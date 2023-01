Aufwühlende Klänge von E-Gitarren und Saxofon im Wertheimer Convenartis

Kleinkunstbühne: Mitreißendes Blues-Konzert mit der Band »BluesNasen ft. Larry Doc Watkins«

Wertheim 29.01.2023 - 12:11 Uhr 1 Min.

Aufwühlend und mitreißend: Konzert der Band "BluesNasen ft. Larry Doc Watkins" in Wertheim. Foto: Elita Schrenker

Es dauerte zwar ein bisschen, bis die Besucher sich von den Stühlen erhoben. Gegen 22.15 Uhr aber war es soweit, und gemeinsam mit dem Team des Hauses rockten sie zu den aufwühlenden Klängen von E-Gitarren, Saxofon, Schlagzeug und den leidenschaftlich vorgetragenen Texten, die typisches Merkmal für die Musikgattung »Blues« sind.

Kompetent und authentisch

Wären die Wände des Kellers nicht so kompakt, hätten sie vermutlich gewackelt. Das Geheimnis ihres Erfolgs liegt wohl nicht zuletzt an der Kompetenz und Authentizität, mit der die Musiker, die Instrumente optimal aufeinander abgestimmt, auftreten. Rolli Blumenauer (Bass/Gitarre) ging etwa 2008 mit einer Session-Band auf die Bühne, gemeinsam mit Kumpel Michael »Gröbi« Gröbert, der am Samstag von Gerd Vogel an der Gitarre vertreten wurde.

Kurz darauf stieß Larry »Doc« Watkins dazu, die »Bluesstimme« aus Virginia (USA). Seine Vorbilder sind alte Meister, wie Muddy Waters, Chester Burnett, T-Bone Walker oder BB King. Watkins erzählt in seinen Texten, in denen es immer um klassische heitere und traurige Alltagsgeschichten geht, seine eigenen Geschichten nach den klassischen Vorbildern. Da ist Suzie, seine erste Liebe, der er, unterstützt von seinen Bandfreunden, ans Herz gehend nachtrauert.

Von Elvis beeindruckt

»Last Night« ist eine Arbeit aus der Zeit des Lockdowns und wurde auch auf YouTube veröffentlicht. Warum gerade Blues? Blumenauer erzählt in einem Interview, dass Elvis Presley ihn schon als Kind beeindruckt habe. »Alles was irgendwie nach Blues und Rock'n'Roll klang, hat mich sehr fasziniert«. Zu »Papa was a Rolling Stone«, den meisten Fans offensichtlich bekannt, wurde ambitioniert mitgesungen. Das gefiel Blumenauer so gut, dass er sie in die »BluesNasen-Familie« aufnahm. Die erklatschte Zugabe »All Night long« von Lionel Richie haben die Gäste ebenfalls begleitet. Es sah ganz danach aus, als wäre das nicht der letzte Besuch der Band im Gewölbekeller gewesen. Als »fester Kern« waren noch Peter Zingrebe (Saxofon) und Thomas Elsner (Schlagzeug) sowie Klaus Saiko (Bass) als Gastmusiker mit dabei.

