Regierungspräsidentin Susanne Bay will bald auch in den Main-Tauber-Kreis kommen

Regierungspräsidentin Susanne Bay: "Ihr" Regierungsbezirk reicht vom Main-Tauber-Kreis im Norden bis zum Landkreis Heidenheim im Südosten und ist mit gut 4,1 Millionen Einwohnern der größte der vier Regierungsbezirke in Baden-Württemberg. Foto: Jürgen Brand

Am 31. Januar hat sie noch im Landtag von Baden-Württemberg in Stuttgart an Sitzungen teilgenommen, am 1. Februar war sie pünktlich um 8 Uhr an ihrem neuen Arbeitsplatz im Regierungspräsidium in Stuttgart-Vaihingen und plötzlich Chefin von 2300 Mitarbeitenden.

Als ob das nicht schon Herausforderung genug gewesen wäre, haben sich gut drei Wochen später, am 24. Februar, mit dem brutalen Angriff von Russland auf die Ukraine die Welt und auch ihre Arbeit geändert. Bay: »Da können Sie sich meine Lernkurve innerhalb von einem Monat vorstellen.«

Dazu muss man wissen, dass das Regierungspräsidium auch für die Aufnahme von Flüchtlingen zuständig ist und die Landeserstaufnahmeeinrichtung (LEA) in Ellwangen im Ostalbkreis betreibt. Die hatte sich schon vor dem Krieg in der Ukraine wieder gefüllt.

Inzwischen sind dort mehr als 900 Menschen untergebracht, 461 davon aus der Ukraine. Angesichts von inzwischen weit mehr als 200.000 in Deutschland registrierten Geflüchteten aus den Kriegsgebieten sind mehr Unterbringungsmöglichkeiten gefragt, und das Regierungspräsidium musste rasch handeln. Seit wenigen Tagen stehen in einer der großen Hallen der Messe Stuttgart weitere rund 800 Plätze für die Erstaufnahme zur Verfügung.

Schon dieses neue Ankunftszentrum war und ist eine Herausforderung für das Regierungspräsidium und damit auch für die neue Regierungspräsidentin. Aber auch andere kriegsbedingte Themen müssen bewältigt werden: Schulen, kritische Infrastruktur, Bevölkerungsschutz, Cybersicherheit. All das betrifft Abteilungen des Regierungspräsidiums, das eine Mittlerrolle zwischen Landesregierung und Landkreisen und Kommunen hat. Die Zahl der Besprechungen hat für Susanne Bay deutlich zugenommen, die Arbeitstage sind für sie nicht kürzer geworden.

Die 57-Jährige pendelt jeden Tag zwischen Heilbronn und Stuttgart. Morgens, meistens gegen halb sieben, fährt sie mit dem Rad zum Heilbronner Bahnhof, steigt in den Zug nach Stuttgart, von dort kommt sie mit der S-Bahn zum Regierungspräsidium. »Um 8 Uhr herum bin ich hier am Regierungspräsidium«, erzählt sie, »abends um acht oder halb neun wieder zu Hause. Ich habe nicht die Absicht, hier eine Wohnung zu nehmen, ich kann auch gut im Zug arbeiten.« Und wenn die Arbeit sie doch einmal tiefer in den Abend hinein an den Schreibtisch bindet, kann sie zur Not auch in einem Hotel gleich gegenüber dem Regierungspräsidium übernachten.

»Ihr« Regierungsbezirk reicht vom Main-Tauber-Kreis im Norden bis zum Landkreis Heidenheim im Südosten und ist mit gut 4,1 Millionen Einwohnern der größte der vier Regierungsbezirke in Baden-Württemberg. Er umfasst elf Landkreise und die beiden kreisfreien Städte Stuttgart und Heilbronn, der Mittlere Neckarraum ist ein auch auf europäischer Ebene wichtiger Wirtschaftsstandort. Landschaftlich locken das Liebliche Taubertal oder die Hohenloher Ebene.

»Ich kenne mich relativ gut aus«, sagt Susanne Bay. Sie wurde in Crailsheim geboren, weil ihre Mutter dort im Krankenhaus immer in den Semesterferien gearbeitet hatte und dort auch ihre Kinder zur Welt bringen wollte. Sie hat aber ihr ganzes Leben in Heilbronn verbracht, studiert hat sie in Ludwigsburg, in ihrer bisherigen Abgeordnetentätigkeit war sie Sprecherin für Bauen und Wohnen ihrer Fraktion und dieses überall so wichtige Thema hat sie ins ganze Land gebracht.

Trotzdem will sie möglichst rasch alle Landkreise besuchen, um zu hören, welche Themen gerade anstehen, wo die größten Probleme gesehen werden. Der Main-Tauber-Kreis wird einer der ersten Kreise sein, die sie besucht. »Ich habe jetzt schon mehrfach gehört, dass sich der Main-Tauber-Kreis ein bisschen als vergessene Gegend empfindet, was er aber gar nicht ist.«

Auch die Zahlen gäben das nicht her. Beispielsweise bekomme der Kreis aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) 4,3 Millionen Euro für 85 Projekte, nur in zwei andere Kreise fließe noch etwas mehr Geld.

Und sie wird bei ihren Besuchen das Thema Erneuerbare Energie mit in die Kreise bringen. Dafür gibt es jetzt in allen vier Regierungsbezirken Baden-Württembergs Stabsstellen. Ein wichtiger Punkt dabei ist die Beschleunigung von Verfahren beispielsweise für den Bau von Windkraftanlagen, sei es durch eine Neuordnung der Widerspruchsverfahren oder durch Veränderungen beim Umgang mit Tierpopulationen. »Über das Ob der Energiewende wird nicht mehr diskutiert, jetzt geht es um das Wie und Wie schnell,« sagt die Regierungspräsidentin. »Wenn wir die Klimakrise nicht in den Griff bekommen, dann haben nicht nur die Rotmilane, sondern auch wir selbst ein großes Problem.«

