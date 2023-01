Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Baugebiet »Seeflürle« in Külsheim wird öffentlich ausgelegt

Gemeinderat: Gremium will Stellungnahmen betroffener Behörden und Nachbargemeinden einholen

Külsheim 25.01.2023 - 11:16 Uhr 1 Min.

Irene Trabold vom Bauamt berichtete, dass die öffentliche Beteiligung von Juli bis August 2022 möglich war. Zudem konnten die Planungsunterlagen auf der Homepage der Stadt Külsheim eingesehen werden. Es wurden keine Anregungen und Bedenken von Bürgern vorgebracht. Seitens der Träger öffentlicher Belange und Nachbargemeinden seien insgesamt elf Stellungnahmen eingegangen, von acht Fachbehörden wurden Anregungen und Bedenken vorgebracht. Die meisten vorgetragenen Punkte waren nachrichtliche Hinweise zu Vorschriften.

Entzerrung geplant

Etwas länger diskutiert wurde die Frage der Zu- und Ausfahrtsmöglichkeiten ins Baugebiet (und den Weg Zehntgraben) in den Steinbacher Weg. Dies habe auch das Polizeipräsidium Heilbronn als bedenklich angesehen. Irene Trabold meinte hierzu, man könne sich der Meinung der Polizei nicht anschließen. Es werde in jedem Fall eine Entzerrung geben. Eine andere Lösung sei durch den Höhenunterschied nicht möglich. Man wolle dies durch bauliche Veränderungen entschärfen.

Antrag an Naturschutzbehörde

Einem Einwand der Deutschen Telekom musste die Stadt stattgeben. In der örtlichen Bauvorschrift sollten Niederspannungsfreileitungen nicht zugelassen werden. Dies sei aufgrund einer gesetzlichen Regelung auf Bundesebene aber nicht möglich. Bezüglich eines geplanten Eingriffs in das gesetzlich geschützte Biotop muss ein Antrag an die Naturschutzbehörde gestellt werden. Es handelt sich um 15 Meter einer Feldhecke. Ein entsprechender Ausgleich eins zu eins ist zu schaffen.

Fragen aus dem Gemeinderat drehten sich vor allem rund um die Auflagen für das Bauen. So ist zwar eine Zisterne Pflicht, die Nutzung des gesammelten Wassers aber nicht festgelegt.

Pflicht ist ebenfalls eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach, weswegen eine Dachbegrünung bei Flachdächern nicht vorgeschrieben ist. In dem neuen Baugebiet sollen 45 Bauplätze mit mittlerer Grundstücksgröße zwischen 500 und 700 Quadratmetern entstehen. Darauf können 41 Einfamilien und Doppel Wohnhäuser mit maximal je zwei Wohneinheiten gestellt werden. Vier Bauplätze können mit Mehrfamilienwohnhäusern mit maximal sechs Wohneinheiten gebaut werden.

