55 Kilowatt sorgt für Strom, der auch ins öffentliche Netz eingespeist werden kann. Und nur das Schmutzwasser kommt in die Kanalisation, während das Regenwasser in die vorbeifließende Klinge geleitet wird.

Ist das Werkstattgebäude fertig, werden oberhalb am Hang zusätzliche Parkplätze gebaut, bevor im Frühjahr 2022 die Generalsanierung im Hauptgebäude als dritte Bauphase startet. Als zweiter Abschnitt wird das alte Werkstattgebäude zu Fachräumen umgebaut, zum Beispiel für Biologie, Chemie, Physik, Elektrowerkstatt und EDV-Räume.

Ausweichlösungen nötig

Schüler und Lehrer müssen sich für diese Zeit auf Interimslösungen einstellen: Alle Klassenräume, die nicht im Fachraumzentrum und der Werkstatt untergebracht werden können, sollen übergangsweise auf etwa 3400 Quadratmetern im Schulgebäude auf dem Reinhardshof unterkommen - sofern der Kreistag im Juli zustimmt. Außerdem werden nahe der Sporthalle Container mit etwa 2000 Quadratmetern Fläche aufgestellt. Dass es eng zugeht, ist schon jetzt klar, das BSZ hat normalerweise 10.000 Quadratmeter Nutzfläche.

Mit den Folgen der Corona-Pandemie habe es bisher keine größeren Probleme gegeben, auch nicht mit der derzeit schwierigen Beschaffung von Baumaterial, sagt Bauleiterin Susanne Marr. »Gut, dass wir vor dieser Rohstoffknappheit das Material zu 90 Prozent hier hatten.« Und auch mit der Nachbarschaft habe man trotz Baulärm ein gutes Verhältnis, betonen die Verantwortlichen. Projektleiter Schenk, der das auch anders kennt, sagt mit einem Lächeln: »Manche Nachbarn waren nur bös, dass jetzt die Hundewiese weg ist.«

Matthias Schätte

Hintergrund: Kostensteigerung bei BSZ-Sanierung Die Generalsanierung des Beruflichen Schulzentrums Wertheim hat sich zum teuersten Großprojekt des Landkreises in den vergangenen Jahrzehnten entwickelt - und ist deshalb heftig in die Kritik geraten. Ursprünglich war man 2016 nur von einer Fassadensanierung und einigen Brandschutzmaßnahmen ausgegangen, später kamen Haustechnik, neues Leitungsnetz, Schadstoffsanierung und der Neubau eines Werkstattgebäudes dazu. Im Dezember 2018 war die Kreisverwaltung von Gesamtkosten von 23,3 Millionen Euro ausgegangen - inklusive 5,1 Millionen Euro für den Werkstattneubau. Im April 2020 erhielt die Firma Goldbeck den Auftrag zum Werkstattneubau für 3,9 Millionen Euro, die Gesamtkosten sollten bei 28,9 Millionen Euro liegen. Im Februar 2021 war schließlich von 31,1 Millionen Euro die Rede, in der Kreistagssitzung am 31. März schließlich von 46,5 Millionen Euro - begründet unter anderem durch Nebenkosten und Baupreissteigerungen in den Jahren der Verzögerung. (scm)