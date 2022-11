Baugebiete in Nassig und Sachsenhausen

Neue Wohngebiete

Wertheim 16.11.2022 - 10:32 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Die 0,75 Hektar großen Flächen in Sachsenhausen, die »Furt II« heißen, werden derzeit landwirtschaftlich genutzt und grenzen unmittelbar an das bestehende Neubaugebiet »Furt« an. Auf der Fläche seien auch Areale für Mehrfamilienhäuser und Doppelhäuser vorgesehen, erläuterte Jonas Rastelbauer vom Stadtplanungsamt. Ortsvorsteher Udo Beck begrüßte diese Möglichkeit, weil man so im Ort auch Mietwohnungen schaffen könne für Menschen, die sich kein eigenes Haus leisten könnten.

Keine Nahwärmeversorgung

Eine Nahwärmeversorgung werde es für das Neubaugebiet in Sachsenhausen aber aus wirtschaftlichen Gründen wohl nicht geben, haben die Stadtwerke Wertheim Rastelbauer signalisiert. In Nassig wurde auf dem Gewann Welzkübel ein weiteres Wohngebiet geplant, das von der Miltenberger Straße erschlossen werden soll. Hier wollen die Stadtwerke eine Nahwärmeversorgung aufbauen, weil es mit den Anliegern an der Miltenberger Straße genügend Anschlüsse gebe, so Rastelbauer.

Das Nassiger Neubaugebiet hat eine Fläche von etwa 1,7 Hektar. Auch hier ist der Bau von Mehrfamilienhäusern und Doppelhaushälften möglich.

gufi