Badisch-Franken will erneut Leader-Region werden

Förderung: Alle Wertheimer Ortschaften werden künftig dabei sein - Vertreter des Planungsbüros präsentieren regionales Entwicklungskonzept

WERTHEIM-BRONNBACH 01.07.2022 - 13:05 Uhr 2 Min.

Die Teilnehmenden der Abschlussveranstaltung Leader Badisch-Franken 2023 bis 2027 vor der Bronnbacher Klosterkirche. Foto: Petra Folger-Schwab

Die Auftaktveranstaltung habe man vor knapp einem Jahr ausgerichtet, so Moderator Andreas Hildenbrand von der IHK Rhein-Neckar in Mosbach, der klarstellte: »Wir möchten weiter gemeinsam gehen«. Leader sei ein Mitmach-Verein, und quasi als Beweis gab es »Mundartschmankerl«, vorgestellt von Hans Slama vom Heimat- und Verkehrsverein Mudau. Im Rahmen eines Leader-Projekts wurden 25 Informationstafeln mit Dialektbeispielen am Mundartweg von Mudau nach Hardheim aufgestellt. Mittels QR-Code kann man wahlweise die Dialekt- oder die Sprachdeutschversion anhören. Dialektexpertin Isabell Arnstein unterstrich die Wichtigkeit der Dialekte, und Roland Grimm gab zur Erheiterung der Zuhörer Kostproben seiner Mundartdichtung.

Alfred Beetz bekräftigte als Vorsitzender von Leader Badisch-Franken das Interesse, erneut teilzunehmen. Vereine, gesellschaftliche Gruppen, Kommunen und Privatpersonen könnten mit ihren Projektideen Förderanträge stellen. Leader sei ein Segen für den ländlichen Raum und trage dazu bei, Qualität, Lebensbedingungen und Struktur zu verbessern.

Bisher 22 Kommunen

Bisher seien je elf Kommunen aus den beiden Landkreisen Main-Tauber und Neckar-Odenwald beteiligt gewesen. Die Stadtkerne von Lauda-Königshofen und Tauberbischofsheim sowie alle Ortschaften der Stadt Wertheim zählten künftig auch dazu.

Das Leader-Programm sei ein kluger Ansatz, Mitgestaltung durch Bürger sowie Vereine zu fördern, so Christoph Schauder. Landrat des Main-Tauber-Kreises.

»Absolut optimistisch«

Er sei absolut optimistisch, dass man in der nächsten Förderperiode wieder dabei sei. Dem schloss sich Björn-Christian Kleih in Vertretung von Landrat Achim Brötel (Neckar-Odenwald-Kreis) an. Es handle sich um ein tolles Konzept, und man könne auf ein bewährtes Team bauen.

Heike Glatzel und Dirk Monat vom Planungsbüro Futour aus Bad Krozingen stellten das Regionale Entwicklungskonzept (REK) für das Leader-Aktionsgebiet Badisch Franken vor. Die Grundlagen wurden in Workshops, Versammlungen und Sitzungen mit Bürgerbeteiligung erarbeitet. Im November 2022 wird Minister Peter Hauk bekannt geben, welche Bewerbungen erfolgreich waren.

Noch im ersten Halbjahr 2023 wird dann der erste Projektaufruf gestartet. Die genauen Förderbeträge von EU, Bund und Land stehen noch nicht fest. Insgesamt konnten in der laufenden Periode 4,8 Millionen Euro abgerufen werden.

Drei Handlungsfelder

Für die künftigen Projekte wurden folgende drei Handlungsfelder vorgeschlagen: »L(i)ebenswert und lebendig - unsere Dörfer und Städte«; »Attraktiv - Unsere Landschaft mit Tourismus und Kultur«; »Wertschöpfend - Unsere (Land-)Wirtschaft«. Über den Handlungsfeldern stehen die Querschnittsthemen Klimaschutz/Klimaanpassung; Integration, Inklusion und Chancengleichheit; Digitalisierung und Kooperation.

IInformation: Leader-Aktionsgruppe Regionalentwicklung Badisch-Franken, Walldürn, Tel. 06281 52121398, E-Mail: yvonne.thomas@leader-badisch-franken.de

Hintergrund: Leader Leader ist ein Maßnahmenprogramm der Europäischen Union, mit dem seit 1991 modellhaft innovative Aktionen im ländlichen Raum gefördert werden. Die nächste Förderperiode startet im Januar 2023 und dauert bis 2027. Die Bewerbungsunterlagen müssen entsprechend der Ausschreibung bis 22. Juli 2022 beim Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz eingereicht werden. Eine der bisherigen Leader-Aktionsgruppen (LAG) in Baden-Württemberg ist die LAG Regionalentwicklung Badisch-Franken mit Sitz in Walldürn, die für Projekte im Main-Tauber-Kreis und im Neckar-Odenwald-Kreis zuständig ist. Ihr Vorsitzender ist Alfred Beetz. Das Programm zeichnet sich besonders durch seinen »Bottom-Up-Ansatz« aus: Die Menschen vor Ort entscheiden in der LAG über die Strategie für ihre Region und über die zu fördernden Projekte. Eine solche LAG besteht deshalb nur aus lokalen Akteuren. Zu diesen gehören engagierte Bürger, Interessensvertreter der örtlichen Wirtschaft und Verwaltung sowie der regionalen Politik. Der Begriff Leader ist ein englischsprachiges Akronym (Kurzwort aus Anfangsbuchstaben) von französisch »Liaison entre Actions de Développement de l'Economie rurale« (Verbindung zwischen Aktionen zur Entwicklung der ländlichen Wirtschaft). Der englische Begriff »leader« bedeutet übersetzt Leiter, Führer, Spitzenreiter. (pefs) IInformationen: Im Internet unter https://www.leader-badisch-franken.de/