Aus 5000 Euro wurden eine Million Euro Schaden

Baumängelprozess von Jens Müller:Letzter Zeuge bestätigt alle Fehler - Versicherer streiten über Quotierung bei der Begleichung

Jens Müller (links) mit seinem Anwalt Norbert Kober. Foto: Steffen Schreck

Vor dem Landgericht Mosbach ging es vor wenigen Tagen in die nächste Runde um die Schadensregulierung beim Bau von Jens Müller in Wertheim (wir berichteten). Ein letzter Zeuge wurde zur Beweisaufnahme geladen. Am Ende näherten sich die Parteien zumindest an. Müllers Rechtsanwalt machte ein verbindliches Angebot, für dessen Annahme die Gegenseite nun vier Wochen Zeit hat. Es sah sogar kurzfristig so aus, als könne es eine abschließende Lösung geben.

Peter Müller vom TÜV Süd aus München sagte als Zeuge aus. Er besichtigte etwa ein halbes Jahr nach dem Eintritt der Wasserschäden den Bau und erstellte im Auftrag der VHV-Versicherung ein Gutachten. In diesem bestätigte er die Ausführungen des Schimmelexperten, der sich das Gebäude schon Monate zuvor angesehen hatte. Als Grundlage für die Berechnung der Schadenshöhe nahm Müller die Berechnungen des ausführenden Architekten. Der Experte war also nicht nur von Seiten der Beklagten beauftragt, sondern zog auch noch deren Zahlen für seine Expertise heran.

Umso erstaunlicher war es dann, wie es weiterging. Denn obwohl der Fachmann auf eine schnelle Beseitigung der Schäden und der Regulierung des Schadens (370 000 Euro) drängte, schossen die Versicherungen quer. Was eine bisher zweijährige Verhandlungszeit nach sich zog.

Rund 90 Minuten stand der Mann vom TÜV Süd Rede und Antwort. Dabei schloss er auch Alternativen aus, ob etwa Temperaturschwankungen zur fehlerhaften Verklebung von Folien oder das Fehlen von Fenstern und Türen zu einem Wassereintritt hätten führen können. Unter dem Strich genau genommen eine Ohrfeige für Architekt, Dachdeckerbetrieb und auch die beiden Versicherungen. Denn deutlich wurde laut dem Zeugen auch noch eines: Nur weil der Architekt sich geweigert hatte, eine Bautrocknung für etwa 5000 Euro in Auftrag zu geben, folgte der Schimmelschaden und so die erste festgestellte Schadenssumme von 370 000 Euro. Inzwischen beläuft sich der Schaden mit allen Anwalts- und Gerichtskosten bereits auf eine Million Euro. Und mit Zinsen und Preissteigerungen wird der Betrag täglich höher.

Nach der Zeugenbefragung fasste auch Richterin Susanne Wunderlich zusammen, dass sich am Ergebnis nichts ändert. Lediglich die genaue Summe, die gezahlt werden muss und die Quotierung zwischen Architekt und Handwerker und somit unter den Versicherungen müsse nun festgelegt werden.

175 000 Euro hat Jens Müller bisher bekommen. Weitere 800 000 Euro fordert sein Anwalt Norbert Kober derzeit. Die Richterin schlug als Kompromiss 740 000 Euro vor. Als Quotierung wie gehabt drei Viertel für den Architekten und ein Viertel für den Dachdeckerbetrieb. Markus Bermanseder, der Anwalt des Architekten, war der Anteil für seinen Mandanten zu hoch. Unter anderem auch, weil seine Versicherung (VHV) gedeckelt ist und sein Mandant aus eigener Tasche einen Teil zahlen müsste. Kläger Jens Müller meinte hier, »das ist doch nicht mein Problem als Bauherr«, worauf ihm auch Richterin Wunderlich Recht gab.

Bernhard Gurges, der den Dachdeckerbetrieb und die Nürnberger Versicherung vertritt, wünschte ein verbindliches Angebot, das er abstimmen kann. Kober machte nach langem Hin und Her den Vorschlag, über den nun vier Wochen beraten wird: Jens Müller erhält 740 000 Euro. Damit sind alle Forderungen wechselseitig abgegolten, auch eventuelle Gewährleistungsansprüche. Auf das angebotene »open-book-Verfahren« legte niemand wert. Nach diesem hätte Jens Müller alle Rechnungen offengelegt und bei Minderkosten den entsprechenden Betrag zurückerstattet. Kober ging es einmal mehr darum, aufzuzeigen, dass sich sein Mandant mit der Sanierung nicht bereichern möchte. Markus Bermanseder brachte dann noch die Quote 50 zu 50 ins Spiel, die auf seiner Seite alle Probleme lösen würde. Bis zum 23. Juli erwartet Richterin Wunderlich nun die Antworten. Wenn es keine Einigung gibt, gibt es am 12. August einen Verkündigungstermin.

Eine kleine Posse gab es am Ende: Der Architekt warf einen Vorschlag in den Raum, wie er über die Mehrwertsteuer seinen Anteil drücken oder egalisieren könnte. Kober winkte sofort diese nicht legale Aktion ab und die Richterin tat ebenfalls gut daran, die Äußerung zu überhören.

Hintergrund: Der zeitliche Ablauf Der Umbau des Hauses von Jens Müller in Intensivbetten und seine Pflegestation begann 2019. Durch fehlerhaft verklebte Folien gelangte Wasser in das Gebäude. Statt einer sofortigen Trocknung des Baus ordnete der Architekt einen zügigen Weiterbau an. Ein Schimmelexperte stellte Schimmelbefall und hohe Feuchtigkeit fest. Der Gutachter der VHV-Versicherung stellte den Schaden dann einige Monate im Auftrag seiner Versicherung fest und bezifferte ihn nach Berechnungen des Architekten mit rund 370 000 Euro. Er wiederum drängte auf schnellste Beseitigung der Bauschäden, um Folgekosten zu vermeiden. Nach einer Abschlagszahlung von insgesamt 175 000 Euro verweigerten beide involvierten Versicherungen weitere Zahlungen. Deshalb musste Jens Müller klagen. Mit Zinsen, Ausfällen und Kostensteigerungen beläuft sich die Schadenssumme inzwischen auf rund eine Million Euro. ()