Bald Kanalsanierung in Eichel-Hofgarten

Die Sanierung sei notwendig, um die Substanz der bestehenden Abwasseranlagen zu erhalten und die zeitgemäßen Anforderungen an das Kanalnetz erfüllen zu können, heißt es weiter. Zum Einsatz kommt das sogenannte grabenlose Schlauchliningverfahren. Es hat den Vorteil, dass die Straßen und Wege nicht der Länge nach aufgegraben werden müssen. Stattdessen genügt ein Öffnen der einzelnen Kanalschächte, um einen mit Harz getränkten Glasfaserschlauch in den Kanal einzubringen und mit UV-Licht auszuhärten.

Die von den Arbeiten direkt betroffenen Anwohner werden durch die Baufirma rechtzeitig durch ein Schreiben per Briefkasteneinwurf informiert, wann ihr Abschnitt an der Reihe ist, so die Mitteilung. Die Arbeiten dauern pro Kanalhaltung etwa fünf bis sieben Stunden. Die Anwohner sollten währendessen auf die Nutzung von Waschmaschine oder Geschirrspüler verzichten, um einen größeren Wasserabfluss zu vermeiden. Das Öffnen der Hausanschlüsse erfolgt mit Robotertechnik und kann vereinzelt bis in die Abendstunden dauern.

Dabei sind geringe Lärmbelästigungen nicht ausgeschlossen. Während der Kanalsanierung kann es zu Verkehrsbehinderungen durch vorübergehende Fahrbahneinengungen, halbseitige oder auch komplette Sperrungen kommen, so die Mitteilung. Das Parken am Fahrbahnrand werde nur eingeschränkt möglich sein.

