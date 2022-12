19-jähriger Buchautor aus Nassig: Aus Charly Art sprudelt es nur so heraus

22.12.2022

Der Nassiger Autor Charly Art (19) liest in der Bibliothek des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums aus seiner Wolfs-Trilogie. Foto: Michael Geringhoff Charly Art signiert seine Bücher und Autogrammkarten in der Bibliothek des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums. Er war hier bis 2017 selbst mal Schüler. Foto: Michael Geringhoff

Der Vorname Charly ist echt - »Art« ist der Künstlername des Nassigers - er war bis 2017 selbst Schüler des DBG und hat, auch ohne Abi, offenbar ganz viel ziemlich richtig gemacht. Der 19-Jährige hat gleich im ersten Anlauf einen ordentlichen Verlag gefunden, hat das mittlerweile dritte Buch auf dem Markt und viele weitere Buchideen in der Pipeline.

Große Beharrlichkeit

Was den jungen Autor neben den guten marktgängigen Tierfantasy-Themen auszeichnet, ist seine Beharrlichkeit. Schon ganz früh habe er die ersten kürzeren Geschichten geschrieben, heute schreibt er jeden Tag konsequent vier oder fünf Stunden, auch das Abi macht er nebenbei nach. Über allem bestechen die Geschichten von Charly Art mit ihrer Spannung. Während der Lesung sind die Schüler hochkonzentriert dabei. Jedes Mal, wenn er unterbricht, ist es eine kleine Enttäuschung für die Zuhörer, die, wenn sie wissen wollen, wie es weitergeht, die Bücher kaufen können.

Erfundener Titel

Ausleihen in der Schul- und der Stadtbücherei geht auch. Bei den »Moonlight Wolves« - den Titel habe er »einfach cool« gefunden - geht es um den Wolfswelpen Tamani. Eigentlich ist er analog zum Underdog der Underwolf des Rudels. Als klassischer Antiheld ist er eine gute Identifikationsfigur. Natürlich wächst er mit seinen Aufgaben und hat mehr drauf, als man ahnt. Es gibt Wölfe mit hellem Fell und als deren Antipoden auch welche mit dunklem. Die Wolfswelpen machen sich zu Beginn des ersten Bands »Das Geheimnis der Schattenwölfe« auf den gefahrvollen Weg ins mystische Wächtergebirge, wo sie zu wehrhaften Kämpfern ausgebildet werden sollen. Der beeindruckende und etwas strenge »Schulleiter« teilt sie, eben angekommen, in vier Schülergruppen ein, die untereinander im Wettbewerb stehen werden. Das Setting erinnert ein klein wenig an Harry Potter - wenngleich das ja per se nichts Schlimmes ist.

Er sei sicherlich von allem inspiriert, was er bislang gelesen habe, sagt Art auf Nachfrage aus dem Publikum. Das ist ziemlich fasziniert und will eine ganze Menge Details vom Autor wissen. Anfangs habe er »so drauflosgeschrieben« und geschaut, wo die Charaktere in hinführten, sagt Charly Art.

Plots im Vorfeld

Mittlerweile lege er schon im Vorfeld die Plots (Handlungen) für die Bücher relativ genau fest. Wenngleich der gut laufende dritte Band mit »Die letzte Schlacht« überschrieben ist, so habe er durchaus Ideen für einen vierten Band. Ob der komme oder nicht, sei auch eine Entscheidung des Verlags, erklärt Art. Parallel schreibe er bereits Geschichten über andere Charaktere. Reich sei er noch nicht, sagt er auch, bestätigt einem der Schüler aber gern, dass eine Verfilmung seiner Bücher dabei helfen könnte.

Die Bände der Moonlight Wolves: »Das Rudel der Finsternis«, »Das Geheimnis der Schattenwölfe« und »Die Letzte Schlacht« sind mit je gut 300 Seiten im Kosmos-Verlag erschienen - als Hardcover, E-Book und als Hörbuch.

MICHAEL GERINGHOFF