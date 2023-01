Warum der Berufsbekleider Rist Marktheidenfeld den Rücken kehrt und nach Wertheim geht

Ausstatter für Anpacker

Marktheidenfeld 09.01.2023 - 13:57 Uhr 3 Min.

Fröhliche Gesichter zur Eröffnung der Filiale des Berufsbekleiders Rist in Wertheim: Die Geschäftsführer Thorsten Träger, Sebastian Schulz und Stefan Adrian (von links). Schwerpunkt Arbeitsschuhe - und vieles mehr: Die Firma Rist Berufskleidung will mit Beratung glänzen. Und damit auch dem Onlinehandel Paroli bieten.

"Dass dies geschieht ist maßgeblich auf das Engagement der Stadt Wertheim zurückzuführen", schreibt Thorsten Träger, einer der drei Geschäftsführer, in der Einladung zur Neueröffnung. "Vor einiger Zeit hätten wir uns kaum vorstellen können, die Stadt Marktheidenfeld zu verlassen. Nachdem unsere Absicht, nach Altfeld zu ziehen, nicht realisiert werden konnte, wussten wir allerdings lange nicht, wohin mit uns."

Nicht mit einbezogen

Im August 2018 hatte die Firma ihre Filiale im Udo-Lermann-Areal in Marktheidenfeld eröffnet. "Über die Jahre haben wir uns wirklich gut entwickelt", sagt Träger im Gespräch mit unserer Redaktion. Doch zum 31. Dezember musste das Geschäft geräumt werden. Der neue Eigentümer des Areals, eine Bamberger Immobiliengesellschaft, habe die Mieter nicht in sein Entwicklungskonzept einbezogen. "Es gab die kuriosesten Theorien, was mit dem Gelände passieren soll. Mit uns hat aber keiner gesprochen", erklärt der Geschäftsführer.

Mit der Stadt Marktheidenfeld habe man nach Ersatzlösungen gesucht. "Wir hatten ein gutes Verhältnis, aber es war schwierig, weil es in der Stadt nicht die passende Lokalität gibt", sagt Träger. "Für uns die passende Lokalität heißt: Parkplätze vorne dran, ein großes Ladengeschäft. Der Kunde fährt auf den Hof, sucht seinen Schuh aus und fährt wieder fort", erklärt er. Marktheidenfeld will seine Altstadt attraktiver machen, es gibt auch leer stehende Räume. Doch fehlende Parkplätze waren ein K.-o.-Kriterium. Deshalb sei ein Umzug in die Wertheimer Altstadt ebenso wenig in Frage gekommen.

Wirtschaftsförderung aktiv

Der Umzug in die Wertheimer Bahnhofstraße sei vor allem durch das Engagement der Wirtschaftsförderung und Liegenschaften der Stadtverwaltung zustande gekommen. "Die Stadt Wertheim hat sich aktiv bei uns gemeldet und uns beraten, von Miete über Kauf bis zum Neubau. Da haben wir ein Vielfaches an Vorschlägen bekommen wie aus Marktheidenfeld", ist von Sebastian Schulz zu erfahren, einem der drei Geschäftsführer. Träger lobt insbesondere das Engagement der städtischen Mitarbeiterin Alina Fröhlich. Fairerweise müsse man aber sagen, dass Marktheidenfeld wahrscheinlich gar nicht die passenden Angebote gehabt hätte, ergänzt er.

"Wir bedauern, dass sie Marktheidenfeld verlassen haben", sagt Inge Albert von der Marktheidenfelder Stadtverwaltung auf Anfrage unserer Redaktion. "Wir hatten guten Kontakt, haben verschiedene Optionen vorgestellt. Doch zu dem Zeitpunkt war das Richtige nicht dabei", erklärt die Leiterin des Stadtmarketings.

Nun also Wertheim, wo am Montag die Filiale in der Bahnhofstraße 27 eröffnet hat. Schon seit September 2021 sei man in Gesprächen gewesen, sagen der städtische Wirtschaftsförderer Jürgen Strahlheim und seine Mitarbeiterin Alina Fröhlich. "Wir haben sehr viele Angebote gemacht", sagt Fröhlich. Am Ende ist es die Immbolie von Elke Ueffinger-Arnold geworden, der umgebaute Teil einer ehemaligen Speditionshalle, die seit mehr als 15 Jahren leer stand. "Ich hatte viele Anfragen", sagt Arnold. "Aber ich wollte auf die richtigen Mieter warten." Auch Träger sagt, dass es zwischen Vermieter und Mieter menschlich passen müsse. Der Vertrag ist auf zunächst fünf Jahre geschlossen. Deshalb wurden seit Mai 2022 die etwa 300 Quadratmeter von einem Rohbau zu einem Verkaufsraum, seit Anfang Dezember haben Träger, Schulz und ihre Mitarbeiter das Geschäft eingerichtet, wo künftig sechs Voll- und Teilzeitkräfte arbeiten werden. "Wir haben einen großen Kundenstamm in Wertheim-Bestenheid. Aber auch in Altfeld", informiert Träger. Man wolle auch die Kunden in Marktheidenfeld weiter versorgen.

Kleidung für fast jede Berufsgruppe

Im Sortiment hat das Geschäft Ausstattungen für fast alle Berufsgruppen aus Handwerk und Industrie, für Arztpraxen oder Vereine. Und auch Privatleute. "Wir betreuen auch Endkunden, das ist uns ganz wichtig", so Schulz. "Unser alter Chef hat immer gesagt: Wir haben alles, außer Kleidung für Pfarrer", erklärt er und lacht. Es gibt klassische Berufsbekleidung, aber auch Schutzkleidung, zum Beispiel für Schweißer oder sogenannte ESD-Kleidung für die Mikrochip-Industrie. Ein großes Standbein ist laut Träger die Veredlung, also die Individualisierung der Arbeitskleidung durch Bestickung oder Bedruckung.

Geht es um Berufsbekleidung, kommt man an einer Marke nicht vorbei: Engelbert Strauss, dem durch viel Werbung omnipräsenten "Workwear"-Ausstatter aus dem hessischen Biebergemünd. "Ich würde behaupten, wir sind mindestens so gut", sagt Träger. Viele Kunden seien mit dem vor allem auf Onlinehandel basierenden Geschäftsmodell nicht so glücklich und wollten wieder Kontakt und Beratung vor Ort. "Es ist genug für alle da", betont Träger. Strauss habe viel für die Branche getan, was Innovation, Ideenvielfalt und Marketing angeht, erklärt Schulz. "Das ist alles ein bisschen unpersönlicher geworden. Die haben zwar auch Außendienstler, kommen bei dem Kundenstamm gar nicht nach. Da können wir als kleiner Händler vor Ort viel schneller agieren", ist er überzeugt.

Gefragt nach den ausgefallensten Artikeln im Angebot nennen Träger und Schulz erst kürzlich aus dem Sortiment geflogene Melkerkittel. Dafür gebe es ganz neu im Angebot beispielsweise Schutzkleidung speziell für Winzer, die mit Spritzmitteln umgehen. "Und", ergänzt Träger, "in unserem Angebot gibt es beispielsweise einen Stiefelknecht. Wo kann man so was heute noch bekommen?"

Matthias Schätte

Hintergrund: Rist GmbH Die »Rist Textilhandel und Zubehör GmbH« gibt es nach Aussage von Geschäftsführer Thorsten Träger seit 2008. "Anfangs war das ein kleiner Laden, wo man seine Arbeitshosen und Schuhe bekommen hat", erklärt Träger. Die Firma begann als Tochter der Großheubacher Firma RS Etiketten, 2015 trennten sich die Wege beider Unternehmen. Träger ist seit 2015 dabei, seit 2020 gemeinsam mit Stefan Adrian und Sebastian Schulz als Geschäftsführende Gesellschafter. Das Team aus etwa 25 Mitarbeitern ist an drei Standorten tätig: Neben Wertheim gibt es seit 2021 auch die mit einer Partnerfirma betriebene Filiale in Coburg sowie die Zentrale in Großheubach, wo auch Lager, Buchhaltung und Veredlung angesiedelt sind. (scm)