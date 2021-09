Awo-Ausflug zur Burg Gamburg

Hasloch 13.09.2021 - 00:00 Uhr Kommentieren < 1 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Hier werden die Teilnehmenden laut Ankündigung mit Führung die Burg Gamburg besichtigen. Danach kehren sie in der Schlupfe-Scheune ein. Abfahrt in Marktheidenfeld ist um 12.30 Uhr, in Lengfurt um 12.45 Uhr, in Kreuzwertheim um 13 Uhr, in Hasloch um 13.10 Uhr und in Wertheim um 13.20 Uhr.

bInfo und Anmeldungen: Jürgen Vöge, Tel. 09342 914416

el