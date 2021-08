Aus dem Aalbachtal in die Wasserleitung

Trinkwasserversorgung: Grundwasser und nicht das Bachwasser speist die sechs Brunnen im Tal - Serie "Alles im Fluss"

Im Aabachtal zwischen Dertingen und der Wertheimer Autobahnanschlussstelle stehen insgesamt sechs Brunnenhäuser, die die Stadt mit Trinkwasser versorgen. Das Aalbachtal ist mit 1200 Hektar das größte Wasserschutzgebiet Wertheims. Foto: Gunter Fritsch Erst ab der in Stein gefassten Pfetzerquelle südöstlich von Mädelhofen im Landkreis Würzburg führt der Aalbach dauerhaft Wasser. Foto: Gunter Fritsch Auf diesem Abschnitt des Aalbach gab es bis vor kurzem noch einen Biberdamm. Nach einem Starkregen im Juli schwemmten die Wassermassen den Bau offenbar weg, wie Dertingens Ortsvorsteher Egon Beuschlein vermutet. Foto: Gunter Fritsch Weitläufige Wiesenflächen prägen das Aalbachtal in seinem oberen Abschnitt auf Dertinger Gemarkung. Der Bachverlauf ist hier nur an den Weiden zu erkennen, die an beiden Ufern gewachsen sind. Foto: Gunter Fritsch Der Aalbach fließt vorbei am ehemaligen Benediktinerkloster in Holzkirchen. Foto: Gunter Fritsch Kaum zu erkennen: An vielen Stellen ist der Aalbach zugewuchert. Foto: Gunter Fritsch An dieser Stelle hatte ein Biber einen Damm in den Aalbach gebaut. Seit einem Hochwasser im Juli ist der Bau verschwunden. Foto: Gunter Fritsch Der Aalbach ist in Dertingen nach einem Starkregen über die Ufer getreten. Foto: Egon Beuschlein

Dass Wertheim sich bis heute mit eigenem Trinkwasser versorgen kann, ist einer Bürgerinitiative zu verdanken, die vor etwas mehr als 30 Jahren einen Bürgerentscheid auf den Weg brachte: Gegen den geplanten Anschluss an die Bodenseewasserversorgung stimmten 1990 rund 80 Prozent der Wertheimer.

Im Juli 1989 hatte der Gemeinderat beschlossen, Wertheim solle an die Bodenseewasserversorgung angeschlossen werden. Die eigenen Quellen im Aalbachtal wiesen damals eine hohe Nitratbelastung durch die landwirtschaftliche Nutzung auf. Das Wasser aus den Aalbachtalquellen sollte mit Bodenseewasser im Verhältnis ein Drittel zu zwei Drittel gemischt werden. Statt Wasser aus dem Süden Baden-Württembergs mittels Fernleitung zu beziehen, setzte die Kommune nach dem Bürgerentscheid auf die Sanierung der eigenen Quellen.

Dabei haben die sechs Trinkwasserbrunnen mit dem eigentlichen Aalbach, der sich von Bayern kommend über die Gemarkungen der Wertheimer Ortschaften Dertingen und Bettingen schlängelt, um schließlich in den Main zu münden, und der dem Tal seinen Namen gibt, gar nichts zu tun. Gefördert werde im Aalbachtal, so erläutert es Stefan Wolf von den Stadtwerken, ausschließlich Wasser aus 40 bis 50 Meter tiefen Brunnen. "Das Wertheimer Trinkwasser ist nur Grundwasser", erläutert der Wasserexperte.

Ackerflächen aus der Bewirtschaftung

Damit das Grundwasser nicht zu stark mit Nitrat belastet wird, haben die Stadtwerke eigens Bewirtschaftungsverträge mit den örtlichen Landwirten abgeschlossen. Ziel sei es, so Stefan Wolf, dass Ackerflächen über mehrere Jahre aus der intensiven Bewirtschaftung herausgenommen und begrünt werden. Im Ergebnis könne so die Nitratbelastung des Grundwassers gesenkt werden, bevor der Schadstoff aus Mineraldüngern, Gülle oder Jauche in die Brunnen eingetragen werde. Etwa 140 Hektar Fläche haben die Stadtwerke derzeit unter Vertrag. 40.000 Euro zahlen sie den Landwirten pro Jahr, um die Ernteverluste auszugleichen. Auch der Aalbach profitiert von diesem Programm: Auch in ihn gelangen deutlich weniger Einträge aus der Landwirtschaft.

Probleme könne es mit den Trinkwasserquellen im Aalbachtal allerdings dann geben, wenn der Aalbach bei einem Hochwasser über seine Ufer trete. Dann könne das Wasser des Baches auch in die Brunnen eindringen. Im kommenden Jahr, so Stadtwerke-Mitarbeiter Stefan Wolf, solle deshalb mit den Planungen für die Hochwasserfreilegung der Aalbachtaltrinkwasserbrunnen begonnen werden.

Stichwort Hochwasser: Dertingens Ortsvorsteher Egon Beuschlein berichtet davon, dass der Aalbach in diesem Juli nach einem Starkregen über seine Ufer getreten sei. Ein Ereignis, das seiner Erinnerung nach, nicht allzu häufig vorkomme. Die Wiesen und Felder im Oberlauf des Baches auf Dertinger Gemarkung waren überflutet. Im Ort selber habe es aber keine Überflutungen gegeben, obwohl der Bach doch viel Unrat und Holz beim Hochwasser mitschleppte.

Biberdamm über Nacht weg

Etwas Gutes hatte das Hochwasser im Juli allerdings, meint der Ortsvorsteher mit Blick auf die Biberpopulationen, die sich seit Jahren im und am Bach heimisch fühlen: Ein Biberdamm war über Nacht verschwunden, der den Bach kurz vor der Kreisstraße 2825 nach Kembach aufgestaut und immer wieder für Unmut bei einem Landwirt gesorgt hatte. Zuvor hatte sich Bachwasser nach starken Regenfällen seinen Weg an dem Biberdamm vorbeigebahnt und das benachbarte Feld regelmäßig in Teilen unter Wasser gesetzt. Das geschieht jetzt zumindest vorerst nicht mehr, der Biber hat seinen Damm nicht wieder errichtet.

Wie an vielen anderen Gewässern im Main-Tauber-Kreis ist der Biber auch am Aalbach ein nicht immer gern gesehener Bauherr. Das streng geschützte Tier baut Staudämme und Wohnhöhlen an den Ufern des Fließgewässers. Außer den Landwirten sind auch die Gartenbesitzer am Dertinger Aalbach nicht immer gut auf den Biber zu sprechen. Als Vegetarier ist er kein Kostverächter. Er mag das Obst an den Bäumen ebenso, wie das Getreide oder den Raps auf den Feldern, schildert Alexandra Thielen vom Umweltamt der Stadt Wertheim.

Weiden verdecken den Bach

Und auch die Weiden, die den Aalbach auf Dertinger Gemarkung auf beiden Ufern säumen und den Verlauf des Gewässers in der Landschaft nachzeichnen, sind für das Tier beliebtes Baumaterial, wie Egon Beuschlein erzählt. Der Dertinger Ortsvorsteher hätte es lieber, wenn der Aalbach an manchen Stellen in seinem Verlauf wieder frei zugänglich wäre. Ursprünglich sei das Ufer des Baches mit Steinen befestigt gewesen, später habe man dazu Weidenstämme verwendet. Im Ergebnis schlugen diese aus und wuchsen zu stattlichen Bäumen heran, die den Bach fast komplett beschatten.

Betroffen von den Bauaktivitäten des Bibers im und am Aalbach ist aber auch die Wertheimer Wasserversorgung am Unterlauf des Bachs, dort, wo sich die sechs Trinkwasserbrunnen der Stadtwerke befinden. An den Wasserausläufen der Trinkwasserbrunnen, die alle in den Aalbach münden, darf es zu keinem Stau durch hohe Wasserstände kommen - verursacht etwa durch einen Biberdamm, wie Stefan Wolf schildert. Deshalb entfernen Mitarbeiter des städtischen Bauhofs immer wieder Teile oder ganze Biberstaudämme auf der Höhe des Dertinger Sportplatzes, um den Durchfluss zu erhöhen und den Wasserspiegel abzusenken.

Die Stadtwerke haben aber noch ein zweites Problem: Steigt der Wasserspiegel im Aalbach, steigt auch der Grundwasserspiegel. Es drohe die Gefahr, dass Fremdwasser in die Brunnen laufe. Die geplante Hochwasserfreilegung soll das in Zukunft verhindern.

Im Überblick: Der Aalbach Der Aalbach ist ein 26,5 Kilometer langer Nebenfluss des Mains, der erst ab der Pfetzerquelle südöstlich von Mädelhofen in der Nähe der Ruine des einstigen Jagdschlosses der Gemeinde im Landkreis Würzburg dauerhaft Wasser führt. Bereits vor der Pfetzerquelle gibt es allerdings zwei sogenannte Quellbäche, den Waldbüttelbrunner Augraben und den Haselbach, die allerdings beide nicht ganzjährig Wasser führen. Auf bayerischer Gemarkung fließt der Aalbach auf einer Quellhöhe von 314 Metern über Normalnull westlich der Bundesstraße 8 durch Mädelhofen, Roßbrunn, an Uettingen vorbei, um dann ins eigentliche Aalbachtal nach Westen abzuzweigen. Vorbei an einigen Mühlen, erreicht er Holzkirchen und verlässt Bayern hinter Wüstenzell, um auf baden-württembergischer Gemarkung im Main-Tauber-Kreis weiterzufließen. Entlang der Landesstraße 2310 fließt der Aalbach auf Wertheimer Gemarkung durch Dertingen, unterquert an der Wertheimer Autobahnauffahrt die A3, fließt vorbei am Autohof, unterquert die Landesstraße 2310, um südlich an Bettingen vorbei schließlich auf etwa 139 Meter über Normalnull in den Main zu münden. (gufi)

Hintergrund: Der Aalbach-Radweg Der Aalbach-Radweg verläuft zwischen Würzburg und dem Wertheimer Ortsteil Bettingen auf einer Länge von 33 Kilometern und kürzt das 91 Kilometer lange Maindreieck ab. Er bietet Radtouristen, die nicht den viel befahrenen Maintal-Radweg von Würzburg über Karlstadt, Gemünden, Lohr, Marktheidenfeld nach Wertheim nehmen wollen, eine schnellere Alternative, um nach Wertheim zu kommen. Sie folgen dem Logo des Radwegs, der den blauen Aalbach auf grünem Grund zeigt. Die überwiegend autofreie Streckenführung bringt lediglich bis zur Würzburger Landkreisgemeinde Waldbüttelbrunn einen merklichen Anstieg aus dem Maintal mit sich. Anschließend folgt der Radweg weitgehend dem Verlauf des Aalbachs und geht bis zum Erreichen der Wertheimer Ortschaft Bettingen stetig abwärts. Im ersten Abschnitt sind die Radwege überwiegend asphaltiert. Mit Erreichen der Gemeinde Uettingen, wo der Radweg ins eigentliche Aalbachtal abzweigt, finden sich neben Asphaltwegen auch Abschnitte mit Schotter- und Waldwegen. Hinter Dertingen verlässt der Aalbachtalradweg den Bachverlauf und wird über Betonplatten durch Felder ins Wertheim Village am Almosenberg geführt, um dann durch Bettingen an den Main zu führen. Auf der 33 Kilometer langen Strecke gibt es vor allem in Uettingen eine Reihe von gastronomischen Angeboten, direkt an der Strecke liegt die Holzmühle mit einem Biergarten. Einen Abstecher wert ist auch das ehemalige Benediktinerkloster in Holzkirchen, in dem heute der Benediktushof residiert, eine überkonfessionelle Bildungsstätte. In Uettingen gibt es ein Freibad. (gufi)