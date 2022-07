Warum sich Carolin Bischof-Morady ein winziges Haus in Reicholzheim in den Garten stellt

Bald unterm Sternenhimmel aufwachen

Wertheim 08.07.2022 - 10:47 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Die Panoramascheibe hat Maße von 3,50 x 3,50 Meter und wurde aus Regensburg angeliefert. Nur eine von zehn angefragten Firmen aus der Region wollte die besondere Scheibe verbauen.

Es ist Montagmorgen, als das Haus in Einzelteilen auf Lastwagen verladen anrollt. In der schmalen Straße »Am Felder« braucht es für das Abladen einiges an Fingerspitzengefühl. Stück für Stück werden die vorgefertigten Holzbauteile abgeladen und mit einem Teleskopstapler stückweise auf dem vorbereiteten Fundament zusammengesetzt.

Als Zweitwohnung

Sieben mal vier Meter ist es groß, etwa 23 Quadratmeter Grundfläche soll das Häuschen später haben. Es ist nicht das einzige Gebäude auf dem Grundstück, denn nebenan renovieren Bischof-Morady (36) und ihr Mann Ramin (37) gerade das Elternhaus ihrer Mutter. »Wir wollten, dass es in der Familie bleibt.« Unten entsteht eine Wohnung für ihre Tante, oben eine Ferienwohnung. »Das Tiny House ist für uns als Zweitwohnung gedacht. Wir wollen es auch vermieten, wenn wir selbst nicht da sind.«

Die Architektin und ihr Mann, der einen großen Online-Handel für Trockenfrüchte, Nüsse und Gewürze betreibt, lebe mit Töchterchen Nike (2) in Regensburg. »Meine Familie wohnt immer noch in Dörlesberg«, sagt Bischof-Morady, die auf dem Bauernhof aufgewachsen ist und die es mit Tochter und Mann wieder verstärkt in die alte Heimat ins Taubertal zieht. »Mit Kind werden wir wieder öfter hier sein. Denn auch mit Home-Office lässt sich mittlerweile Vieles regeln.« Schon in den vergangenen beiden Jahren haben sie am Wochenende das Haus nebenan renoviert.

Panoramafenster

Schneller geht es jetzt mit dem Aufbau des Mini-Hauses, Außenmaße sieben mal vier Meter und innen 23 Quadratmeter Wohnfläche. Architektin Bischof-Morady hat alles selbst geplant. »Es gibt ein kleines Bad, vorne einen kleinen Wohnraum mit großem Panoramafenster und ein Schlafzimmer mit zwei Ebenen«, sagt sie.

Töchterchen Nike ist schon ganz aufgeregt. »Soll ich Dir mal mein Zimmer zeigen?«, fragt sie. Am späten Nachmittag ist auch das Dach aufgesetzt. Von ihrem Hochbett aus wird sie künftig durch das große Dachfenster die Sterne sehen können.

Ihre Mutter hat sich von anderen Mini-Häusern inspirieren lassen. »Aber so eins wie dieses habe ich noch nirgendwo gesehen.« Wohl einmalig ist die große Glasscheibe für den Blick in den Garten vom Wohnraum aus: 3,50 mal 3,50 Meter, kein Fensterbauer in der Region habe das liefern können, sagt die Bauherrin. Und so wurde die Scheibe am Dienstag aus Regensburg gebracht und eingebaut. Nur eine von zehn angefragten Firmen sei bereit gewesen, die Scheibe zu verbauen, sagt Bischof-Morady, die auf den Einsatz von Handwerkern aus der Region setzt.

Danach folgt der Innenausbau: Holzdielen, ein Pelletofen zum Heizen, Elektrik und schließlich die Außendämmung. Schon die Massivholzwände halten viel Wärme draußen - oder drin. »Wenn ich keine Architektin wäre, hätte ich das wohl nicht gemacht«, sagt Bischof-Morady mit Rückblick auf die Planungsphase. So ein Haus einfach als Gartenhütte zu errichten, geht nicht, es braucht einen kompletten Bauantrag. Mit der Wertheimer Bauverwaltung hat sie dabei gute Erfahrungen gemacht. »Die sind sehr kooperativ und entspannt. Da kenne ich ganz andere Kaliber«, sagt sie und lacht.

Übernachtung verlosen

Einziehen würden sie am liebsten vor den Sommerferien. »Aber momentan muss man geduldig und flexibel sein. Wenn wir Weihnachten drin feiern können, wäre das super.« Ihr Mann will über seine Firma eine Übernachtung im Tiny House verlosen. Silvester muss sich die Familie deshalb eine andere Bleibe suchen.

Während andere Minihaus-Besitzer ihren Besitz radikal reduzieren und komplett in die Tiny-Häsuer einziehen, ist es für die 36-Jährige »nur« ein Zweitwohnsitz: »Komplett dort einziehen kann ich mir nicht vorstellen. Allein, wie viele Sachen man braucht, wenn man kleine Kinder hat.«

Die Vollzeit-Minihaus-Bewohner nötigen ihr Respekt ab: »Ich finde es beeindruckend, wenn Leute das tatsächlich machen.«

MATTHIAS SCHÄTTE