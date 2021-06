Bald verbesserte Parkmöglichkeiten

Ortschaftsrat: Am Reicholzheimer Kindergarten St. Joseph soll endlich das Gras einer Schotterfläche weichen

Schotterflächen sollen als Parkmöglichkeiten für den Bereich Kindergarten im Reicholzheimer Stichelweg geschaffen werden, damit Bedienstete und Eltern nicht mehr auf Grasflächen parken müssen.

Zu den neuen Anforderungen gehörte die Erweiterung des Urnengrabfelds, dann folgten etliche erneut aufgelegte Forderungen aus den Vorjahren, wie die Schaffung von Schotterflächen als Parkmöglichkeiten im Stichelweg für den Bereich des Kindergartens St. Joseph, die Erweiterung des Holzlagerplatzes, die Sanierung der Sanitäranlagen und des Eingangsbereichs im Gemeindezentrum und die Erneuerung der Straßenbeleuchtung am unteren Ende der Straße Am Felder, wobei die Überspannleuchten ersetzt werden sollen.

Wiederholt auf der Liste stehen auch die Neuteerung des Verbindungswegs zwischen Bahnübergang und Gewerbegebiet, eine 300 Meter lange Ersatzteerung des Erbswiesenwegs in Richtung Weinberg First, die Sanierung der Ortsstraßen Satzenbergstraße, Scheffelstraße und Zum Ottersberg sowie eine Infotafel für Wanderer und Radfahrer im Sinne der Tourismusförderung. Auch die Neubeschaffung von zwei Feuerwehrfahrzeugen, die Neubaugebietserweiterung und die Dachsanierung der Leichenhalle sollten laut Ortsvorsteher Sebastian Sturm nicht aus dem Auge verloren werden.

Wegen Corona gebremst

Der Ortsvorsteher ließ die Einwohner außerdem wissen, dass sich der Umbau des Gemeindezentrums weiterhin verzögert, und dass ein Zeitpunkt der Fertigstellung noch nicht genannt werden kann. Coronabedingt hätten viele Gewerke verschoben werden müssen, und nun wirke sich auch noch der Materialengpass und der Mangel an Handwerkern aus. Derzeit fehlten noch letzte Elektroinstallationsarbeiten, Innenausbauarbeiten sowie Malerarbeiten, bevor man mit dem Inventar beginnen könne.

Was das Neubaugebiet Galgen angeht, so gab es Positives zu melden. Für die 28 Bauplätze gebe es bereits 30 Interessenten, obwohl die Preisfestlegung erst im Oktober anstehe. Die üblichen Verfahrensmodaltäten ziehen sich vermutlich bis Februar 2022 hon, so dass mit dem Baubeginn nicht vor März nächsten Jahres gerechnet werden kann.

SIEGFRIED ALBERT