Bald geteilte Mobilität in Kreuzwertheim

Testphase: Ausleihe für Vollhybridauto möglich

Kreuzwertheim 08.03.2023 - 12:10 Uhr 1 Min.

Die Mobilitätszentrale in Wertheim bietet bereits ein Leihfahrzeug an. Nun wird es auch in Kreuzwertheim solch ein Angebot der geteilten Mobilität geben. Foto: Birger-Daniel Grein

In der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend im Rathaus stellte der in Kreuzwertheim wohnende Szabo Geschäftsführer Timo Szabo das Projekt im Detail vor. Der Gemeinde entstehen keine Kosten, sie muss lediglich einen Parkplatz für das Leihfahrzeug zur Verfügung stellen.

Per App freischalten

Szabo betonte, neue Ideen müsse man ausprobieren. Daher gehe seine Firma auch dieses Projekt an. Für die Buchung und Freischaltung des Fahrzeugs soll die App des Anbieters MOQO zum Einsatz kommen, die auch die Mobilitätszentrale in Wertheim nutzt. Szabo will hier auf Synergieeffekte setzen. Aktuell müssen das Auto der Mobilitätszentrale sowie das Fahrzeug in Kreuzwertheim wieder am Startpunkt abgestellt werden. Künftig könnte sich Szabo auch eine gemeinsame Lösung vorstellen, bei der das Fahrzeug an verschiedenen Stellen zurückgestellt werden kann.

Für die Testphase rüste man ein Vollhybridauto mit der für die App-Nutzung nötigen Technik aus. Durch die Hybridtechnik vermeide man, dass das Auto bei Nichtnutzung dauerhaft eine E-Ladesäule blockiere, wie dies bei einem reinen Elektrofahrzeug der Fall wäre.

Im Auto wird es eine Tankkarte geben, mit der die Kunden das Benzin zahlen können. Der Sprit sei im Mietpreis inklusive. Die Mietpreise werden ähnlich denen bei der Wertheimer Mobilitätszentrale sein, erklärte er auf Nachfrage. Hier kostet das Entleihen des Autos pro Stunde 6 Euro (mit 25 Kilometern) und pro Tag 42 Euro (mit 250 Kilometern). Jeder weitere Kilometer kostet 0,25 Euro.

»Momentan geht es uns nicht um den Gewinn mit dem Projekt, sondern um das Ausprobieren«, so Szabo. Die App zeige alle Entleihmöglichkeiten in der Umgebung an. Die Reservierung und Freischaltung des Fahrzeugs sowie die Abrechnung erfolgten über die App.

Rat Andreas Schmidt meinte, das neue Angebot sei zwar kein Ersatz für Bus und Bahn, aber eine gute Alternative. Ideal sei es, dafür einen lokalen Anbieter zu haben. Auf Nachfrage erklärte Szabo, die Versicherungsbedingungen für die Fahrzeugnutzung werde in der App angezeigt. Im Schadensfall sei eine Selbstbeteiligung von 500 Euro vorgesehen.

Bürgermeister Klaus Thoma fand das Angebot gut. Verschiedene Ideen gab es im Gremium für den Standort des Fahrzeugs. Da der Standort in der App angezeigt werde, kann man diesen auch wechseln.

Einstimmig erklärte das Gremium sein Einverständnis zum Projekt »geteilte Mobilität« und die Bereitstellung eines Stellplatzes, der noch festgelegt wird. Die Testphase wird ein Jahr laufen.

bdg