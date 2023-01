Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Barrierefreiheit im Landkreis bleibt Thema

Soziales: Fabian Bayer vom Landratsamt sieht in der Großen Kreisstadt Wertheim derzeit keine größeren Baustellen

MAIN-TAUBER-KREIS 25.01.2023 - 12:30 Uhr 3 Min.

Die Zugangsplattformen zu den Bussen sind am Wertheimer ZOB schon abgesenkt, sodass sie von bewegungsbeeinträchtigten Menschen betreten werden können. Foto: Nadine Schmid Fabian Bayer. Foto: Bayer

Bayer umreißt sein Aufgabengebiet wie folgt: Beratung, Sensibilisierungsarbeit und Hilfe bei der Inklusion. Dabei ist er Ansprechpartner sowohl für Einzelpersonen als auch für die großen Sozialverbände, wie VdK und Lebenshilfe.

Oft werde er eingeschaltet, um »die Kohlen aus dem Feuer zu holen«, wenn es zum Beispiel zum Streit um einen Betreuungsplatz komme. Hier sei es wichtig, immer beide Seiten anzuhören. Bei allem Verständnis, beispielsweise für besorgte Eltern, gelte es immer, das Ganze im Blick zu haben.

Persönliches Anliegen

Bayer ist es ein persönliches Anliegen, für beeinträchtigte Menschen da zu sein: »Diese Menschen haben es genauso verdient, an der Gesellschaft teilzuhaben und normal zu leben«, betont er. Um dies möglich zu machen ist die in den vergangenen Jahren immer wieder angemahnte Barrierefreiheit in allen Lebensbereichen entscheidend. Man sei im Main-Tauber- Kreis zwar auf einem guten Weg, aber er würde sich wünschen, dass die Thematik noch mehr ins Bewusstsein aller rücke.

Umgebaute Bahnhöfe

Als Erfolg sieht der Behindertenbeauftragte beispielsweise, dass einige Bahnhöfe inzwischen barrierefrei umgebaut sind. »Besser geht natürlich immer«, meint er. Er stehe in dauerhaftem Austausch mit dem Amt für den ÖPNV. Es gebe inzwischen angepasste Fahrzeuge, die Rampen ausfahren könnten. Bayer ist überzeugt, dass dies in Zukunft durch das Voranschreiten der technischen Möglichkeiten noch besser gelingen wird.

Oft würden sich Kommunen bei der Planung neuer Bauvorhaben an ihn wenden. Bei Neubauten müsse die Barrierefreiheit nach den gesetzlichen Vorgaben berücksichtigt werden. Bei Renovierungen, wenn möglich. »Schon barriereärmer ist ein Erfolg«, erklärt Bayer. Auch beim Umbau von Schulen achte man darauf, etwa bei der aktuellen Sanierung des Beruflichen Schulzentrums in Wertheim.

Generell sieht Bayer derzeit in Wertheim keine größeren Baustellen. »Bei den meisten Beschwerden, die bei mir ankommen, geht es eher um kleinere Missstände«, erklärt er.

Fabian Bayer berichtet, was gerade in den einzelnen Themenfeldern diskutiert wird. Im Bereich »Arbeit und Beruf« seien zum Beispiel die Behindertenwerkstätten aktuell umstritten.

Er freue sich, dass es Firmen gebe, die in Teilzeitmodellen Behinderten die Möglichkeit geben würden, im ersten Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Missen möchte er die Werkstätten für Behinderte aber nicht:

»Für Menschen, die nicht im ersten Arbeitsmarkt unterkommen, ist es wichtig, arbeiten zu gehen, damit eine Tagesstruktur zu haben und am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben.« Dazu würden viele Vereine in der Region beitragen. Der Ombudsmann erzählt vom Musikverein Oberlauda, bei dem eine Musikerin mit Trisomie 21 mitspielt, oder von Jugendlichen, die er aus seiner Bufdi-Zeit kennt, und die nun mit Begeisterung in verschiedenen Fußballvereinen kicken. In Tauberbischofsheim gebe es außerdem einen eigenen Behindertensportverein, der Sport mit Handicap ermögliche.

Im Bereich Bildung freut sich Bayer, dass Eltern die Wahl haben. Es gebe im Kreisgebiet sowohl sehr gute Sonderschulen, wie etwa die Schule im Taubertal für Kinder mit geistiger Beeinträchtigung, aber auch inklusive Modelle wie das Lernhaus Ahorn. »Das funktioniert ausgezeichnet, aber nur, weil alle Beteiligten dahinterstehen«, weiß er.

Rücksicht im Internet

Ein weiteres Thema sei das Internet. Man wolle Firmen gewinnen, bei der Gestaltung ihrer Webseiten darauf zu achten, dass diese ebenfalls »barrierefrei« sind. Dazu gehört das Angebot von Texten in leichter Sprache genauso wie die Möglichkeit, bei einer Beeinträchtigung des Sehens Kontraste und Schärfe zu ändern oder sich Texte vorlesen zu lassen.

Das Landratsamt Main-Tauber-Kreis wolle hier mit gutem Beispiel vorangehen, sei aber noch nicht soweit, wie der Behindertenbeauftragte eingesteht. Die leichte Sprache habe man bereits eingebaut.

An Themen, wie der Kontrasteinstellung, werde noch gearbeitet. Ebenso hätten sich etliche Kommunen im Kreis auf diesen Weg gemacht, etwa Lauda-Königshofen.

»Die größte Barriere ist aber in den Köpfen der Menschen«, zitiert Bayer seinen Vorgänger im Amt, Karl Höfling. So sei Aufklärungsarbeit wichtig. Bayer erklärt, er plane Veranstaltungsreihen, sowohl für Menschen mit Behinderung und deren Angehörige, als auch für die breite Öffentlichkeit. Auch hier zeigt sich der Beauftragte optimistisch. Gerade die sozialen Medien seien hier eine große Unterstützung, wenn sich zum Beispiel Influencer für die gute Sache stark machen und damit ein junges Zielpublikum erreichen. So gestaltet beispielsweise die Landesbehindertenbeauftragte Simone Fischer seit Mai vergangenen Jahres einen Podcast zum Thema unter dem Titel »Beteiligung schafft Gesellschaft. Einfach Inklusion«.

Es sei schade, dass Behinderung in der Gesellschaft immer noch als negativ wahrgenommen werde, der Ausdruck »Du bist behindert« beispielsweise eine gängige Beleidigung sei.

Bayer rät jedem, ohne falsches Mitleid auf Betroffenen zuzugehen. »Auch Menschen mit Behinderung wollen zum Beispiel, dass sie offen auf Fehler, die sie machen, hingewiesen werden«, weiß er.

Es gehe nicht um mitleidige Blicke, sondern um Kommunikation auf Augenhöhe. »Personen, die beispielsweise auf Grund eines Unfalls im Rollstuhl sind, sind geistig genauso fit wie andere und wollen auch so behandelt werden«, spricht er aus Erfahrung. NADINE SCHMID

Zur Person: Fabian Bayer

Fabian Bayer stammt aus Oberlauda. Bereits im Bundesfreiwilligendienst nach dem Abitur arbeitete er mit Behinderten. Nach dem Studium der Sozialpädagogik und Musikpädagogik unterstützte er zunächst, ebenfalls im Auftrag des Landratsamts, Jugendliche, die an Berufsschulen im AV dual ihren Hauptschulabschluss machten und versuchten, in der Arbeitswelt Fuß zu fassen.

Seit 1. September vergangenen Jahres ist der 28-Jährige als kommunaler Behindertenbeauftragter und Ombudsmann für Menschen mit körperlichen, seelischen und geistigen Behinderungen direkt im Landratsamt tätig. Er ist für Menschen, die ein Anliegen haben oder auf neuralgische Punkte im Kreisgebiet aufmerksam machen wollen, per Kontaktformular des Landratsamts erreichbar. (nads)