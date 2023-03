Bald neues Domizil für Werbacher Nahversorger?

Evelyns Frischemarkt in Werbach soll umziehen. Das künftige Domizil des bislang kleinen Nahversorgers an der Wenkheimer Hauptstraße liegt in einer supermarkttypischen Halle am Dorfrand, hat einen großen Parkplatz und bietet 915 Quadratmeter Verkaufsfläche. Foto: Michael Geringhoff