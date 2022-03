Bahnhofsbuchhandlung Lauda diesen Montag in SWR-Quizshow

Beliebter Treffpunkt

Lauda-Königshofen 21.03.2022 - 10:26 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Angela Kaserer in ihrer geradezu einzigartigen Bahnhofsbuchhandlung in Lauda.

An diesem Montag ist Angela Kaserer in der SWR-TV-Quizshow "Sag die Wahrheit" zu sehen. Die Sendung wurde im vergangenen November in Baden-Baden aufgezeichnet und heut Abend um 22 Uhr gesendet. "Ich heiße Angela Kaserer und betreibe einen Bahnhofskiosk", stellte sie sich bei der Aufzeichnung dem vierköpfigen Rateteam vor. Wer diese seit Jahrzehnten beliebte Quizshow und deren Spielregeln kennt, weiß jedoch die trickreichen Finten in jeder Runde. Denn natürlich war nur eine der drei Kandidatinnen - wie in diesem Fall - tatsächlich Angela Kaserer und Inhaberin eines Bahnhofskiosks, obgleich alle drei Selbiges von sich behaupteten. Folglich musste das Rateteam mit viel Einfallsreichtum und Finesse in knapp limitierter Zeit enträtseln, wer die Wahrheit sagte oder sie hingegen vorspiegelte.

Ob Ursula Cantieni, Kim Fischer, Pierre M. Krause und Smudo - so die aktuelle Besetzung des Rateteams unter der Leitung von Moderator Michael Antwerpes - herausgefunden und folglich richtig getippt haben, wer von den drei Kandidatinnen tatsächlich Angela Kaserer gemäß dem Motto "Sag die Wahrheit" war und ist, durfte und wollte die Bahnhofskioskinhaberin aus Lauda vor der Ausstrahlung der Sendung noch nicht preisgeben. Allerdings erzählt sie vergnügt, wie spannend es gewesen sei und wie viel Spaß es bereitet habe, an der TV-Show als zu erratende Kandidatin teilnehmen zu können.

Bei der Aufzeichnung im SWR-Fernsehstudio kam ihr offenbar trotz aller Aufregung und Anspannung ihre auch sonst charakteristische Spontaneität, Gelassenheit, Souveränität und Heiterkeit zugute. Außerdem seien sowohl der Moderator als auch die vier Rateteammitglieder ohne jegliche Prominenz- oder Starallüren sehr sympathisch und bodenständig bescheiden ihr sowie den anderen Kandidaten gegenüber aufgetreten. "Geradezu so, als würde man sich schon lange kennen", schildert Angela Kaserer beeindruckt.

Wie man ihr bereits von verschiedenen Seiten bestätigt habe, zähle sie inzwischen zu den nur mehr ganz wenigen "reinen" Bahnhofsbuchhandlungen im Südwesten oder sogar deutschlandweit einzigartig, also ohne zusätzlich Süßwaren, Snacks oder Zigarren und Zigaretten anzubieten.

Angela Kaserer hat mittlerweile, seitdem sie etwa Mitte der 80er Jahre das Geschäft von ihren Eltern übernahm, äußerst imposant rund 2.600 bis saisonal bedingt über 3.000 Zeitschriften im Portfolio. Diesem breiten und fast ausschließlichen Sortiment ist Angela Kaserer in den über dreieinhalb Jahrzehnten stets treu geblieben, bis auf ganz wenige Ausnahmen. Nämlich, indem sie zusätzlich eine Lottoannahmestelle betreibt und seit jüngerer Zeit auch Kaffee oder Kakao zum Mitnehmen offeriert.

Sonst sind nach wie vor exklusiv Zeitungen, Zeitschriften, Magazine und Bücher ihr Metier am Bahnhof Lauda. Und das zu Zeiten, in denen Printmedien immer mehr von Digitalisierung und Internet überlagert werden, gibt sie zu bedenken. Daher legt Angela Kaserer ganz speziellen Wert auf den Begriff "Bahnhofsbuchhandlung" als offizielle Bezeichnung. Das Repertoire umfasst eine Auswahl an regionaler und überregionaler Tagespresse sowie scheinbar alle Genres an Zeitschriften - und zwar von gängigen Magazinen querbeet über "Kraut und Rüben" bis hin zu Spezial- und Fachmagazinen als auch für alle Altersstufen von Jung bis Alt.

Vor allem die Stammkunden aus der Region oder sogar von fernher wie etwa aus der Schweiz wissen es absolut wertzuschätzen, dass sie bei "Geli, wie Angela Kaserer vielfach genannt wird, nicht nur das "übliche" Sortiment bekommen, sondern zudem auch Zeitschriften und Magazine, die ansonsten weit und breit kaum irgendwo zu erhalten seien.

Einhergehend hat sich "Gelis Bahnhofsbuchhandlung" schon längst zu einem beliebten Treff- und Begegnungspunkt etabliert, da die sympathische und temperamentvolle Inhaberin (fast) immer gut gelaunt wirkt sowie für einen Plausch zu haben ist - sei es ein heiterer Spruch, sei es etwas Nachdenkliches oder sogar Bedrückendes aufgrund Sorgen im Leben eines Kunden.

"Die Presse und die Welt der Wörter hält einen auf Trab", schmunzelt Angela Kaserer, die auch nach mehreren Jahrzehnten noch immer Freude an ihrem Geschäft und am Umgang mit den Kunden ausstrahlende Inhaberin, obwohl der Betrieb zeitlich enorm anspruchsvoll ist und in der Regel an sieben Tagen in der Woche schier unerschöpflichen Einsatz erfordert. Vielleicht zählt aber auch dies zum geradezu einzigartigen Erfolgsrezept der "Geli" mit ihrer Bahnhofsbuchhandlung in Lauda.

pdwa