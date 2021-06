Baum AfD-Direktkandidatin für Bundestag

Wahlen: Kreisverbände Main-Tauber und Neckar-Odenwald nominieren ehemalige Landtagsabgeordnete

Main-Tauber-Kreis 16.06.2021

Als AfD-Direktkandidatin nominiert: Christina Baum (Mitte) mit Tagungsleiter Rüdiger Klos (links) und Johann Martell, Vorsitzender des Kreisverbandes Neckar-Odenwald.

Die 65-Jährige saß von 2016 bis 2021 als Abgeordnete im Stuttgarter Landtag, hatte aber bei der Landtagswahl im März den erneuten Einzug verpasst. Als Tagungsleiter fungierte laut Mitteilung der Landtagsabgeordnete Rüdiger Klos, bei der Wahl bekam die promovierte Zahnmedizinerin Baum, die Kreisvorsitzende und Kreisrätin im Main-Tauber-Kreis ist, von Mitgliedern beider Kreisverbände 100 Prozent der Stimmen.

Aus DDR ausgereist

In ihrer Vorstellungsrede schilderte Baum, welches Glück sie empfunden habe, als sie vor 33 Jahren die DDR-Diktatur verlassen konnte und in den freien Teil Deutschlands kam. Endlich habe sie ihre Meinung frei äußern, die Welt bereisen und sich beruflich frei entfalten dürfen. Für sie sei die Ausreise "tatsächlich wie eine Befreiung aus einem Gefängnis" gewesen, heißt es in der Mitteilung.

Heute müsse sie erleben, dass all diese Freiheiten massiv eingeschränkt würden: Bürger, die mit der Politik der Regierung nicht konform gingen, würden sozial geächtet, ausgegrenzt und sogar mit Berufsverbot belegt, sagte Baum. Unter allen agierenden Parteien gäbe es nur die AfD, die sich in auf die Fahnen geschrieben habe, Deutschland wieder zu dem wirtschaftlich starken, sozial verantwortungsvollen und freiheitlichen Land zu machen, das sie im Juni 1989 vorgefunden habe.

Baum rief dazu auf, aktiv zu sein und für die gemeinsamen Ziele zu kämpfen. "Das sind wir unseren nachfolgenden Generationen schuldig, denn wir stehen an einer Zeitenwende. Wollen wir nur noch "Nutzmenschen" von weltweit agierenden Großkonzernen sein oder auch zukünftig in Freiheit und Selbstbestimmung ein glückliches Leben führen", wird Baum in der Mitteilung zitiert. Die 65-Jährige, die als Rechtsaußen in der AfD gilt, wird im Verfassungsschutzbericht des Landes Baden-Württemberg mehrfach namentlich genannt.

Auch auf der Landesliste

Neben der Direktkandidatur steht Baum auch auf der Landesliste Baden-Württemberg der AfD für den Bundestag. In zwei Wahlgängen hatten die Mitglieder bisher per Briefwahl über die Landesliste abgestimmt, beim zweiten Wahlgang habe sie auf Position acht der zwölf Kandidaten gelegen, die mit mehr als 50 Prozent der Stimmen gewählt wurden, sagt Baum gegenüber unserer Redaktion. Rund um die Wahl hatte es nach Medienberichten Querelen gegeben, weil eine unterlegene Kandidatin Unregelmäßigkeiten moniert hatte. Eine vom AfD-Bundesvorstand eigens eingesetzte Kommission erklärte die beiden bisherigen Wahlgänge allerdings für rechtmäßig.

In einem dritten Wahlgang, der laut Baum noch bis Samstag läuft, soll die Reihenfolge festgelegt werden. Sollte die 65-Jährige dabei ihre Position halten, hätte sie gute Chancen auf einen Bundestagseinzug über die Landesliste: Bei der Bundestagswahl 2017 schafften die ersten elf Listenkandidaten der AfD den Einzug ins Berliner Parlament.

Matthias Schätte