Mauereinsturz in Wertheim: Bau-Gutachter sieht bei Sanierungsfirma keine Schuld

Unfall im Dezember 2019

Wertheim 28.02.2023 - 16:45 Uhr 5 Min.

Eine Sandsteinmauer ist in der Wertheimer Altstadt am frühen Dienstagmorgen eingestürzt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde niemand verletzt. Mehr als drei Jahre nach dem Einsturz ist die Stützmauer wieder aufgebaut - für einen "erheblichen sechsstelligen Betrag" - wie der Anwalt des Klägers sagt.

Mit dieser Frage beschäftigt sich die Zivilkammer des Landgerichts Mosbach schon seit geraumer Zeit: Der Eigentümer der Mauer verlangt von der Firma Schadenersatz in Höhe von 150.000 Euro, im April 2021 traf man sich erstmals vor Gericht. Die Kammer hörte sich beide Seiten an, das Unternehmen bestritt, dass man nur durch bloße Inaugenscheinnahme der Mauer einen Einsturz hätte vorhersehen können. Im Juni 2021 beauftragte das Gericht einen Sachverständigen für konstruktiven Ingenieurbau mit einem Gutachten.

Keine Vorhersage

Bevor der Mannheimer Ingenieur Michael Markwig sein Gutachten präsentierte, konnten beide Seiten noch einmal ihre Sicht der Dinge gegenüber der Vorsitzenden Susanne Wunderlich schildern, die das Verfahren zwischenzeitlich übernommen hatte. Der Eigentümer erklärte dabei, dass er eine Neigung und vertikale Risse in der Mauer beobachtet habe und es daraufhin am 10. September 2019 einen Vor-Ort-Termin mit der Fachfirma aus Südhessen gegeben habe. Man habe sich die Schäden gemeinsam erst von unten und dann von oben angeschaut. "Standsicherheit war dabei nie ein Thema. Es kam nie dabei zum Ausdruck, dass die Mauer einsturzgefährdet wäre."

Man habe darüber gesprochen, welche Sanierungsmöglichkeiten es gebe, beispielsweise eine sogenannte Vernadelung der Mauer. Kein Thema sei gewesen, wie sich die Risse auswirken oder wie lange die Mauer hält. "Ich habe gefragt, was das kostet", erklärte der Eigentümer. Die beiden Firmen-Geschäftsführer hätten darauf geantwortet, dass dazu erst Kernbohrungen nötig seien, um die Dicke der Mauer und die chemische Zusammensetzung des Mörtels herauszufinden. Schon zwei Tage später gab es ein Angebot für die Untersuchung durch Bohrungen, die Ende September oder Anfang Oktober hätten stattfinden können.

Zögern wegen Förderung

Der Eigentümer sei darauf zunächst nicht eingegangen, stellte das Gericht fest. Allerdings: Für Bohrungen und Sanierungen an der denkmalgeschützten Mauer hätte erst die Denkmalschutzbehörde ihr Okay geben müssen, für ohne Genehmigung vorgenommene Arbeiten hätte es keinerlei Förderung gegeben, verteidigte der Eigentümer sein Handeln.

Erst nach einem Termin mit dem Denkmalpfleger zwei Monate später habe die Firma ein Angebot für die Sanierung abgegeben, allerdings ohne Voruntersuchung, stellte das Gericht fest. Um eine Förderung auf den Weg zu bringen, benötigte der Denkmalpfleger ein entsprechendes Angebot. Die Voruntersuchung sei zur genauen Kostenschätzung üblich, so einer der Geschäftsführer der Firma. So habe man das Angebot relativ hoch ansetzen müssen, um alle Eventualitäten einzuplanen, erklärte er. "Standsicherheit war nie ein Thema, nicht in Telefonaten und auch nicht in späteren Angeboten", bekräftigte der Eigentümer nochmals. Für ihn sind inzwischen ganz erhebliche Kosten in Höhe von 370.000 Euro aufgelaufen - auch, weil seine Versicherung eine Zahlung verweigert. Der Wiederaufbau der Mauer hat 250.000 Euro mehr gekostet als die angebotene Sanierung im Wert von 120.000 Euro, wie zum Ende der Verhandlung zu erfahren war.

Kein Urteil ohne Untersuchung

Den Ablauf des Vor-Ort-Termins konnte der Geschäftsführer der beklagten Firma weitgehend bestätigen. Sein Co-Geschäftsführer, der ebenfalls beim Ortstermin anwesend war, fehlte am Dienstag in der Verhandlung krankheitsbedingt. "Das war ein ganz normaler Ortstermin", erklärte er. "Oft kommen da von privaten Auftraggebern Fragen wie: Was kostet das? Wie lange hält die Mauer noch", schilderte er. "Wir antworten da jedes Mal übereinstimmend: Das kann man ohne Voruntersuchung nicht sagen. Die Mauer kann morgen zusammenbrechen oder noch 10 oder 20 Jahre halten."

Ihm als Unternehmer sei wichtig, ein passgenaues Angebot zu machen, das den Kostenrahmen nicht völlig sprenge. Das Angebot, was man schließlich ohne Voruntersuchung am 23. Oktober abgegeben habe, sei "erstmal hoch, um ganz sichere Werte für eine Sanierung anzunehmen". Notmaßnahmen zur Sicherung der Mauer seien beim Vor-Ort-Termin im September kein Thema und auch nicht angezeigt gewesen. "Wir sehen täglich Mauern in schlechtem Zustand und da stach dieses Mauer nicht heraus." Anders als der Eigentümer meinte der Geschäftsführer, auch die Standsicherheit der Mauer sei Thema gewesen. Bei der Äußerung, die Mauer halte 10 oder 20 Jahre oder nur noch einen Tag, habe dieser "nicht sonderlich überrascht" gewirkt.

Bei den gegenseitigen Befragungen ging es technisch teils tief ins Detail: Klägeranwalt Johannes Hofmann wollte beispielsweise wissen, warum man die Probebohrungen minimal-invasiv von einer Hebebühne aus durchführen wollte. Etwa, weil die Gefahr schon bewusst gewesen sei und die Firma ihre Mitarbeiter habe schützen wollen? Nein, antwortete der Geschäftsführer: Man habe möglichst wenig Schaden anrichten wollen und der alternative Aufbau eines Gerüsts sei zu aufwendig gewesen.

Einsturz jederzeit möglich

Anschließend stellte Ingenieur Markwig sein Gutachten vor: Der Zusammenbruch der Mauer sei ein "schlagartiges Versagen" gewesen, das aber nichts mit einem Versagen der Verbundtechnik der Mauer zu tun habe. Heißt: Die festgestellten senkrechten Risse seien keine Ursache für den Einsturz. Die Mauer sei von Beginn an nicht standfest gewesen. "Es ist vom Zufall abhängig, dass sie erst dann eingestürzt ist", bilanzierte Richterin Wunderlich, die das Gutachten zusammenfasste. Nicht auszuschließen seien auch Wasseransammlungen hinter der Mauer. Auch eine Fachfirma hätte hier ohne Voruntersuchungen keine Aussagen zur Standfestigkeit treffen können - und so auch keine Notmaßnahmen für eine Sicherung empfehlen müssen. "Diese Voruntersuchungen hätte man eigentlich schon sehr viel früher machen müssen - auch ohne konkreten Anlass", so Markwig. Gerade wenn keinerlei Unterlagen über das entsprechende Bauwerk vorlägen, die Rückschlüsse auf Bauart und Zustand erlauben. Die nötigen Maßnahmen seien angeboten worden. Hätte der Eigentümer sie genutzt, hätte der Einsturz verhindert werden können.

Nicht einig wurden sich Eigentümer und Gutachter bei der Ansicht von Lichtbildern. Erster hatte einen "Ausbauchung" von etwa einem Meter in der Wand festgestellt, der Gutachter sah dagegen nur "Verschiebungen in der Wandebene". Eine Ausbauchung hätte außerdem horizontale Risse verursachen müssen, die seien jedoch nicht feststellbar. "Ohne rechnerischen Nachweis ist eine Standsicherheit nicht belegt. Und die geht nicht ohne Voruntersuchung - ohne die es auch kein sinnvolles Sanierungskonzept gibt." Für ihn sei nicht nachvollziehbar, dass man über eine Rückverankerung der Mauer spreche und die Standsicherheit kein Thema sei. "Wäre die Mauer standsicher gewesen, hätte ja eine Zumörtelung der Risse gereicht."

Keine Einigung

Richterin Wunderlich bestätigte die Zulässigkeit der Klage, die Beweislast liege allerdings beim Kläger. Der Gutachter habe sehr deutlich gemacht, dass sich nur durch die Inaugenscheinnahme der Mauer keine Aussage über deren Zustand treffen lasse. Eine absichtliche Pflichtverletzung durch den Beklagten sei nicht nachvollziehbar. Der Einsturz der Mauer sei "schicksalhaft", sagte Wunderlich. Und: "Diese Mauer war noch nie standsicher. Dafür hat sie aber lange gehalten." Die beklagte Firma lehnte eine vorgeschlagene außergerichtliche Einigung zu den Verfahrenskosten rundweg ab. Die Entscheidung des Gerichts soll am 30. März verkündet werden.

Matthias Schätte

Hintergrund: Mauereinsturz im Dezember 2019 Bundesweite Medienpräsenz für Wertheim gab es am 17. Dezember 2019: In den frühen Morgenstunden war eine Stützmauer am ehemaligen Stiftspfarrhaus hinter der Stiftskirche eingestürzt. Für den Zusammenbruch der etwa acht Meter hohen Mauer hatte es vorher offenbar keine Anzeichen gegeben. Glück im Unglück: Die Feuerwehr und zwei Teams mit Rettungshunden fanden keine Verschütteten unter dem meterhohen Trümmerkegel aus Sandsteinen und Erdreich. Die genaue Ursache des Einsturzes ist nach wie vor ungewiss. In Frage kommt das plötzliche Versagen eines Bauteils oder auch Sickerwasser hinter dem Bauwerk, das dessen Stabilität beeinträchtigte. Die Kirche hatte das Gebäude im Frühjahr 2016 an den jetzigen Eigentümer verkauft, der hatte in der Immobilie nach einem Umbau Mietwohnungen eingerichtet. Die eingestürzte Mauer ist mittlerweile wieder aufgebaut. Ein weiterer Teil der Mauer, die sich in städtischem Eigentum befindet, stellte sich bei einer Untersuchung als dringend sanierungsbedürftig heraus. Auch diesen Abschnitt hat die Stadt Wertheim mittlerweile sanieren lassen. Durch den Mauereinsturz und die folgenden Sicherungs- und Sanierungsarbeiten war auch einer der Eingänge der Parkgarage Altstadt über Monate nicht nutzbar. Der Weg konnte Ende September 2021 wieder freigegeben werden. (scm)