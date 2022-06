Baubeginn der Südlink-Trasse nicht vor 2024

Stromtrasse durch Main-Tauber und Main-Spessart

Main-Tauber/Main-Spessart Donnerstag, 09.06.2022 - 16:10 Uhr

Die Über­tra­gungs­netz­be­t­rei­be­rin Trans­net Ba­den-Würt­tem­berg hat für den süd­lichs­ten Ab­schnitt der Süd­link-Tras­se, auf der Strom vom Nor­den der Re­pu­b­lik bis in den Großraum Stutt­gart ge­lei­tet wer­den soll, die Pl­an­fest­stel­lungs­un­ter­la­gen bei der Bun­des­netza­gen­tur ein­ge­reicht. Und da­mit auch die Vor­aus­set­zun­gen ge­schaf­fen für den Wei­ter­bau der Tras­se in Rich­tung Nor­den durch die Land­k­rei­se Main-Tau­ber und Main-Spess­art. Mit ei­nem Bau­be­ginn der Süd­link-Tras­se sei in die­sen Land­k­rei­sen al­ler­dings nicht vor 2024 zu rech­nen, hieß es aus der Pres­se­s­tel­le des Kon­zerns Trans­net in Stutt­gart.