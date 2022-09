Strom- und Gaskrise: »Unternehmen bereiten sich auf das Schlimmste vor«

Weiterbetrieb der Kernkraftwerke

HEILBRONN 09.09.2022 - 19:14 Uhr 2 Min.

Die IHK Heilbronn-Franken sieht die Stimmung bei den Unternehmen der Region angespannt: Viele sorgen sich um die Energiepreise und die Versorgungssicherheit. Strom aus Kerkraft könnte helfen, so die Kammer. Symbolfoto: Christoph Schmidt/dpa

»Die Verunsicherung war noch nie so groß. Die Unternehmen bereiten sich auf das Schlimmste vor«, beobachte sie. Peter Adrian, Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), berichte von Hiobsbotschaften aus weiten Teilen der Wirtschaft: »Dramatisch viele Unternehmen empfinden ihre aktuelle Lage und die Aussichten als perspektivlos.«

Ausmaß zeigt sich im Frühjahr

Auch in der Region Heilbronn-Franken sei noch nicht ausgemacht, wie viele Unternehmen Preissteigerungen beim Gas um das Acht- bis Zehnfache überstehen würden, wenn sie die Kosten nicht an ihre Kunden weitergeben könnten. »Die bisherigen Maßnahmen aus dem Entlastungspaket der Bundesregierung werden wahrscheinlich nicht verhindern, dass es einige Betriebe auch in der Region erwischt«, schätzt Elke Döring der Mitteilung zufolge. »Das Ausmaß werden wir spätestens im Frühjahr erleben.« Betroffen sei die gesamte Bandbreite der Unternehmen. Insgesamt herrsche in der Wirtschaft der Eindruck, dass der Ernst der Situation bei der Politik noch nicht angekommen sei, heißt es weiter. Tausende Arbeitsplätze und die Zukunft des Wirtschaftsstandorts stünden auf dem Spiel.

Für viele Unternehmen - wie Privathaushalte - geht es laut IHK zunächst darum, über den anstehenden Winter zu kommen. Laut Peter Adrian bekämen immer mehr Betriebe keine Versorgungsverträge mehr. Ihnen werde sprichwörtlich der Hahn abgedreht.

Selbst Betriebe mit langfristigen Lieferverträgen sind sich ihrer Sache nicht mehr sicher. »Eigentlich sind wir vertraglich auf der sicheren Seite, aber wenn es keine Energie mehr gibt, nutzt uns das im Extremfall auch nichts«, befürchtet etwa ein Unternehmer.

Szenarien durchgespielt

Auf diesen schlimmsten Fall bereiten sich die Lieferanten bereits vor. »Wir spielen alle Szenarien durch, um für den Ernstfall gewappnet zu sein«, sagt Paul Gehrig, Geschäftsführer des Stadtwerks Tauberfranken und Mitglied der IHK-Vollversammlung, gegenüber der IHK. Er geht nach derzeitigem Stand nicht davon aus, dass es im Winter zu einem flächendeckenden Ausfall bei der Gasversorgung und zu erheblichen Problemen bei der Belieferung mit Strom kommen wird. Voraussetzung sei aber, dass es Industrie und Privathaushalte schafften, 15 bis 20 Prozent an Energie einzusparen, dass der Winter nicht allzu streng werde und Frankreich sein Stromversorgungsproblem in den Griff bekomme. Bei Engpässen in der Gasversorgung sei es Aufgabe der Netzbetreiber, dafür zu sorgen, dass das Netz stabil bleibe.

Auch Strom werde das Stadtwerk weiter einkaufen können - nur, zu welchem Preis? Bestandskunden müssten sich keine Sorgen machen, so Gehrig: »Die werden wir weiterhin beliefern, bei Neukunden sind wir allerdings im Moment eher zurückhaltend.«

Unternehmen, die angesichts der Preisentwicklung in Schieflage geraten, empfiehlt Paul Gehrig, sich frühzeitig mit dem jeweiligen Versorger in Verbindung zu setzen, »um gemeinsam eine Lösung zu finden«. Einig sind sich Versorger und Abnehmer laut IHK zum Weiterbetrieb der Kernkraftwerke. »In der derzeitigen Situation ist es absolut unverständlich, dass das Kernkraftwerk Neckarwestheim 2 lediglich im Standby-Betrieb gehalten werden soll. Wir müssen vielmehr alles, was Energie erzeugt, ans Netz bringen und das Angebot auf dem Strommarkt insgesamt ausweiten«, so Elke Döring.

