Bald zauberhafte Weihnachtsstimmung in Wertheim

Dekoration: Stadtwerke-Mitarbeiter platzieren in etwa 450 Arbeitsstunden Sterne und tausende Lämpchen

Wertheim 18.11.2021

Die Mitarbeiter der Stadtwerke Wertheim montieren die Weihnachtsbeleuchtung über dem Engelsbrunnen. Foto: Thilo Winkelmann

Jetzt, Mitte November, ist bereits ein großer Teil der unzähligen Lichterketten an den Häuserfassaden der Altstadt wieder an die Zuleitungen angeschlossen.

Mit einem sogenannten Steiger kann in einer Höhe von bis zu 20 Metern an den leuchtenden Dekorationen gearbeitet werden. Hier und da ist auch erst mal eine Reparatur vonnöten, bis die viel bewunderte Beleuchtung wieder über dem Marktplatz strahlt.

Andreas Spachmann und Daniel Schulz haben als Einsatzteam am Engelsbrunnen schon fleißig gearbeitet. An stabilen Drahtseilen haben sie bereits die großen Deko-Sterne angebracht und sind jetzt dabei, die an den umliegenden Häusern vorgesehenen Lichterketten zu montieren.

Montage im Wechsel

Im Wechsel mit David Krebs und Patrick Mohrenweiser sind sie in diesem Jahr für die Montage verantwortlich. Nach einer Aufbauzeit von drei bis vier Wochen sollen pünktlich zum 1. Advent, dieses Jahr schon am 28. November, wieder tausende Lämpchen Weihnachtsstimmung in der Wertheimer Altstadt verbreiten.

Etwa 30.000 Euro Kosten

Inklusive des zweiwöchigen Abbaus kommen bei etwa 450 Arbeitsstunden hier Kosten von rund 30.000 Euro zusammen. Bei einem durchschnittlichen Beleuchtungsverbrauch von 9000 Kilowattstunden pro Saison schlagen für die Stadt Wertheim noch einmal etwa 2500 Euro zu Buche.

In Anbetracht der vielen begeisterten Besucher der weihnachtlichen Altstadt aber wahrscheinlich eine sinnvolle Investition.

Um die Kosten zu senken, werden die Leuchtmittel der bereits 16 Jahre alten Beleuchtung nach und nach durch sparsamere LEDs ersetzt. Auch die Mitarbeiter der Stadtwerke freuen sich, wenn das Ergebnis ihrer wochenlangen Arbeit die Stadt Wertheim in ein strahlendes Lichtermeer verwandelt. Andreas Spachmann meint: «In diesen schwierigen Zeiten kann die Beleuchtung auch ein Zeichen für eine gewisse Normalität signalisieren«.

THILO WINKELMANN