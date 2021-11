Aus der Sparkasse werden zwei Kundenzentren

Umzüge: Kreditinstitut geht an die Bahnhofstraße - Stadt und Stadtwerke ziehen ein

Die Sparkasse Tauberfranken gibt ihre Hauptgeschäftsstelle in der Rathausgasse 9 auf und zieht in ihren Neubau an der Bahnhofstraße, der im Februar 2022 fertig sein soll. In die Räume ziehen nach einer Umbauphase die Stadtverwaltung und die Stadtwerke ein. Foto: Gunter Fritsch

Im April sollen dann die Umbauarbeiten starten: Das Bürgerservicezentrum der Stadt und das Kundenzentrum der Stadtwerke Wertheim finden hier in Zukunft eine neue Unterkunft.

Rückblick: Bereits im September 2018 hatte der Gemeinderat einer Ansiedlung des neuen Hauptgebäudes der Sparkasse Wertheim in der Bahnhofstraße zugestimmt. Seitdem wird die neue Geschäftsstelle der Sparkasse, die dem Kreditinstitut nicht nur mehr Platz, sondern auch ein modernes Äußeres verschaffen und die problematische Parksituation in der Rathausgasse lösen wird, geplant und gebaut.

Wie Beuchert ausführte, soll ein Umzug der Hauptgeschäftsstelle in die neuen Wertheimer Räume der Sparkasse im März kommenden Jahres erfolgen. »Die Fertigstellung des neuen Gebäudes an der Bahnhofstraße ist bis Ende Februar geplant«, so der Steg-Geschäftsführer. Ab April plant die Stadtentwicklungsgesellschaft dann bereits den notwendigen Umbau der Räume in der Rathausgasse. Bis Frühjahr 2023 sollen die Arbeiten dann abgeschlossen sein, in dem zuletzt vor 30 Jahren renovierten Gebäude. Dabei soll vor allem die Barrierefreiheit hergestellt, der Brandschutz an die neuesten Auflagen angepasst und die IT-Sicherheit hergestellt werden, erläuterte Beuchert die wichtigsten Maßnahmen.

Am 8. Juni 2020 hatte der Aufsichtsrat der Stadtentwicklungsgesellschaft schließlich den Beschluss gefasst, das Gebäude von der Sparkasse zu erwerben, um es nach einem Umbau an die Stadtwerke und die Stadt Wertheim zu vermieten. Als Gründe für den Kauf wurde damals vor allem der Flächenbedarf genannt. Die Stadtwerke benötigen für ihre Verwaltung mehr Büroflächen, zudem wollen sie »unter Marketinggesichtspunkten eine stärkere Präsenz im Stadtzentrum zeigen«, hieß es.

Auch im Rathaus fehlt es an Platz. Vor allem das Bürgerservicezentrum hat deutlich mehr Kunden, die Verwaltung in den vergangenen Jahren ein Mehr an personalintensiven Aufgaben zu erledigen. Mit der Corona-Pandemie mussten zudem wegen des verschärften Arbeitsschutzes Räume für die Stadtverwaltung in einem Gebäude auf dem Reinhardshof angemietet werden. Diese Flächen sollen mit Umzug in das Sparkassengebäude wieder aufgegeben werden.

Die Gesamtkosten für das Projekt bezifferte Edgar Beuchert auf etwa 2,4 Millionen Euro. Der Kaufpreis mit rund 460.000 Euro für das Gebäude macht dabei die geringeren Ausgaben aus, die Sanierungskosten werden auf etwa 1,8 Millionen Euro geschätzt.

Zahlen und Fakten: Neue Kundenzentren Nach dem Auszug der Sparkasse Tauberfranken aus ihrer Wertheimer Hauptgeschäftsstelle in der Rathausgasse werden sich die renovierten Flächen die Kundenzentren der Stadt Wertheim und der Stadtwerke Wertheim teilen. Vermietet wird das Gebäude von der Stadtentwicklungsgesellschaft, die die Immobilie kaufen wird, sobald ein Vormietvertrag mit den beiden neuen Mietern abgeschlossen ist. Der Mietvertrag sieht vor, dass die Stadt rund 415 Quadratmeter Fläche anmietet, und zwar zu einem Mietpreis von rund 20.300 Euro jährlich. Etwas mehr als 100 Quadratmeter Fläche sollen vom neuen Kundenzentrum der Stadtwerke genutzt werden, zu einem Mietpreis von rund 17.000 Euro jährlich. Nicht enthalten sind in diesen reinen Mieten die Kosten für die Instandhaltung, die Verwaltung und den Betrieb des Gebäudes. Insgesamt belaufen sich so die Kosten für die Stadt auf rund 54.000 Euro jährlich, für die Stadtwerke auf rund 25.600 Euro. Ungeklärt bleibt weiter, wo Kunden der beiden Zentren parken sollen. Schon heute fahren Sparkassenkunden in die Fußgängerzone, um ihre Geschäfte in der Bank zu erledigen. gufi