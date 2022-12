Wertheimer Baubetriebshof: Steigende Materialkosten

Wirtschaftsplan: Unimog und Schlepper geplant

Wertheim 13.12.2022 - 18:15 Uhr 1 Min.

Im Einzelnen steigt der Personalaufwand um sieben Prozent auf rund 2,2 Millionen Euro. Das sei vor allem auf Lohn- und Gehaltssteigerungen sowie Höhergruppierungen zurückzuführen, weil die Zahl der Arbeitskräfte um einen Mitarbeiter ansteigt, der zum Landschaftsgärtner ausgebildet wird, so Hörner.

Hohe Energiepreise

Besonders stark steigen die Materialkosten und zwar um rund ein Drittel (plus 140.000 Euro) auf 562.000 Euro, was vor allem auf die gestiegenen Brenn- und Treibstoffe sowie Energiekosten zurückzuführen ist, wie der Referatsleiter erläuterte. Leicht rückläufig sind dagegen der sonstige betriebliche Aufwand sowie Steuern und Zinsen.

An Investitionen sind im nächsten Jahr rund 756.000 Euro vorgesehen, wobei er nicht genau sagen könne, ob sie auch tatsächlich in der angedachten Art eintreten. So sollen beispielsweise für die Notstromversorgung, die unbedingt benötigt wird, rund 70.000 Euro ausgegeben werden. »Der Bauhof muss funktionieren, wenn es in Krisenzeiten zum Ernstfall kommt«, begründete Hörner diese Ausgabe.

Zudem seien die Ersatzbeschaffung eines Unimogs und eines Schleppers für den Winterdienst in Höhe von zusammen 365.000 Euro eingeplant.

Um die Anschaffungen zu finanzieren, sollen 636.000 Euro Schulden aufgenommen werden, kündigte Hörner an. Dem gegenüber stünden Tilgung von 210.000 Euro. Allerdings sei noch nicht ganz klar, ob das eine oder andere Fahrzeug vielleicht geleast wird, was natürlich die Summe der Kreditaufnahme verringern würde.

Weil die Lieferzeiten bei Fahrzeugen immer länger werden, müsse man sich frühzeitig um Ersatz kümmern, erläuterte der Referatsleiter mit Blick auf einen Kranwagen, der inzwischen schon zehn Jahre »auf dem Buckel« hat. Dieses Fahrzeug soll voraussichtlich in zwei Jahren ersetzt werden, und man habe dieses Fahrzeug in zwei Losen ausgeschrieben.

Das Fahrzeug soll 214.000 und der Kranaufbau 104.000 Euro kosten, so der Referatsleiter. Der Ausschuss stimmte der Auftragsvergabe einstimmig zu und empfiehlt dem Gemeinderat Wertheim einstimmig die Annahme des Wirtschaftsplans.

