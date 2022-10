Sanierung in Wertheim: Aus Alt mach Neu und Modern

Wie zeitgemäße Wohnungen entstehen

Wertheim 07.10.2022 - 17:13 Uhr 3 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Luftbildaufnahme von Wertheim - Altstadt,, Main und Tauber (rechts) Eichelgasse nicht saniert Eichelgasse saniert Tauberufer Marktplatz4a neu Maktplatz 4 nicht saniert Marktplatz4

Altstadtsanierung ist in Wertheim längst mehr als die Beseitigung städtebaulicher Mängel, die Sanierung oder aber auch den Abriss und Neubau ganzer Gebäudekomplexe. Altstadtsanierung dient immer auch der Stärkung der Wohnqualität und der Verbesserung der Wohnfunktion in einer Kernstadt, in der unter Denkmalschutz stehende historische Gebäude modernen Ansprüchen an das Wohnen in vielen Fällen kaum entsprechen

Edgar Beuchert, mehr als 30 Jahre Geschäftsführer der Wertheimer Stadtentwicklungsgesellschaft Steg und der Wohnbau Wertheim, zeigte am Donnerstag anhand von historischen und aktuellen Bildern auf, welche beeindruckenden Sanierungsvorhaben in den vergangenen 20 Jahren von privater Hand, vielfach aber auch über den städtischen Sanierungsträger Steg realisiert wurden.

Teure Projekte

Bauen und Sanieren in der Wertheimer Altstadt war und ist teuer, machte Beuchert gleich zu Beginn seines Vortrags deutlich, den er in der gut gefüllten Aula Alte Steige hielt. Denkmalschutzauflagen, der Schutz vor Hochwasser und Brandschutzvorschriften machen Sanierungs- und Neubauvorhaben zudem langwierig. Ohne Fördergelder und Finanzhilfen wäre so manches Vorzeigeprojekt wohl nie realisiert worden. Seit 2005, so fasste er zusammen, flossen rund 14,5 Millionen Euro an Fördergeldern in die Wertheimer Altstadt. Seit 2005 ist das Sanierungsgebiet »Kernstadt Wertheim« ausgewiesen, dessen Ausmaße sich bis zum heutigen Tag nicht verändert haben.

Das Sanierungsgebiet umfasst neben der eigentlichen historischen Altstadt mit der Burganlage auch weite Teile der Mühlenstraße bis zur alten Eisenbahnbrücke über die Tauber.

Aber auch rechts der Tauber gehören große Flächen bis zur Hans-Bardon- und zur Bismarckstraße zu einem Sanierungsgebiet, in dem in den vergangenen Jahren die Stadtentwicklungsgesellschaft zusammen mit privaten Bauträgern und Bauherren Bausünden beseitigt und zugleich Wohnraum geschaffen hat.

Markante Beispiele dafür sind die beiden ehemaligen Kaufhäuser links der Tauber: Das Mainkaufhaus in der Hans-Bardon-Straße ist inzwischen einem attraktiven Gebäudekomplex gewichen, in dem Wohnungen und Gewerbeflächen entstanden sind. Die Bausünde Modehaus Volpert, direkt an der Tauber mit Blick auf die Burg gelegen, ist abgerissen. Auch hier baut ein privater Investor seit 2021 neue Stadtwohnungen.

Einzelhandelsflächen

Neben der Schaffung von attraktiven Wohnungen in der Altstadt hat das Sanierungsprojekt Wertheimer Kernstadt aber zwei weitere, nicht minder wichtige Ziele, wie Steg-Geschäftsführer Edgar Beuchert ausführte. Um die Altstadt auch als Standort für den Einzelhandel attraktiv zu halten, müssten für Unternehmen »zeitgemäße und wettbewerbsfähige Raumangebote« geschaffen werden. »Einzelhandelsflächen von 60 bis 100 Quadratmeter, wie es sie in der Altstadt gegeben hat, sind heute nicht mehr zeitgemäß«, erläutert Beuchert beispielhaft, wie man etwa am Marktplatz die ehemalige Obere Hofapotheke und das Modehaus Rehbein zusammenlegte und so 200 Quadratmeter Verkaufsfläche über zwei Häuser schaffen konnte.

Drittes Ziel einer erfolgreichen Kernstadtsanierung ist aus Sicht des Steg-Geschäftsführers die Schaffung von »wohnraumnahen Grün- und Freiflächen«. Als Ausgleich der hohen Bebauungsdichte in der Altstadt brauche es solche Flächen als Naherholungsareale für die Innenstadtbewohner, die vielfach über keine Gärten oder Balkone verfügten. Deshalb sei auch die Neugestaltung des Tauberufers eines der wichtigen Projekte des Sanierungsprojekts Kernstadt.

Beuchert, der zum Ende des Jahres in den Ruhestand geht, nannte vier wichtige Erfolgsfaktoren der Kernstadtsanierung seit 2002: Zum einen habe es immer eine »große Mitwirkungsbereitschaft bei Eigentümern und Investoren« gegeben. So sei es auch gelungen, die manchmal intensiven Widerstände des Denkmalschutzamtes - etwa auch beim Anbau von Balkonen an Denkmal geschützten Gebäuden - zu überwinden. Damit aber sei die Wohnqualität in der Kernstadt entscheidend gesteigert worden. Die Schaffung finanzieller Anreize durch Zuschüsse und Abschreibungsmöglichkeiten sei neben »dem großen Vertrauen« das Stadt, Gemeinderat und Aufsichtsrat in die Arbeit von Steg und Wohnbau haben, sei ein weiterer Erfolgsfaktor.

GUNTER FRITSCH

Hintergrund: Sanierung der Wertheimer Altstadt Seit 2005 wurden insgesamt rund 14,5 Millionen Euro an Finanzhilfen und Fördergeldern in die Sanierung der Wertheimer Kernstadt gesteckt. Rund 8,5 Millionen Euro davon flossen vom Bund und vom Land Baden-Württemberg, rund 5,9 Millionen Euro brachte die Stadt Wertheim auf. Öffentliche Maßnahmen, wie etwa die Neugestaltung des Tauberufers, die Sanierung der Main-Tauber-Halle oder der Umbau des Glasmuseums) verschlangen 2,64 Millionen Euro an Zuschüssen. 11,8 Millionen Euro gaben private Bauherren in der Altstadt aus und schufen so 234 neue Wohnungen. Für 600 Grundstücke wurden 199 Sanierungsverträge abgeschlossen, 47 leer stehende Gebäude wurden von privater Hand erneuert. Insgesamt umfasste das Sanierungsvolumen seit 2005 damit 64,4 Millionen Euro. Das hat Auswirkungen auf die Einwohnerzahl: Wohnten 1985 noch 1225 Menschen in der Altstadt waren es 2010 lediglich noch 1020 Bewohner. Bis 2020 ist ihre Zahl wieder auf 1092 gestiegen. Das Engagement von Steg-Geschäftsführer Edgar Beuchert für die Altstadtsanierung würdigte Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez am Donnerstag. ()