Ausstellung zum Jubiläum: Rotkreuzklinik ist in der Region als Gesundheitsversorger etabliert

150 Jahre Schwesternschaft vom Bayerischen Roten Kreuz: Generaloberin Edith Dürr eröffnet Jubiläumsausstellung im Foyer des Wertheimer Krankenhauses

Wertheim 18.09.2022 - 16:51 Uhr 3 Min.

Generaloberin Edith Dürr (5. von links) mit den Gratulanten Herbert Buhleier (ökumenische Seelsorge), Cornelia Krause (Krankenhausdirektorin), Florian Busch (Stellvertreter des Landrats), Liliana Monteiro Heinrich (Pflegebereichsleitung), Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez, Werner Thomann (1. Vorsitzender der Gesellschaft der Förderer und Freunde der Rotkreuzklinik Wertheim), Stefan Kolbert (Schulleiter Berufsfachschule für Pflege), Nataliya Monina (Stellv. Schulleiterin), Alexandra Zottmann (Geschäftsführerin) und Dr. Walter Dinkel (langjähriger Anästhesist)

In der Cafeteria begrüßte Generaloberin und Vorstandsvorsitzende Edith Dürr den "kleinen Kreis", der zum Jubiläum des Gesellschafters der Klinik geladen war. Die Politik war durch Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez und Florian Busch als Stellvertreter des Landrats anwesend. Werner Thomann wurde als Vorsitzender des Fördervereins besonders begrüßt. Er habe von Anfang an die Klinik mit Erwartung und Wohlwollen begleitet. "Wir feiern das ganze Jahr", sagte Edith Dürr schmunzelnd und hob besonders den Festakt im Juli in Schloss Nymphenburg hervor. Einen Scheck vom Bayerischen Gesundheitsminister über 3,2 Millionen Euro habe es dort zum Jubiläum gegeben.

Heute 1400 Mitglieder

In einem kleinen Exkurs in die Entwicklung der Schwesternschaft durften einige Zahlen nicht fehlen: Vier Schwestern hätten 1872 nach dem Deutsch-Französischen Krieg den Verein gegründet, der heute 1400 Mitglieder hat. Aktuell betreibt er 13 Gesundheitseinrichtungen in Süddeutschland, rund 37.000 Patienten werden pro Jahr versorgt und durchschnittlich 350 junge Menschen in Pflegeberufen ausgebildet.

In Wertheim sei die Schwesternschaft inzwischen knapp 14 Jahre, zuerst als Mehrheitsgesellschafterin der Klinik, inzwischen zu 100 Prozent. Das Städtische Krankenhaus sei 2008 auf dem Markt gewesen, und man habe zuerst überlegt, es zusammen mit der Würzburger Rotkreuzklinik, die schon seit 1901 besteht, zu betreiben. Das sei verworfen worden, und man habe die große Herausforderung angenommen, ein eigenständiges Krankenhaus zu betreiben. Das sei mal besser, mal weniger gut gelungen, räumt Dürr ein. Seit nunmehr sechs Jahren sei man mit der neu gebauten Klinik im Stadtteil Reinhardshof und habe damit ein klares Zeichen als in er Region etablierter Gesundheitsversorger gesetzt.

Zwei Kulturen fusioniert

"Wertheim ist unser jüngstes Kind", erläuterte die Generaloberin, und ein Kind großzuziehen, brauche Zeit. Zwei Kulturen seien zusammen gekommen, als das Städtische Krankenhaus an die Schwesternschaft, einen Frauenverein, überging. Auch dieser müsse sich den Herausforderungen der Zeit anpassen, sich einmischen, klar sagen, was notwendig ist und Lösungen anbieten. "Wir haben das Krankenhaus nie solitär gesehen", versicherte Edith Dürr. Besonders erfreut zeigte sie sich über die 20 Examensschüler, die gerade mit einem Notendurchschnitt von 2,0 entlassen wurden. "14 von ihnen bleiben hier", sagte sie nicht ohne Stolz.

Krankenhausdirektorin Cornelia Krause schwärmte in ihrer Ansprache geradezu von ihrer Klinik, die sie seit drei Jahren leitet. Das Haus sei schön und modern, die 340 Mitarbeiter kämen gerne. Sie freue sich jeden Tag, mit ihnen in die Zukunft zu gehen und die unfassbar schwierige Zeit der Pandemie gemeinsam durchgestanden zu haben. Egal, was im Herbst und Winter komme: "Das schaffen wir auch noch", versicherte sie.

Zum Schluss richtete Krause das Wort an den Anästhesisten Dr. Walter Dinkel, der nach insgesamt 21 Jahren zuerst im Städtischen Krankenhaus und dann in der Rotkreuzklinik am 30. September in den wohlverdienten Ruhestand gehe. Sie wolle bei dieser Gelegenheit ein offizielles Dankeschön aussprechen und betonte: "Ich schätze Sie sehr." Er könne sich jetzt mehr um seine Streuobstwiesen kümmern, versicherte der Fast-Pensionär im Gespräch. Und einen Esskastanien-Ableger habe er, den müsse er unbedingt einpflanzen. Da kommt sicher keine Langeweile auf.

Petra Folger-Schwab

Hintergrund: 150 Jahre Schwesternschaft München vom Bayerischen Roten Kreuz e.V. Die Schwesternschaft München vom Bayerischen Roten Kreuz e.V. wurde vor 150 Jahren gegründet und listet Eckpunkte ihrer Geschichte in einer eigenen Jubiläumsfestschrift auf. Laut Eigendarstellung hat sie heute rund 1400 Mitglieder, 530 Ausbildungsplätze und 13 Gesundheitseinrichtungen, ist ein "attraktiver Arbeitgeber, einer der größten Ausbilder Süddeutschlands und gewichtige Interessenvertretung der Pflegeprofession". 1872: Gründungsversammlung der bis heute bestehenden Schwesternschaft München am 15. April 1873: Erstes Krankenhaus mit vier Schwestern und einer "weltlichen" Vorsteherin in gemieteten Räumen in der Maistraße in München 1892: Erstes eigenes Krankenhaus am Rotkreuzplatz in München: 80 Betten, Schwesternhaus und -schule 1901: Rotkreuzschwestern eröffnen erste Klinik in Würzburg 1947: Erwerb des "Baumeisterhauses", Umbau zum Schwesternwohnheim Grünwald als Alterssitz der Pensionärinnen 1951: Wiedereröffnung des 1945 ausgebombten Rotkreuzkrankenhauses in München 1953: Ehemaliges Mütterheim und zukünftige Frauenklinik geht vom Freistaat Bayern an die Schwesternschaft München 1963: Inbetriebnahme der neu gebauten Rotkreuzklinik Lindenberg 1967: Eröffnung Hochhaus der Schwesternschaft München, bis heute Wohnheim, Berufsfachschule und Verwaltung der Schwesternschaft 1992: Einführung Imagekleidung für Rotkreuzschwestern, traditionelle Schwesternhaube fällt weg 2008: Übernahme der Rotkreuzklinik von der Stadt Wertheim 2022: Feierlichkeiten zum 150-jährigen Jubiläum ab April. (pefs)