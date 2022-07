Ausbau des Mobilfunknetzes in kleinen Schritten

Netzbetreiber: Keine genauen Angaben zu neuen Standorten im Main-Tauber-Kreis - »5-G-Campusnetze Roadshow« für Firmen geplant

MAIN-TAUBER-KREIS 11.07.2022 - 13:15 Uhr 2 Min.

Bestehende Mobilfunkstandorte, wie hier auf dem Wertheimer Wartberg, sollen in Zukunft im Landkreis auf schnellere Standards für eine zusätzliche Netzabdeckung erweitertet werden. Foto: Gunter Fritsch

Weil viele Telekommunikationsunternehmen derzeit auf den Markt drängten, sei es für Gemeinden und Städte im Landkreis allerdings »kaum bis nicht möglich«, einen klaren Überblick über die Ausbautätigkeiten der einzelnen Unternehmen zu erlangen, erläuterte Ina Nolte, Leiterin des Amts für Wirtschaftsförderung, Energie und Tourismus im Landratsamt, die durchaus schwierige Recherche.

Deutlich wurde dies auch am Verhalten zweier Telekommunikationsanbieter: Die Telekom und Telefonica hatten für die Sitzung Übersichten vorbereitet, wo sie im Landkreis genau neue Mobilfunkstandorte in den kommenden Jahren planen. Beide Listen erhielten in der öffentlichen Sitzung allerdings lediglich die Kreisräte, für die Öffentlichkeit blieben diese Listen unter Verschluss.

Telefonica und Telekom veröffentlichen lediglich allgemein, ohne die Nennung konkreter Standorte, ihre Aktivitäten im Main-Tauber-Kreis. So betreibt die Telekom derzeit 57 Mobilfunkstandorte im Main-Tauber-Kreis. Bis auf einen Standort sind alle mit LTE, 20 mit der 5 G-Technologie ausgerüstet, hatte Telekom-Sprecher Hubertus Kischkewitz auf Anfrage unseres Medienhauses geantwortet. Vier Standorte wurden in jüngster Zeit neu errichtet, für dieses und das nächste Jahr seien 13 Neubaustandorte geplant, hieß es in der Sitzung des Kreis-Ausschusses weiter.

Mit genauen Angaben zu Standorten, an denen aktuell Mobilfunkstandorte geplant sind, hatte sich Kischkewitz bereits Anfang Juni zurückgehalten: »Zu der laufenden Suche nach Standorten können wir uns nichtöffentlich äußern«, hieß es damals von der Telekom. Die Kommunen im Kreis wüssten aber Bescheid, ob und wo die Telekom aktuell auf der Suche sei. Bei der Suche bilde die Telekom sogenannte Suchkreise und bitte die jeweilige Kommune anschließend um Unterstützung bei der Standortsuche. »Idealerweise stellen uns die Gemeinden eigene Grundstücke oder Immobilien zur Verfügung«, erläuterte der Telekom-Sprecher das Verfahren. Hintergrund sind offenbar Befürchtungen der Mobilfunkanbieter, Bürgerinitiativen könnten den Bau von Funkanlagen verhindern, hatte Kischkewitz zu den Gründen gesagt, warum keine konkreten Ausbaustandorte genannt werden. Man brauche »die Akzeptanz in der Bevölkerung« für den Bau solcher Anlagen, so der Telekom-Sprecher auf Anfrage dieser Redaktion.

Laut Ina Nolte vom Landratsamt ist die digitale Infrastruktur »zu einem der wichtigsten Standortfaktoren« geworden. Eine flächendeckende Mobilfunkversorgung sei sowohl für die Bürger als auch für die Wirtschaft und die Rettungsdienste im Landkreis »von größter Bedeutung«, sagte sie. Zusammenfassend sieht die aktuelle Mobilfunkausbauplanung aller Anbieter bis Mitte 2023 im Landkreis wie folgt aus: Es sollen sechs neue LTE-Standorte entstehen. Fünf Erweiterungen von bestehenden LTE-Standorten sind laut Amt für Wirtschaftsförderung ebenso geplant sowie zwei neue 5 G-Standorte und eine Aufrüstung eines bestehenden Standorts auf 5 G (zu den Begriffen LTE und 5 G siehe: Stichwort).

Als weiterer Anbieter am Mobilfunkmarkt fungiert die Netze Baden-Württemberg GmbH. Sie plane die Umsetzung eines sogenannten 450-Megahertz-Projekts. Die auf Funk basierende Technologie soll auf den LTE-Standard 4 G upgedatet werden, erläuterte Nolte das Projekt, das in diesem und im nächsten Jahr an verschiedenen Standorten im Kreis umgesetzt werden solle.

Ein weiteres Projekt ist die Verwirklichung sogenannter 5-G-Campusnetze. Dabei haben Firmen die Möglichkeit, eine lokale 5-G-Campusnetzlizenz bei der Bundesnetzagentur zu erwerben. Unabhängig vom Ausbau der öffentlichen Mobilfunknetze könnten Firmen so lokal auf ihrem jeweiligen Unternehmensgrundstück ein begrenztes 5-G-Mobilfunknetz aufbauen. Die Wirtschaftsförderung des Kreises plant derzeit mit der Wirtschaftsregion Heilbronn-Franken eine »5-G-Campusnetze Roadshow« für Firmen.

GUNTER FRITSCH

Hintergrund: Ausbauplanung Mobilfunk Im Main-Tauber-Kreis ist nach Angaben der Mobilfunkanbieter folgender Ausbau von Mobilfunkstandorten bis Mitte 2023 geplant. Es soll sechs neue LTE-Standorte geben, und zwar in Wertheim, Creglingen, Ahorn, Tauberbischofsheim (jeweils einen) und zwei neue in Bad Mergentheim. Bereits fünf bestehende Funkstandorte sollen auf LTE aufgerüstet werden. Die Standorte befinden sich in Wertheim, Bad Mergentheim, Königheim, Boxberg und Külsheim. Zwei 5-G-Neubaustandorte sind in Bad Mergentheim und Tauberbischofsheim geplant, an einem Standort in Bad Mergentheim ist eine Erweiterung auf 5 G geplant. gufi