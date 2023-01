Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Ausbildungsverbund geht mit vielen Projekten ins 40. Jahr

Wechsel: Gerhard Bachert folgt an der Spitze auf Gunther Erhardt - Firmen vernetzen

MAIN-TAUBER-KREIS 20.01.2023 - 11:42 Uhr 1 Min.

Stabwechsel beim Firmenausbildungsverbund Fabi e.V. (von links): Vorstand Wolfgang Reiner, der bisherige Geschäftsführer Gunther Ehrhardt, sein Nachfolger Gerhard Bachert sowie die Vorstände Melanie Renje und Bernd Herrschlein.

Mit dem Projekt »Weiterbildungsverbund Main-Tauber«, der Fortsetzung der Initiativen »Ausbildungsbotschafter« und »Erfolgreich ausgebildet« und einem Wechsel in der Geschäftsführung gehe der Verbund ins 40. Jahr seit seiner Gründung durch neun Wirtschaftsjunioren. Man wolle weiter für die Themen Aus- und Weiterbildung eintreten, heißt es in einer Pressemitteilung des neuen Geschäftsführers. Der hat Gunther Ehrhardt nach fünfjähriger Amtszeit abgelöst, Erhardt wolle sich verstärkt »seiner Berufung als Bürgermeister der Gemeinde Geroldshausen im Landkreis Würzburg« widmen, heißt es.

Weiterbildung fördern

Wolfgang Reiner als Vorsitzender von Fabi bedankte sich zur Übergabe bei Ehrhardt. Dieser habe mit außerordentlichem Engagement bei den Themen Aus- und Weiterbildung in Tauberfranken wichtige Impulse gesetzt und hinterlasse bleibende Spuren. Reiner: »Vielen Dank für die gute und enge Zusammenarbeit auch in den schwierigen Zeiten der Pandemie.« Sein Nachfolger, Gerhard Bachert, Sozialwirt und Volljurist, hat als neuer Geschäftsführer viele Jahre Erfahrung in der Führung von gemeinnützigen Organisationen mit dem Schwerpunkt im Bildungsbereich gesammelt. Er übernimmt auch die Leitung des durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales geförderten Projekts »Weiterbildungsverbund Main-Tauber«, der Akteure zusammenbringen und die berufliche Weiterbildung im Main-Tauber-Kreis fördern soll.

Die Herausforderungen sind vielfältig: Fach- und Arbeitskräftemangel, demografischer Wandel, Digitalisierung und damit verbundenen Veränderungen in der Arbeitswelt. Daher seien Bildung und Weiterbildung eine entscheidende Ressource, so Bachert. Über eine Lenkungsgruppe aus Vertretern von Firmen, Bildungsträgern, Gewerkschaften, der öffentlichen Hand und anderen soll die weitere Steuerung des Weiterbildungsverbundes erfolgen. Kleine und mittelständische Unternehmen erfahren Unterstützung in der Personalentwicklung. Bei einem Bildungsträgertreffen sollen die so aufgezeigten Bedarfe bearbeitet werden, außerdem wird eine Beratung für Firmen und Mitarbeiter angeboten. Bachert hofft auf zahlreiche und aktive Beteiligung.

Azubis als Botschafter

Zwei weitere Bausteine im Fabi-Angebot wurden verlängert: Bei der landesweiten Initiative »Erfolgreich ausgebildet« wird Auszubildenden und Betrieben Unterstützung bei Schwierigkeiten in der Ausbildung angeboten. Ein Viertel aller Ausbildungsverhältnisse werden vorzeitig aufgelöst, dem soll vorgebeugt werden. In Kooperation mit dem Landratsamt des Main-Tauber-Kreises werden auch die »Ausbildungsbotschafter« - geschult und vermittelt durch Fabi - weiter für die duale Ausbildung werben. Es handelt sich um junge Azubis, die an Schulen über ihre Erfahrungen berichten.

Der Firmenausbildungsverbund Fabi wurde laut Eigendarstellung 1983 gegründet und unterstützt Unternehmen in der Region bei der Ausbildung und Rekrutierung ihres Fachkräftenachwuchses. So macht Fabi zum Beispiel eine Verbundausbildung möglich, sofern bestimmte Ausbildungsinhalte in einzelnen Unternehmen nicht abgebildet werden können oder gibt Hilfestellung, damit gefährdete Ausbildungsverhältnisse erfolgreich beendet werden. Derzeit gibt es mehr als 110 Mitgliedsunternehmen aus Industrie, Handwerk, Kommunen, Bildungsstätten und weiteren Institutionen.

