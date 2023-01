Bau des neuen Feuerwehrgerätehauses geht in die Zielgeraden

Gemeinderat: Technischer Ausschuss Freudenberg informiert sich am Montagabend vor Ort - Eigener Fitnessbereich im Obergeschoss

Freudenberg 24.01.2023 - 13:19 Uhr 2 Min.

Die Mitglieder des Technischen Ausschusses Freudenberg und einige weitere Gemeinderäte informierten sich am Montag vor Ort über den Baustand des neuen Feuerwehrgerätehauses.

In der Sitzung des Technischen Ausschusses am Montagabend bekamen die Räte vor Ort einen Einblick in den aktuellen Baustand. Bauleiter Eduard Kunkel vom Architektenbüro Johann und Eck erklärte, trotz Materiallieferproblemen und Verzögerungen sei man gut durchgekommen. Man sei nicht so weit hinter dem ursprünglichen Zeitplan mit Umzug Ende 2022.

Absaugung installiert

In der Fahrzeughalle sei bereits die Absaugung installiert. Es fehlten noch einige feuerwehrtechnische Geräte und das Lackieren der Metalltüren. Bürgermeister Roger Henning verwies auf die Verbesserung der Abläufe im Alarmfall. So gehe beispielsweise beim neuen Gerätehaus das Licht im Alarmfall automatisch an. Oberhalb der Fahrzeughalle findet sich ein Lagerbereich.

Das Geländer dort lässt sich teilweise abnehmen, so dass Gerätschaften und große Gegenstände einfach ins Lager sowie das gesamte Obergeschoss gebracht werden können. Eingegangen wurde auch auf die spezielle Heizung der Halle.

Die Heizungsschläuche befinden sich direkt in der Bodenplatte. Kunkel erklärte, mit dieser Heizart reichten zwei bis drei Grad weniger als bei einer Heizung über Gebläse, um das gleiche Wärmegefühl zu erzeugen. Die gleiche Heizung kommt im Bauhof zum Einsatz. Dessen Leiter Stefan Zöller lobte die gute Speicherkapazität der Bodenplatte beim System. Weiter ging der Rundgang in die Waschhalle, die sowohl Bauhof als auch Feuerwehr nutzen können. Neben Leitungswasserversorgung gebe es auch einen Anschluss für Wasser aus der 20 Kubikmeter Zisterne des Geländes, so Kunkel. Im Erdgeschoss wurde zudem auf die strikte Schwarz-Weiß-Trennung (unsauber-sauber) verwiesen, so dass Umkleiden nicht mit schmutziger Einsatzkleidung kontaminiert werden. Im Neubau wurden zudem eigene Duschen und Umkleiden für Damen geschaffen. Laut Henning gibt es in der Abteilung Stadt aktuell drei Frauen, er hoffte, diese Zahl werde mit dem neuen Gebäude weiter zunehmen.

Im Obergeschoss wurden die Schulungs- und Sozialräume besichtigt. Dort findet sich der Raum der Helfer vor Ort Gruppe, die auf Basis einer Kooperation von Stadt, Feuerwehr und DRK entstanden ist und den Kommandowagen der Wehr nutzt. Dieser Raum wurde laut Henning vom Land nicht bezuschusst. Dies gelte auch für den Fitnessraum. Die fehlende Förderung für den Fitnessbereich konnte er nicht nachvollziehen, da die Aktiven im Einsatzfall Höchstleistung bringen und dafür fit sein müssten. Ebenso im Obergeschoss befindet sich ein Raum für die Jugendfeuerwehr und eine Kleiderkammer. Henning freute sich über die große Zahl an Jugendlichen in der Gesamtwehr der Stadt.

Hoffen auf Kinderfeuerwehr

Schön wäre die Gründung einer zusätzlichen Kinderfeuerwehr. Räumlich habe man dafür Voraussetzungen geschaffen. Der große Schulungsraum im Obergeschoss bietet einen guten Blick auf Burg und Stadteingang.

Er verfügt laut Hauptkommandant Tim Mögel über etwa 100 Plätze und wird neben der Ausbildung auch für Versammlungen zum Einsatz kommen. Die dort angebrachte zusätzliche Fluchttreppe dient der Wehr auch als Übungsturm.

Im Eingangsbereich des Erdgeschosses werden sich unter anderem das Kommandantenbüro, ein kleiner Besprechungsraum und die Funkzentrale finden.

Info: Bei einem Festwochenende am 6. und 7. Mai kann jeder das neue Gebäude kennenlernen.

bdg