Aufträge für Fürstin-Wanda-Haus vergeben

Gemeinderat in Kürze: Räte wollen Abstellen von Werbeanhängern verbieten

Kreuzwertheim 04.05.2022 - 12:44 Uhr < 1 Min.

Aufträge vergeben: In nichtöffentlicher Gemeinderatssitzung am 5. April wurden folgende Aufträge vergeben: Das Gewerk Elektroarbeiten beim barrierefreien Umbau des Fürstin-Wanda-Haus wird die Firma Udo Lermann Technik Marktheidenfeld für rund 99.500 Euro brutto inklusiv induktiver Hörschleife ausführen. Mit dem Gewerk Umrüstung der Flutlichtbeleuchtung auf LED am Sportgelände Kreuzwertheim wurde die Firma Elan Müssig aus Külsheim für rund 47.500 Euro beauftragt.

Pflaumensorten erfassen: Bürgermeister Klaus Thoma informierte darüber, dass im Rahmen eines Biodiversitätsprojekts im Projektgebiet Ehrlichsgärten die dort wachsenden Pflaumensorten erfasst und beschrieben werden.

Schild versetzen: Auf Nachfrage von Rätin Silvia Klee erklärte Thoma, die Versetzung des Durchfahrtsverbot-Schilds am Weg gegenüber der Einkaufsmärkte an der Staatsstraße stehe noch aus. Der Bauhof sei noch nicht dazu gekommen. Aktuell habe man dort wegen Krankheitsausfällen nur zwei Mitarbeiter im Dienst. Diese hätten aktuell zudem viele Pflanzaktionen zu leisten.

Werbe-Anhänger verbieten: Aus dem Gremium wurde angeregt, ein Verbot für das Abstellen von Werbeanhängern für das ganze Gemeindegebiet zu erlassen.

Vierte Toilette: Weiterhin wurde vorgeschlagen zu prüfen, ob es im Fürstin-Wanda-Haus neben der Herren-, Damen- und Behindertentoilette auch eine Toilette für Divers geben soll.

Eiche beobachten: Verwiesen wurde auch auf den Handlungsbedarf an der Eiche am Spielplatz Waldstraße, da die Standsicherheit des Baums nicht gegeben sei.

Deckel drauf: Für die Öffnungen der herausnehmbaren Sperrpfosten bei der Turnhalle Röttbach sollen Verschlüsse angeschafft werden, da diese eine Gefahrenstelle seien können, war ein weiterer Vorschlag.

Birger Daniel Grein